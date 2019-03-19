Прямая трансляция: Наталья Орейро снова в Москве

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Прямая трансляция: Наталья Орейро снова в Москве

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Наталья Орейро рассказывает о предстоящем масштабном турне по России, а также новом шоу Unforgettable tour. Лайф ведёт прямую трансляцию.

Знаменитая "Милагрос" даст концерты в 13 городах, шоу в Москве состоится 28 марта.

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