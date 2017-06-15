Владельцев оружия поставят на централизованный учёт

Новая автоматизированная межведомственная система учёта оружия позволит контролировать оружие и его владельцев в любом регионе России.

Как выяснил Лайф, Росгвардия намерена решить застарелую проблему разобщённых региональных баз данных на оружие и его владельцев. Столичная компания "Философия.ИТ" за 86 млн рублей уже разрабатывает новейшую систему централизованного учёта оружия. Если в МВД РФ для учёта использовалась устаревшая компьютерная платформа, плохо защищённая от хакерских атак, а на обработку запросов уходит приличное время, то новая система Росгвардии сможет обработать запрос за считаные секунды.

—Данная система учёта будет межведомственной. Её смогут использовать как сотрудники лицензионно-разрешительной системы Росгвардии, так и оперативники МВД РФ и других силовых ведомств, чтобы выяснить происхождение оружия или установить владельца ствола, — рассказал Лайфу собеседник в Росгвардии.

В новой системе будет вся информация об оружии и его владельце. В базе будут содержаться сведения о проверках, проводимых в отношении владельца оружия, когда ему выдали медицинскую справку и проходил ли он инструктаж по технике безопасности.

В базе данных будет содержаться вся информация об оружии — дата и место производства, информация (если была на бывших владельцев), заводские особенности, все параметры боеприпасов к нему.

Новая система мгновенно найдёт частного охранника по его фамилии и имени, а также по номеру лицензии или разрешения на оружие. Учётную карточку охранника, в которой будет отмечено время обучения на частного охранника, квалификационные экзамены и отсканированное свидетельство частного охранника.

Кроме того, в обновлённой базе данных Росгвардии можно будет найти данные, привлекался ли владелец лицензии к административной ответственности за нарушение правил хранения и пользования оружием, а также информация о сроках разрешения.

Главная проблема сейчас связана с разрозненностью информационных баз по оружию.

— Так, профильная ведомственная база "Оружие-МВД" разделена по географическому признаку, то есть в каждом субъекте федерации местные сотрудники имеют доступ к данным об оружии только своего региона, — пояснил источник в Росгвардии. — Пользоваться системой с подобными ограничениями очень неудобно. Например, попадает под внимание ствол, предположительно, из республик Северного Кавказа, и тогда информацию о нём приходится запрашивать фактически наобум как в Главном информационном центре МВД, так и в регионах, откуда могло прийти оружие. На всё это уходит масса драгоценного времени. Тем более из-за разницы во времени коллеги в других регионах уже могут не работать.

К новой системе Росгвардии планируют подключить региональные и центральные базы данных к общему информационному массиву. Силовикам в любом уголке страны достаточно будет только ввести свои логин и пароль и в онлайн-режиме посмотреть нужную информацию по любому виду оружия или боеприпасам.

Разрабатывать новую систему централизованного учёта оружия для Росгвардии будет фирма "Философия.ИТ" Светланы Присяжнюк. Конкурсная комиссия из шести фирм к конкурсу допустила две — автономную некоммерческую организацию "Комплекс инжиниринговых технологий курчатовского института" и ООО "Философия.ИТ". Первоначальная стоимость контракта была 109,8 миллиона рублей. Фирма Присяжнюк предложила 86 миллионов, а её конкуренты из "Комплекса инжиниринговых технологий курчатовского института" — 82 миллиона.

Победителем в открытом конкурсе была признана ООО "Философия.ИТ".

Как выяснил Лайф, согласно базе данных СПАРК, фирма выполняла на протяжении трёх лет заказы МВД РФ по созданию информационных систем.

Так, в 2016 году фирма Светланы Присяжнюк выиграла конкурс на поставку

программно-технических комплексов единого информационного пространства Единой системы информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД России стоимостью 118 миллионов рублей. А годом ранее ООО "Философия.ИТ" создало для МВД РФ операционную систему для оборудования предоставления государственных услуг стоимостью 175 миллионов рублей.

Согласно данным базы СПАРК, "Философия.ИТ" в период с 2014 по 2017 годы заключило с различными госструктурами 13 контрактов на общую сумму около 800 миллионов рублей.

— По нашим данным, претензий к качеству работ ООО "Философия.ИТ"

у наших коллег из МВД РФ не возникало. Надеемся, что заказчик новой информационной системы, Главный центр автоматизированной системы

управления Росгвардии, также останется доволен, — заявил Лайфу источник в Росгвардии.

Лайф направил запрос в Росгвардию с просьбой прокомментировать контракт, однако получить оперативный комментарий от ведомства не удалось.

По данным Росгвардии, на учёте сейчас состоят более 4,5 млн человек с 7,3 млн единиц оружия. При этом 7 млн единиц — это гражданское оружие, 150 тыс. — боевое стрелковое, 94 тыс. — служебное и около 3 тыс. — холодное оружие. При этом около 80 тыс. единиц служебного оружия находится на вооружении у представителей частных охранных предприятий.

Сейчас в России, по подсчётам Ассоциации индустрии безопасности, объём рынка охранных услуг оценивают в $3–4 млрд. Согласно данным правоохранителей, в стране насчитывается более 60 тыс. частных охранных структур, в которых трудятся более 700 тыс. человек.

Статистика МВД РФ свидетельствует, что россияне стали агрессивнее друг к другу. Только за последние годы от пуль владельцев оружия погибло более 30 человек. Согласно данным полиции, количество преступлений, совершённых с его применением, растёт. Если в 2010 году было зафиксировано 267 таких преступлений, то в 2012-м уже 354, в 2013-м — 583, в 2015-м — 594.

— Как оказалось, учёт и контроль за оружием и их владельцами необходим.

Это показала история в деревне Редкино Тверской области, где вечером 3 июня 2017 года 45-летний электрик из Москвы Сергей Егоров из автоматической винтовки "Сайга" расстрелял девять человек, — рассказал Лайфу собеседник из Росгвардии.

А 10 июня житель подмосковного Кратова открыл беспорядочную стрельбу по своим соседям из винтовки, убив четырёх человек. Прибывших в посёлок полицейских и бойцов Росгвардии он обстреливал из винтовки и закидывал гранатами. Как стало известно позднее, мужчина покончил с собой во время штурма Росгвардии.

С представителями Росгвардии согласен и член Общественной палаты РФ Дмитрий Чугунов.

— Необходимо усилить контроль за тем, как такие владельцы оружия, как "тверской стрелок", проходят медицинское освидетельствование при получении разрешения на оружие, — утверждает общественник. — Стоит усилить контроль за тем, как хранят оружие его владельцы. Многих инцидентов можно было бы избежать, если бы на даче оружие хранилось в сейфе. Но это уже вопрос к контролирующим органам — таким, как Росгвардия. Контроль за оборотом оружия должен только усиливаться.