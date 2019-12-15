Прямая трансляция: Главную ёлку страны привезли в Кремль

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Главную новогоднюю ёлку России доставили на Соборную площадь Кремля. 90-летнюю ель высотой 25 метров привезли из Можайского лесничества. Её выбрали среди 12 претенденток.

Лайф вёл прямую трансляцию рубки лесной красавицы.

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