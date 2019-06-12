Прямая трансляция: Гасанов, Стрекаловский и Гордей встречаются с подписчиками

В Санкт-Петербурге проходит встреча с блогерами, чья суммарная онлайн-аудитория больше 23 миллионов человек. Взять автограф и сфотографироваться с Гусейном Гасановым, Ильёй Стрекаловским и Дмитрием Гордеем пришло более 5 тысяч человек. Мероприятие приурочено ко Дню России. Кого или что на этот раз разыграет Гусейн и кто попадёт в сториз Гордея? Лайф ведёт прямую трансляцию.

Подобное мероприятие началось и в московских Сокольниках. Со своими подписчиками встречу проводят Карина Лазарьянц, Давид Манукян, Субхан Мамедов и Дмитрий Масленников. На сцене перед зрителями выступит Рита Дакота. Смотрите трансляцию Лайфа.

Встреча с блогерами проходит также в Ростове-на-Дону. В рамках фестиваля "Блогеры России" с фанатами встретятся звёзды "Ютуба" и актёры сериала "Непосредственно Каха": Артём Калайджян, Артём Каракозян и Тамара Турава. Хорошее настроение обеспечивает регги-группа "Доза радости". Лайф также ведёт трансляцию.