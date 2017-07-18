Тюрьма зареклась. Инвалид Мамаев не нужен ФСИНу за решёткой

Тюремное ведомство надеется на то, что суд пересмотрит приговор тяжелобольному инвалиду Антону Мамаеву и оставит его на свободе.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) завершила медицинскую экспертизу по состоянию здоровья 28-летнего инвалида-колясочника Антона Мамаева, недавно получившего 4,5 года реального срока за разбой. Документы уже направлены в суд: как и предполагалось, чтобы избавить себя от возможных проблем, ФСИН будет просить суд назначить для инвалида любое другое наказание, но только не заключение в колонии, потому что он его попросту не переживёт.

Осуждённый Антон Мамаев с 11 июля находился в спецблоке 20-й горбольницы Москвы, где проходил медицинскую экспертизу по инициативе ФСИН. Врачи должны были решить, может он отбывать срок в колонии или нет. По данным паблика Mash, медики подтвердили у Мамаева следующие диагнозы: детская спинальная мышечная атрофия, тетрапарез, контрактура тазобедренных суставов и локтевых, кахексия, выраженная мышечная гипотрофия, мочекаменная болезнь, пневмофиброз. Всё это относится к первой группе инвалидности. Как ни странно, но именно этот страшный диагноз теперь спасёт жизнь Мамаеву.

ФСИН уже направило заключение медиков, а также своё ходатайство в суд. Тюремное ведомство будет просить суд освободить Мамаева из-под стражи. Пока же, на время суда, он останется в больнице при СИЗО "Матросская тишина". Поскольку он сам не может передвигаться на коляске, сопровождать его будет один из заключённых, работающих в хозотряде СИЗО.

— Такой проблемный заключённый, как Мамаев, нам не нужен, потому что в любой момент с ним может произойти что угодно, — рассказал Лайфу источник во ФСИН. — Пусть суд берёт на себя ответственность и решает, что с ним делать дальше.

Прокуратура, представитель которой ранее уже просил приговорить Мамаева к шести годам заключения в колонии, уже обжаловала приговор Тимирязевского суда Москвы и попросила освободить инвалида из-под стражи. Таким образом, это дело теперь будет рассмотрено повторно другим судьей. Возможно, на этот раз Мамаев получит условный срок. В этом случае он хоть и останется под присмотром уголовно-исполнительной инспекции ФСИН по месту жительства, но сможет проходить лечение.

Напомним, что Тимирязевский суд Москвы установил, что 18-килограммовый инвалид-колясочник был главарём банды из четырёх человек. Правой рукой Мамаева в прямом смысле слова был Виктор Сероштанов, который возил его в коляске. По версии следствия, Мамаев со своими гангстерами закошмарил до смерти двух москвичей, один из которых служил в спецназе, и отнял у них скутер стоимостью 160 тыс. рублей. При этом Мамаев якобы требовал отдать мотороллер, а другой гангстер угрожал потерпевшим "предметом, похожим на пистолет". За это суд приговорил Мамаева к 4,5 года лишения свободы.