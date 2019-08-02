Рай за копейки. Как выбрать дешёвый тур и билеты самостоятельно

Советы продвинутых лайфхакеров — как найти дешёвые горячие туры или билеты для всей семьи и не прогадать.

Последний инцидент с российскими туристами, которых ждали отравления, выселения, кражи и отключения света в якобы пятизвёздочном отеле Турции, лишний раз доказывает, что никто не позаботится о вас лучше, чем вы сами.

Поисковики отслеживают ваш социальный статус через мобильник Поисковики вычисляют марки телефонов и в зависимости от цены гаджета предлагают более дорогие варианты. Фото © Pixabay

Тур лучше искать через обычный стационарный компьютер, а не через мобильные телефоны, потому что в нём работают другие алгоритмы выдачи.

Экономьте, летая из других городов Обратите внимание на функцию "Вылет из соседних городов". Благодаря ей можно сэкономить до трети стоимости билетов. Фото © Pixabay

Достаточно выбрать в поиске точку отправления и сравнить, из какого города дешевле летать.

Акции лоукостеров Иногда можно добраться из Парижа в Барселону всего за десять евро, а из той же Барселоны в Милан — за 25. Фото © Pixabay

Такие авиакомпании, как Ryanair, EasyJet, Wizz Air, часто объявляют о турах по бросовым ценам. Остаётся только следить за информацией.

Волшебный вторник для покупки авиабилетов У перевозчиков есть своя биржа и свой курс валюты. Меняется он со вторника на среду. Фото © Pixabay

Если вы уже что-то подобрали и даже забронировали без выкупа, лучше подождать окончания торгов на бирже.

Как только объявят новый курс, будет ясно, стоит ли выкупать билет во вторник до повышения цены или лучше подождать до среды.

Некоторые авиакомпании из-за сильной конкуренции открывают продажу билетов в понедельник вечером. К полудню вторника конкурентная борьба достигает пика, а цены опускаются до минимума.

Следите за сезонами Ищите билеты на лето зимой. В Азию дешевле слетать в низкий сезон, когда у нас лето. Фото © Pixabay

Многие туристы боятся тропических ливней, так что их там в эти сезоны в разы меньше. Но ливни не идут постоянно, так что отдых они не испортят.

Есть два периода, когда лететь из России выгоднее всего. Первый сезонный спад — с середины января до конца февраля. Лучше всего лететь в середине февраля, когда цены на билеты падают на 35% по сравнению с пиковым августом.

Второй спад цен начинается в середине ноября и длится до середины декабря. Оптимальное время бюджетного отпуска — с 21 ноября по 11 декабря. Авиабилеты на эти даты обойдутся на 32% дешевле, чем на Новый год, и на 38% дешевле по сравнению с летом.

Перелёты со стыковкой Стыковка — полёт с посадкой в одной или нескольких точках. Такие перелёты дешевле прямых, но время пересадки доходит до 24 часов. Фото © Pixabay

Лишний повод добавить ещё один город в ваш маршрут! Некоторые авиакомпании в таких случаях предлагают бесплатную экскурсию по городу и трансфер обратно до аэропорта. Об этом моменте лучше сразу спросить у представителей компании, билеты которой вы решили приобрести.

Оптом дешевле Иногда выгоднее взять тур, чем покупать билеты по отдельности. В отдельных случаях можно сэкономить сотни тысяч. Фото © Shutterstock

"Например, на путешествие по Азии весной 2019-го мы потратили 160 тысяч рублей на авиабилеты на двоих. Огромная сумма, на первый взгляд. Но давайте посчитаем. Мы летели из Перми, в неё же и вернулись, посетили пять стран: Грузию, Шри-Ланку, Мальдивы, Индонезию, Южную Корею. Итого каждый перелёт стоил нам по 16 000 рублей на человека. Это очень-очень дёшево! Если бы мы пять раз летали в каждую из этих стран по отдельности, то потратили бы на билеты в 2–3 раза больше", — поделился своим опытом Алексей Синицын, пользователь ресурса make-trip.ru.

Летать из Европы — дешевле Самое затратное в путешествии — преодоление границы Евросоюза. Перемещаться внутри Европы гораздо дешевле. Фото © Pixabay

Есть вариант вылетать из Польши, Венгрии, Латвии, Литвы и Финляндии. Путешествовать получается гораздо дешевле.

Выбирая перелёт туда-обратно, вы в конце путешествия возвращаетесь в точку, из которой вылетели и, конечно же, платите за неё. Путешествуя по сложному маршруту, вы не будете платить за трансфер до места отбытия. Следите за тем, чтобы все пункты обслуживались одной компанией. Этот лайфхак не работает, если вы хотите объехать какой-то небольшой регион и вам не нужно далеко отъезжать от места прибытия.

Пользователи соцсетей также рассказывают про удачные примеры экономии. К примеру, один парень полетел по маршруту Москва — Манила, Гонконг — Минск, всё удовольствие обошлось ему в десять тысяч рублей. Там ещё были, конечно, расходы на рейсы внутри Азии, но всё-таки это смешная сумма для такого интересного перелёта.

Запомните! Летайте в несколько стран за одну поездку, покупая самые дешёвые авиабилеты между ними.

Лишний сегмент Иногда можно выгадать до 20 процентов от стоимости тура, просто добавив лишний сегмент к своему маршруту. Фото © Pixabay

Авиакомпания Etihad несколько раз выкладывала на прилавок билеты Москва — Азия — Москва — Екатеринбург всего за 14–20 тысяч рублей. Экономия составляет в районе 3–5 тысяч рублей. Если вам не нужно в Екатеринбург, вы вполне можете сойти в Москве.

Туристический кешбэк Практика использования кешбэка становится всё популярнее. На накопившиеся проценты можно даже купить билеты. Фото © Pixabay

А также забронировать номера в отелях или арендовать автомобиль.Таких ресурсов много: Travelpayouts, Skyscanner, Hotellook и другие. Чтобы получить свои проценты, нужно просто зарегистрироваться. Не прилагая особых усилий, вы сэкономите, как наш герой, потративший на обратный билет 12 400 вместо 15 000 рублей.

Покупаем заранее Планируйте свою поездку. По данным онлайн-турагентства Biletix, раннее бронирование сэкономит до 10–15% стоимости билета. Фото © Pixabay

В Skyscanner проанализировали свою многолетнюю статистику и советуют покупать билеты на лето — пиковый сезон — за 29 недель, разница в цене может доходить до 50%. Хотя в компании признают — в реальности 33% россиян бронируют летний отдых менее чем за 14 дней.