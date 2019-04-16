Женя из "Ранеток" устроила эротическую фотосессию, устав страдать из-за мужа

Экс-ранетка, похоже, пришла в себя после болезненного разрыва с супругом и опубликовала откровенный снимок.

Девушка выложила снимок, где предстала топлес, сидя на кровати. Огурцова распустила огненную шевелюру, которую недавно нарастила в салоне, и тактично прикрыла грудь рукой. 29-летняя мама продемонстрировала и огромные татуировки, и подтянутую фигуру, приведя поклонников в восторг.

Однако подпись к фото не совсем вязалась с эротическим снимком. В ней девушка снова говорила о проблемах, с которыми ей приходится сталкиваться из-за горе-супруга. В этот раз муж должен был присмотреть за их общим ребёнком, но заявил, что не сможет провести с ним положенное время. Анатолий Рамонов решил уделить сыну 40 минут вместо двух часов. Но у Огурцовой были свои планы.

Раньше я бы забила на всё и подстроилась под его планы! Но теперь уже хватит! Я спокойно поехала по своим делам и вернулась спустя полтора часа. И вы знаете, совсем не чувствовала себя виноватой. Впервые! Женя Огурцова

Ранее Женя писала, что за время брака она стала неуверенной и перестала чувствовать себя красивой и желанной. А поведение супруга только усугубляло её нелюбовь к себе. "Мне всё время казалось, что я до чего-то недотягиваю! Не очень хорошо готовлю, не очень хорошо выгляжу! Задница полновата, грудь маловата!" — отмечала экс-ранетка. Но после разрыва с мужем девушка постепенно стала приходить в себя.

Женя из "Ранеток" рассказала правду об "идеальном" муже: Для него я была тварью