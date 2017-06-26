Адвокат Мары Багдасарян: Она не прогуливала, а ездила за лекарствами

Защитник стритрейсерши заявил, что Багдасарян всего на час отъехала за лекарствами. Теперь ей грозит административный арест или крупный штраф.

Стритрейсерша Мара Багдасарян не прогуливала общественные работы. Об этом Лайфу сообщил её адвокат Давид Кемулария.

— Мара Багдасарян не прогуливала общественные работы. Она всего на час отлучилась за лекарствами, — заявил Кемулария.

Ранее сегодня стало известно о задержании Мары Багдасарян. Произошло это якобы из-за того, что она пропустила часть рабочего дня. Сейчас девушка ждёт суда.

Напомним, Мару приговорили к году исправительных работ с удержанием заработной платы в размере 15 процентов в пользу государства за использование поддельного больничного.

Мара Багдасарян стала известна после полицейской погони за "гелендвагеном" в мае 2016 года в Москве. Молодые люди из богатых семей демонстративно нарушали ПДД, уезжая от стражей порядка. При этом они записывали гонку на видео и выкладывали происходящее в Сеть.

— В случае уклонения осуждённого от отбывания исправительных работ суд может заменить неотбытое наказание лишением свободы из расчёта один день лишения свободы за три дня исправительных работ (ч. 4 ст. 50 УК), — заявил Лайфу адвокат Александр Островский. — Или суд может назначить штраф от 500 до нескольких тысяч рублей.