Адвокат Мары Багдасарян: Она не прогуливала, а ездила за лекарствами

Стритрейсерша Мара Багдасарян не прогуливала общественные работы. Об этом Лайфу сообщил её адвокат Давид Кемулария.
— Мара Багдасарян не прогуливала общественные работы. Она всего на час отлучилась за лекарствами, — заявил Кемулария.
Ранее сегодня стало известно о задержании Мары Багдасарян. Произошло это якобы из-за того, что она пропустила часть рабочего дня. Сейчас девушка ждёт суда.
Напомним, Мару приговорили к году исправительных работ с удержанием заработной платы в размере 15 процентов в пользу государства за использование поддельного больничного.
Мара Багдасарян стала известна после полицейской погони за "гелендвагеном" в мае 2016 года в Москве. Молодые люди из богатых семей демонстративно нарушали ПДД, уезжая от стражей порядка. При этом они записывали гонку на видео и выкладывали происходящее в Сеть.
— В случае уклонения осуждённого от отбывания исправительных работ суд может заменить неотбытое наказание лишением свободы из расчёта один день лишения свободы за три дня исправительных работ (ч. 4 ст. 50 УК), — заявил Лайфу адвокат Александр Островский. — Или суд может назначить штраф от 500 до нескольких тысяч рублей.
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