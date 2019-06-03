Прямая трансляция: Люди несут цветы к месту, где убили спецназовца ГРУ

В подмосковном Путилкове люди несут цветы к месту, где убили спецназовца ГРУ Никиту Белянкина.
Как сообщал Лайф, в массовой драке недалеко от МКАД погиб бывший боец спецназа, принимавший участие в боевых действиях в Сирии. Мужчина вступился за других избиваемых толпой людей. Его друг рассказал Лайфу подробности произошедшего. По его словам, Никита Белянкин пытался отстреливаться от нападавших. По факту убийства Следственный комитет России возбудил уголовное дело, позднее стало известно о первом задержании подозреваемого.
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