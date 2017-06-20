Недетская доза. Кому выгодно признать погибшего 6-летнего мальчика пьяным?

Судмедэксперт, проводивший исследования крови шестилетнего Алёши Шимко, изменил свои показания и теперь говорит, что в крови шестилетнего ребёнка действительно была большая доза алкоголя.

И без того скандальная история вокруг шестилетнего Алёши Шимко, которого насмерть сбила машиной в подмосковном Железнодорожном 31-летняя Ольга Алисова, получила новое продолжение. Судмедэксперт Михаил Клейменов настаивает на том, что в крови ребёнка действительно нашли 2,7 промилле алкоголя, что соответствует тяжёлой стадии опьянения. Ранее он убеждал родителей ребёнка и Лайф, что лишь взял у трупа образцы, направил их на экспертизу в Москву и подписал готовый акт.

Теперь он заявляет, что содержание акта его сразу смутило, поэтому были назначены дополнительные экспертизы, в том числе и генетические. После этого он абсолютно уверен в том, что кровь с алкоголем была из тела Алёши. Врачи-наркологи скептически относятся к этой версии и говорят, что при таком опьянении ребёнок не смог бы двигаться. Прояснить всю эту туманную ситуацию готов Следственный комитет, однако МВД не горит желанием передавать это дело смежникам.

А был ли пьяным мальчик?

Сегодня судмедэксперт Михаил Клейменов публично озвучил свою версию того, как шестилетний ребёнок был признан пьяным. Всего пять дней назад он говорил Лайфу и родителям, что не имеет никакого отношения непосредственно к исследованиям, а лишь подписал акт экспертизы, который пришёл ему из ГБУ "Бюро судебно-медицинской экспертизы" Московского областного НИИ имени М.Ф. Владимирского (МОНИКИ). Сегодня Клейменов уже публично заявил, что содержание акта, в котором говорилось о 2,7 промилле алкоголя в крови ребёнка, сразу же вызвало у него сомнения, поэтому он назначил дополнительные экспертизы, в том числе и генетические. И новые экспертизы подтвердили, что именно эти образцы из тела Алёши он направлял в лабораторию, где в них и обнаружили большое количество алкоголя. Таким образом получается, что мальчик в момент аварии был пьян.

— Генетическая экспертиза действительно проводилась. Во время исследования трупа были взяты два образца крови. Один был отправлен для определения группы крови в биологический отдел, а второй образец для определения концентрации этилового спирта был направлен в судебно-химический отдел. Это разные отделы лаборатории, — рассказал Лайфу Михаил Клейменов. — Когда пришёл результат исследования из МОНИКИ, я увидел, что концентрация этилового спирта высокая, у меня, естественно, возникли сомнения, которые я обязан был разрешить. После совещания со своим непосредственным руководителем мною было принято решение о назначении дополнительного молекулярно-генетического исследования по сравнению обоих образцов, направленных мною в лабораторию. Эти образцы произошли от одного человека с вероятностью практически 100%.

По его словам, теперь, чтобы однозначно говорить, принадлежат ли эти образцы мальчику, компетентным органам необходимо назначить молекулярно-генетическую экспертизу и сравнить образец, который он посылал для определения этилового спирта, с образцом биологического объекта, который возьмут у матери. Эксперт не сомневается в том, что образцы будут идентичными.

— Тогда мы поставим жирную точку на этом громком деле. Я не мог перепутать образцы, потому что взял два образца крови из трупа мальчика. Неужели вы думаете, что я свою кровь брал? Я — государственный судебно-медицинский эксперт, я перед каждым заключением подписываюсь под уголовной статьёй о том, что я предупреждён об ответственности за ложное заключение. Я взрослый мужчина со стажем работы более 26 лет, — поясняет Клейменов.

В пользу своей версии он обращает внимание на ещё одну деталь.

