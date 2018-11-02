Сетевой сообщник. В деле о взрыве в Архангельске появился московский школьник

Читайте также

Сетевой сообщник. В деле о взрыве в Архангельске появился московский школьник

3981

Фото © РИА Новости/Владимир Трефилов

Следователи и чекисты, которые выясняют обстоятельства теракта в Архангельске, где 17-летний студент местного технологического колледжа подорвал себя в приёмной УФСБ, вышли на Москву. Проверив его компьютер, сыщики узнали, что студент активно общался с единомышленникам в других городах, в том числе в Москве. Когда чекисты решили навестить одного из них и поговорить, то неожиданно обнаружили у него дома компоненты для самодельной бомбы.

Тихий и мало чем примечательный двор на улице Свободы на северо-западе Москвы сегодня днём потерял привычный облик, когда у подъезда одного из домов скопились полицейские автомобили. Причиной такого внимания правоохранителей стал 14-летний столичный школьник Кирилл К. Именно с ним переписывался подорвавший себя в Архангельске студент-радикал.

<p>Фото предоставлено пресс-службой СКР</p>

Оперативники пришли к нему домой для беседы, чтобы узнать, о чём именно могли общаться боевик с подростком. А обнаружили дома у школьника компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства: аммиачную селитру, поражающие элементы.

— Они лично не были знакомы, но переписывались. Студент присылал ему схемы с пояснениями, как собрать взрывное устройство. Школьнику всего 14 лет, его не задержали. Пока что с ним и его родителями проведена беседа. Следствие продолжается. Компоненты для взрывного устройства изъяты, — сообщил Лайфу источник в силовом ведомстве.

Следователи не исключают, что школьник готовил подобные акции в Москве.

<p>Фото © РИА Новости/Владимир Трефилов</p>

Напомним, 17-летний подросток взорвал бомбу в здании УФСБ в Архангельске утром 31 октября. В результате взрыва были ранены трое силовиков, сам преступник погиб на месте. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт". По данным следствия, студент был сторонником радикальных анархических идей.

Автор:
МА
Михаил Аксёнов
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×