Рабочий, который разнёс отель, не получив зарплату, забыл проверить счёт

Экскаваторщик Джон Мэнли из Ливерпуля разрушил холл отеля, придя в ярость, когда ему не выдали деньги. Но, по словам коллег, мужчина, возможно, просто не посмотрел баланс.

В Сети распространился ролик, где мужчина в ярости крушит гостиницу из-за невыплаченных ему 600 фунтов (около 51 тыс. рублей). Многие пользователи поддержали рабочего, сказав, что задержка зарплаты на стройке весьма распространённая практика.

Но теперь некоторые из его коллег рассказывают, что мужчина мог просто забыть посмотреть баланс, пишет The Sun. По их словам, деньги должны были прийти в пятницу, но произошёл сбой и их начислили в понедельник. Но рабочий не проверил счёт и впал в буйство. Предположительный ущерб, включая восстановительные работы и задержку открытия нового отеля, может доходить до 500 тыс. фунтов (около 43 млн руб.).

После того как мужчина осуществил свой план мести, его практически приравняли к народному герою и стали собирать для него деньги онлайн. Но вместо 600 фунтов собрали уже больше 5000 тыс.

При этом родственники Мэнли назвали сообщения о выплате ложными. По их словам, у рабочего даже не было счёта и деньги поступали на счёт семьи. Кроме того, мужчина все выходные пытался дозвониться до босса, но так и не получил ответа. Также они рассказали, что у Джона были проблемы с психикой и он нуждался в лечении.

Джон Мэнли не получил зарплату в понедельник. Я это знаю, так как у него нет банковского счёта <...> Он не ангел, но у него была тяжёлая жизнь Джейсон Пеллегрини, двоюродный брат

Достало! Рабочий разнёс построенный им отель после того, как не получил зарплату