МВД России просит соотечественников подождать с переселением

Замглавы полицейского ведомства Александр Горовой, выступая 20 июня в Совете Федерации, заявил сенаторам, что госпрограмма переселения соотечественников начала "хромать".

— Коллеги, я бы просил, чтобы вы обратили внимание и на тот вопрос, что более 650 тысяч соотечественников уже приняты из других государств. В этом году программа по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников начала хромать. 17 субъектов обратились официально в правительство вывести их из этой программы", — заявил, выступая перед членами Совета Федерации 20 июня 2017 года, заместитель главы МВД РФ Александр Горовой.

По словам генерал-полковника, подобная ситуация свидетельствует не только об экономических вопросах: "Некуда расселить, негде предоставить рабочие места, но и, возможно, о демографических рисках, которые мы приняли в эту программу".

По данным Лайфа, ещё в январе 2017 года Александр Горовой направил в правительство РФ просьбу отсрочить до 1 января 2019 года разработку проектов программы по переселению соотечественников в Россию из-за рубежа для 17 регионов. По признанию руководителей данных регионов, они просто не знают, что делать с "незваными гостями", так как и с местным населением проблем хватает. В МВД РФ утверждают, что в программе по переселению соотечественников, реализуемой с 2007 года, сейчас задействованы 63 региона.

Как отмечают источник Лайфа в аппарате правительства, ранее в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина планировалось, что уже в этом году в программе по переселению в Россию соотечественников из-за рубежа будет участвовать 80 регионов, среди которых Москва, Петербург, Севастополь, республики Северная Осетия, Дагестан, Адыгея, Ингушетия, Чечня и Московская, Владимирская, Кировская, Ивановская области и другие регионы — всего 17.

По данным Главного управлении по вопросам миграции МВД РФ, выполнение Государственной программы переселения соотечественников началось в 12 пилотных регионах в 2007 году. Сейчас в ней участвует 63 региона, в которые из-за границы переехали более 650 тысяч человек.

Однако, по оценкам экспертов Международной организация по миграции (МОМ), потенциальных участников программы "переселения соотечественников", желающих переехать в Россию из стран СНГ, Балтии и стран восточной Европы, насчитывается от 5 до 10 миллионов человек.