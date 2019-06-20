Путин: Ничего недоступного для женщин в армии нет

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил курсанткам Краснодарского высшего военного училища лётчиков, что у женщин нет никаких препятствий для службы в армии.

— Я думаю, ваша замечательная коса поместится в шлемофон, никаких других ограничений я не вижу, которые могли бы стать препятствием для того, чтобы вы служили в авиации, причём в разных частях, в том числе в истребительной авиации... Хочу подчеркнуть: ничего недоступного для женщин в армии нет, — сказал президент на вопрос курсантки, получат ли россиянки возможность служить в других родах авиации, кроме военно-транспортной.

При этом Путин призвал девушек задуматься по поводу штурмовой авиации, потому что она может быть сопряжена для них с большими физическими нагрузками.

Ранее заместитель главнокомандующего ВКС РФ заявил, что девушки, впервые в истории России начавшие обучение на военных лётчиц, смогут претендовать на службу в любом роде авиации, в том числе в истребительной. Для этого им нужно будет проявить соответствующие способности.

Напомним, обучение девушек лётным специальностям в училище в Краснодаре началось в 2017 году. За два года по итогам вступительных экзаменов для обучения была зачислена 31 девушка.