Прямая трансляция: Барецкий с "калашом" в руках встречает Дацика из тюрьмы

Шоумен Стас Барецкий с "калашом" в руках встречает националиста Вячеслава Дацика из тюрьмы. Последнему накануне днём изменили приговор по делу о "марше голых проституток". Уголовное преследование было прекращено в связи с истечением срока давности. За встречей Барецкого и Дацика следите в прямой трансляции Лайфа.

Ранее стало известно, что Барецкий планирует принять участие в съёмках фильма "Брат-3". Также в киноленте будет участвовать и Дацик.

Как уже сообщал Лайф, Дацика задержали в Санкт-Петербурге в мае 2016 года. Согласно материалам следствия, он выломал дверь в номере бутик-отеля, выставил в коридор женщину, а после ворвался в один из публичных домов, где заставил проституток раздеться догола и погнал их в отделение полиции. Кроме того, он похитил из сейфа в квартире деньги и забрал телефон у одной из потерпевших. В марте прошлого года суд приговорил его к 3,5 года колонии строгого режима.