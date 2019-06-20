Путин о санкциях: Это большая ошибка США

Президент РФ Владимир Путин считает санкции США в отношении России большой ошибкой Штатов. Лидер страны надеется, что когда-нибудь Вашингтон её всё-таки исправит.

— Что касается санкций — это большая ошибка со стороны США, надеюсь, когда-то осознание этого придёт и это будет исправлено, — заявил Путин.

По словам российского лидера, с 2014 года Соединённые Штаты из-за ограничительных мер потеряли 17 миллиардов долларов, в то время как Евросоюз — 240 миллиардов долларов.

Отношения России и иностранных государств ухудшились на фоне ситуации на Украине и вокруг Крыма, воссоединившегося с РФ после референдума на полуострове в 2014 году.