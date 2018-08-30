Борзая "газель". Под мостом в Питере лихачил "клон" вертолёта погибшего олигарха

Росавиация (ФАВТ) собирается привлечь ФСБ и МВД к проверкам частных вертолётов и свидетельств пилотов-любителей после того, как вертолёт-нелегал пролетел под мостом в Питере. Эксперты посчитали, что при столкновении с ним могло произойти его обрушение.

В распоряжении Лайфа оказались первые результаты расследования инцидента в небе, который устроил в начале августа питерский бизнесмен Евгений Кузовлев. Сначала он напугал отдыхающих в парке 300-летия Санкт-Петербурга, зависнув на малой высоте на своём вертолёте Gazelle, а потом пролетел под вантами Петровского моста близ "Зенит-арены". У него нашли просроченное свидетельство пилота, а сам вертолёт оказался "призраком". Как выяснилось, клонируют не только автомобили, но и вертолёты: его нет в реестре воздушных судов, а номера были скопированы с аналогичного геликоптера, принадлежавшего разбившемуся в авиакатастрофе миллионеру Артёму Васильеву.

Вечером 10 августа отдыхающие в парке 300-летия Санкт-Петербурга изрядно перепугались, услышав совсем рядом приближающийся рокот вертолётных лопастей. Казалось, что машина готова разбиться — так близко от гуляющих она оказалась. Бордовый вертолёт Gazelle завис на несколько тревожных секунд прямо над их головами, а потом рванул в сторону "Зенит-арены" и вантового моста. Как потом зафиксировали дорожные камеры, машина пролетела между опорами. Расстояние от полотна моста до воды было всего 25 метров.

Скелеты в ангаре

Вертолётом управлял 39-летний бизнесмен Евгений Кузовлев. В реестре юрлиц есть только один уроженец Петербурга, чьё имя совпадает с именем пилота. Кузовлев (или его полный тезка) к 2017-му избавился от основных активов, но раньше управлял несколькими компаниями по обработке металла и торговал ломом.

Согласно диспетчерским записям, с которыми ознакомился Лайф, в 17:10 Кузовлев вылетел с аэродрома Бычье поле, что находится на острове Котлин, Кронштадт. Уже через десять минут он завис над группой отдыхающих в парке — там шло массовое развлекательное мероприятие. После этого круто развернулся, увеличил скорость и направил машину прямо под опоры моста. На высоте 10–15 метров от воды Кузовлев пролетел под дорожным полотном Петровского моста, попав на камеры видеонаблюдения. В 18:10 он вернулся на аэродром.

Когда видео с его лихачествами разошлось по Сети, Кузовлев, видимо, забеспокоился. 12 августа он вылетел с Бычьего поля на аэродром в Гостилицах (Ленобласть), где стоит его ангар. При этом диспетчерам он сообщил, что летит на посадочную площадку Манушкино.

В тот же день, заправившись, Евгений на вертолёте покинул Гостилицы. До сих пор (на момент подготовки заметки) ни силовики, ни эксперты Росавиации вертолёт лихача не нашли. Как указано в отчёте, бизнесмен при личной встрече наотрез отказался выдать местоположение машины.

Росавиация пробила пилота и его машину по базам. Выяснилось, что Кузовлев вообще не имел права управлять Gazelle — его свидетельство закончилось в 2013-м, да и обучался он не на этом типе вертолётов, а на Robinson. Более того, машины с таким бортовым номером вообще никогда не существовало. Зато в ангаре Кузовлева обнаружился близнец "газели" — точно такой же французский вертолёт, но частично разобранный. Его бортовой номер только на одну цифру отличался от нарисованного на борту первой "газели". Это позволило экспертам предположить, что Кузовлев летал на "клоне" — машине с недействительными регистрационными данными и бумагами, оформленными на другой геликоптер.

Но участников расследования ждала ещё одна неожиданная деталь. Разобранный вертолёт, найденный в ангаре, принадлежал директору стройкомпании "СУ-310", питерскому миллионеру Артёму Васильеву. Васильев при загадочных обстоятельствах разбился в 2014-м на своём вертолёте Eurocopter, когда вылетал с базы отдыха в аэропорт Пулково.

