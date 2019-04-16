Женя из "Ранеток" устроила эротическую фотосессию, устав страдать из-за мужа

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Женя из "Ранеток" устроила эротическую фотосессию, устав страдать из-за мужа

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Экс-ранетка, похоже, пришла в себя после болезненного разрыва с супругом и опубликовала откровенный снимок.

Девушка выложила снимок, где предстала топлес, сидя на кровати. Огурцова распустила огненную шевелюру, которую недавно нарастила в салоне, и тактично прикрыла грудь рукой. 29-летняя мама продемонстрировала и огромные татуировки, и подтянутую фигуру, приведя поклонников в восторг.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/ogyrtsova_official/" target="_blank"><strong>ogyrtsova_official</strong></a></p>

Однако подпись к фото не совсем вязалась с эротическим снимком. В ней девушка снова говорила о проблемах, с которыми ей приходится сталкиваться из-за горе-супруга. В этот раз муж должен был присмотреть за их общим ребёнком, но заявил, что не сможет провести с ним положенное время. Анатолий Рамонов решил уделить сыну 40 минут вместо двух часов. Но у Огурцовой были свои планы.

<p>Женя Огурцова и Анатолий Рамонов. Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/ramonov_punk/" target="_blank"><strong>ramonov_punk,</strong></a><a href="https://www.instagram.com/ramonov_punk/" target="_blank"> </a><a href="https://www.instagram.com/ogyrtsova_official/" target="_blank"><strong>ogyrtsova_official</strong></a></p>

Раньше я бы забила на всё и подстроилась под его планы! Но теперь уже хватит! Я спокойно поехала по своим делам и вернулась спустя полтора часа. И вы знаете, совсем не чувствовала себя виноватой. Впервые!

Женя Огурцова

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/ogyrtsova_official/" target="_blank"><strong>ogyrtsova_official</strong></a></p>

Ранее Женя писала, что за время брака она стала неуверенной и перестала чувствовать себя красивой и желанной. А поведение супруга только усугубляло её нелюбовь к себе. "Мне всё время казалось, что я до чего-то недотягиваю! Не очень хорошо готовлю, не очень хорошо выгляжу! Задница полновата, грудь маловата!" — отмечала экс-ранетка. Но после разрыва с мужем девушка постепенно стала приходить в себя.

Женя из "Ранеток" рассказала правду об "идеальном" муже: Для него я была тварью

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