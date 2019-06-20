Путин похвалил автора "Дневника хача" за рекламу шаурмы во время прямой линии

Позже блогер сообщил, что предоставляет российскому лидеру скидку в 100% на свою продукцию.

Президент России Владимир Путин похвалил автора блога "Дневник хача" Амирана Сардарова, который успел во время вопроса прорекламировать свою шаурму. Блогер заверил, что его шаурма является "самой вкусной в Москве".

— Молодец, воспользовался для того, чтобы прорекламировать товар, и правильно сделал, — отметил российский лидер, прежде чем ответить на сам вопрос.

Сардаров задал президенту вопрос о законе об устойчивом Рунете. Позже он сообщил своим подписчикам, что "Интернет не вырубят", поблагодарил Путина и заявил, что предоставляет главе государства скидку в 100% на свою продукцию.

Ранее Лайф сообщал, Путин впервые прокомментировал дело журналиста Голунова.