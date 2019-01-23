Рабочий, который разнёс отель, не получив зарплату, забыл проверить счёт

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Рабочий, который разнёс отель, не получив зарплату, забыл проверить счёт

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Фото:twitter/joefblue, liverpoolecho.co. Коллаж: LiFE

Экскаваторщик Джон Мэнли из Ливерпуля разрушил холл отеля, придя в ярость, когда ему не выдали деньги. Но, по словам коллег, мужчина, возможно, просто не посмотрел баланс.

В Сети распространился ролик, где мужчина в ярости крушит гостиницу из-за невыплаченных ему 600 фунтов (около 51 тыс. рублей). Многие пользователи поддержали рабочего, сказав, что задержка зарплаты на стройке весьма распространённая практика.

<p>Джон Мэнли. Фото: liverpoolecho.co.uk</p>

Но теперь некоторые из его коллег рассказывают, что мужчина мог просто забыть посмотреть баланс, пишет The Sun. По их словам, деньги должны были прийти в пятницу, но произошёл сбой и их начислили в понедельник. Но рабочий не проверил счёт и впал в буйство. Предположительный ущерб, включая восстановительные работы и задержку открытия нового отеля, может доходить до 500 тыс. фунтов (около 43 млн руб.).

После того как мужчина осуществил свой план мести, его практически приравняли к народному герою и стали собирать для него деньги онлайн. Но вместо 600 фунтов собрали уже больше 5000 тыс.

<p>Скриншот: gofundme.com</p>

При этом родственники Мэнли назвали сообщения о выплате ложными. По их словам, у рабочего даже не было счёта и деньги поступали на счёт семьи. Кроме того, мужчина все выходные пытался дозвониться до босса, но так и не получил ответа. Также они рассказали, что у Джона были проблемы с психикой и он нуждался в лечении.

Джон Мэнли не получил зарплату в понедельник. Я это знаю, так как у него нет банковского счёта <...> Он не ангел, но у него была тяжёлая жизнь

Джейсон Пеллегрини, двоюродный брат

Достало! Рабочий разнёс построенный им отель после того, как не получил зарплату

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