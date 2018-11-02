Сетевой сообщник. В деле о взрыве в Архангельске появился московский школьник

Следователи и чекисты, которые выясняют обстоятельства теракта в Архангельске, где 17-летний студент местного технологического колледжа подорвал себя в приёмной УФСБ, вышли на Москву. Проверив его компьютер, сыщики узнали, что студент активно общался с единомышленникам в других городах, в том числе в Москве. Когда чекисты решили навестить одного из них и поговорить, то неожиданно обнаружили у него дома компоненты для самодельной бомбы.

Тихий и мало чем примечательный двор на улице Свободы на северо-западе Москвы сегодня днём потерял привычный облик, когда у подъезда одного из домов скопились полицейские автомобили. Причиной такого внимания правоохранителей стал 14-летний столичный школьник Кирилл К. Именно с ним переписывался подорвавший себя в Архангельске студент-радикал.

Оперативники пришли к нему домой для беседы, чтобы узнать, о чём именно могли общаться боевик с подростком. А обнаружили дома у школьника компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства: аммиачную селитру, поражающие элементы.

— Они лично не были знакомы, но переписывались. Студент присылал ему схемы с пояснениями, как собрать взрывное устройство. Школьнику всего 14 лет, его не задержали. Пока что с ним и его родителями проведена беседа. Следствие продолжается. Компоненты для взрывного устройства изъяты, — сообщил Лайфу источник в силовом ведомстве.

Следователи не исключают, что школьник готовил подобные акции в Москве.

Напомним, 17-летний подросток взорвал бомбу в здании УФСБ в Архангельске утром 31 октября. В результате взрыва были ранены трое силовиков, сам преступник погиб на месте. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт". По данным следствия, студент был сторонником радикальных анархических идей.