— Я не знаю, был ли мальчик пьяным или нет, но у него в крови обнаружен ещё и ацетальдегид. Это говорит о распаде алкоголя в организме под воздействием фермента печени. Такое может быть только при прижизненном попадании алкоголя в организм человека. О состоянии мальчика давайте говорить так: если он только что принял алкоголь, то прошло какое-то время, пока алкоголь в полном объёме не всосался в кровь. Он мог ещё находиться в состоянии активности, пока не наступило токсическое воздействие этого вещества, — поясняет эксперт.

При этом он считает, что вопросы стоит задавать не ему и не сотрудникам полиции, а людям, которые окружали ребёнка.

— Надо задавать вопросы людям, которые окружали ребёнка, — подытожил Клейменов. Эксперт не исключает, что родные просто не знали, что мальчик мог употребить спиртное.

Тайны следствия

Эксперты-наркологи удивлены версией Клейменова и официального следствия, которое сейчас ведёт подразделение МВД по Балашихе.

— 2,7 промилле, найденные в крови у шестилетнего ребёнка, примерно равны 400 мл выпитой водки. Если бы ребёнок действительно выпил столько, то находился бы в бессознательном состоянии, не реагировал бы ни на что, и ему пришлось бы вызывать скорую, — рассказал Лайфу врач-нарколог Олег Стеценко. — Ну и потом, в случае с ребёнком он бы теоретически не смог бы выпить все 400 мл, потому что уже после 200 мл не смог бы продолжить пить. То есть получается, что спирт вводили внутривенно? Бред! Такие лабораторные данные сомнительны. Эксперт мог подписать такое заключение, только не глядя в него.

Лайф связался с родителями погибшего малыша. По их мнению, эксперты просто пытаются себя выгородить и избежать ответственности любыми способами. Дело в том, что Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по результатам странной экспертизы по статье "Халатность". В первую очередь его фигурантами могут стать эксперты, а также перевозчики биологических материалов.

По мнению родителей, слова Клейменова о проведённых экспертизах говорят только одно: "Он имел в виду: две пробирки, основной и контрольный образцы, показали алкоголь, это значит, что два образца — лажа".

Также семья ребёнка пояснила, на чём основана их уверенность в том, что малыш не употреблял алкоголь.

— Если бы сын выпил алкоголь, у него была бы обожжена трахея и были бы пары алкоголя в кишечнике, их нет, алкоголь только в крови, — сказал отец, подтверждая свои слова заключением экспертов.

Своих не сдаём

Для объективного расследования ещё в субботу глава Следственного комитета Александр Бастрыкин просил передать это дело его подчинённым.

— В случае отказа надзорного ведомства на региональном уровне в удовлетворении ходатайства вопрос о передаче уголовного дела будет решаться с руководством Генпрокуратуры, — заявила тогда официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Однако, по данным Лайфа, следователи МВД и прокуроры не горят желанием передавать это дело в СКР, что говорит о многом. Либо полицейские защищают честь мундира и боятся объективного расследования, либо по каким-то причинам пытаются выгородить виновника аварии.

— Если в этом деле что-то нечисто и эксперты и следователи играли в пользу обвиняемой, то участие СКР может закончиться для них очень серьёзными проблемами, — считает один из сотрудников СКР. — Им проще отправить дело в суд с заключением о том, что мальчик был пьян, поэтому что это снимает вопросы о качестве следствия, а судья этот факт тоже может трактовать в пользу обвиняемой.

Напомним, что трагедия разыгралась 23 апреля в микрорайоне Павлино города Железнодорожного. После обеда шестилетний Алёша с дедушкой отправились на детскую площадку. Мальчик шёл впереди, а дед нёс его велосипед. До площадки было рукой подать — нужно было лишь перейти дорогу около дома. Не успел Алёша ступить на асфальт, как его сбил чёрный "хёндэ-солярис".

31-летней Ольге Алисовой, которая была за рулём иномарки, предъявлены обвинения по статье 264 УК ("Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее гибель человека"). Для неё избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.