— Комиссия провела осмотр всех самолётных ангаров на площадке "Гостилицы". В ангаре постоянного базирования Кузовлева обнаружилось воздушное судно Gazelle чёрного цвета без редуктора и лопастей несущего и рулевого винтов. Регистрационный номер был наполовину стёрт, но читаем, — пишут члены комиссии по расследованию. — Это воздушное судно находится в собственности Васильева А. В., который погиб в авиакатастрофе 15 мая 2014 года.

Техногенная катастрофа, которой не было

В связи с инцидентом Росавиация выпустила информационное письмо за подписью главы управления по обеспечению безопасности полётов Сергея Мастерова. Чиновник использует весьма эмоциональные формулировки, называя произошедшее "воздушным хулиганством" и событием "за гранью здравого смысла, характеризующимся крайней степенью безрассудства".

Мастерова можно понять — как следует из письма, в случае столкновения вертолёта с мостом могло произойти его обрушение. Один из сотрудников авиационной отрасли произвёл расчёты, с которыми ознакомился Лайф: если бы вертолёт на крейсерской скорости (270 км/ч) врезался в мост, на квадратный метр поверхности воздействовала бы сила примерно в 400 тонн.

— Лишь по счастливой случайности не произошла техногенная катастрофа, равная по своим масштабам обрушению моста Моранди в Генуе (Италия), в результате которого погибли десятки человек, — пишет Мастеров.

Кузовлев попирал не только воздушные правила. На земле он тоже неоднократно попадал в руки ГИБДД за нарушения ПДД. На его счету около десятка штрафов. Все они были административными. А сейчас на Кузовлева возбуждено уголовное дело по статье 267.1 УК РФ ("Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств"). По ней грозит многотысячный штраф либо лишение свободы сроком до двух лет. По данным Лайфа, дело возбудили как раз после того, как отчёт Росавиации был передан в транспортное управление Следственного комитета.

Печальная статистика и масштабная проверка

— Результатом самонадеянного поведения становятся катастрофические последствия для самих нарушителей, — напоминает Мастеров и приводит статистику.

Только за лето этого года произошло 12 катастроф и происшествий с пилотами-нелегалами, которые не уведомляли власти о плане полётов либо не имели нужных документов. В них погибло шесть человек. Лайф уже писал, что проблемы "подпольной авиации" всё сильнее беспокоят авиационных чиновников. По данным Росавиации, в 2018-м с незарегистрированными воздушными судами произошло почти втрое больше аварий, чем за тот же период 2017-го. А погибло вчетверо больше людей.

Чтобы навести порядок в небе, глава Росавиации Александр Нерадько ещё в мае просил подключиться к решению проблемы МВД и ФСБ: они помогут искать собственников нелегальных аэродромов и не дадут подняться в воздух незарегистрированным самолётам и вертолётам. Нерадько предлагает следующие меры для улучшения ситуации. Он пишет своим подчинённым, чтобы они довели эту статистику до объединений авиационщиков, эксплуатирующих лёгкие суда общей авиации, и параллельно усилили взаимодействие с силовиками, МВД и ФСБ. Спецслужбы, полагает Нерадько, помогут вычислить местоположение нелегальных аэродромов или даже узнать о владельцах незарегистрированных летательных аппаратов.

Сейчас его заместитель Сергей Мастеров в свежем письме требует от всех начальников небольших аэродромов проверить документы вертолётов и пилотов-частников, которые арендуют ангары. Информацию, не соответствующую действительности, будут передавать силовикам. Сделать это и направить отчёты в центральный аппарат ФАВТ нужно до 15 сентября.

Питерские "транспортники" не в первый раз расследуют дела, связанные с лихачеством пилотов-любителей. Четыре года назад в Финском заливе утонул точно такой же вертолёт Gazelle. Его пилот сознательно слишком низко закладывал пируэты над водой и при развороте зацепил лопастями водную поверхность. Когда силовики подняли биографию погибшего пилота, то узнали, что он раньше грубо нарушал воздушные правила. Однажды он подлетел на вертолёте к жилой многоэтажке и завис у окон. В объяснительной он написал, что сделал это из-за личных обстоятельств.