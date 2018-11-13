Кто убил Игоря Талькова? Самое загадочное преступление в отечественном шоубизе

Следственный комитет России решил возобновить расследование уголовного дела об убийстве певца Игоря Талькова. Исполнителя застрелили во время концерта 6 октября 1991 года в питерском дворце спорта "Юбилейный". До сих пор обстоятельства произошедшего покрыты тайной.

Что произошло

Писатель Фёдор Раззаков в своей книге "Досье на звёзд. За кулисами шоу-бизнеса" и СМИ подробно описали события того дня.

6 октября в "Юбилейном" проходил гала-концерт, в котором должны были принимать участие певица Азиза (Мухамедова) и Игорь Тальков. Конфликт якобы возник из-за того, кто первым выйдет на сцену. Так, приятель Азизы Игорь Малахов якобы требовал, чтобы позже была она. Администратор Талькова Валерий Шляфман был категорически против.

Около 16:00 Малахов подошёл к гримёрке Талькова и объявил о своём желании. Они начали спорить со Шляфманом, завязалась перепалка. Администратор Талькова закричал условное: "Наших бьют", после чего певец вылетел из гримёрки с газовым пистолетом в руках. А у Малахова оказался револьвер образца 1895 года. Приятель Азизы выстрелил в пол, после чего ему скрутила руки охрана, которая была на месте.

Пистолет, в котором было ещё два патрона, вылетел из рук. Спустя несколько секунд кто-то его схватил и стал стрелять. Одна пуля попала в грудь Игорю Талькову.

Воспользовавшись замешательством, Малахов бросился бежать. Уже на улице, как описывается, его догнала Азиза, схватившая пистолет (по другой версии, Азиза передала оружие через худрука благотворительной концертной организации "Аленький цветочек" Эллу Касимати). Так или иначе оружие вернули владельцу. Тот прыгнул в такси, а позже разобрал и выбросил огнестрел: часть в Мойку, часть в Фонтанку.

Тальков скончался спустя несколько минут в "Юбилейном". Как позже оказалось, у него было огнестрельное пулевое проникающее ранение грудной клетки с повреждением сердца и лёгкого, а также огромная кровопотеря.

Когда врачи приехали на место произошедшего, он уже был мёртв. Однако фанаты требовали спасти кумира. Опасаясь расправы, медики отвезли его в больницу, а оттуда уже перевезли тело в морг.

Расследование убийства взяли под максимальный контроль. Экспертизой и установлением обстоятельств произошедшего занимался доктор медицинских наук Военной академии Санкт-Петербурга.

Малахов?

Первым, кого заподозрили в убийстве, стал телохранитель и друг Азизы, который и достал пистолет.

Спустя четыре дня после трагедии его объявили во всесоюзный розыск. Правда, сам Малахов, узнав об этом, добровольно явился к правоохранителям и стал давать показания. Спустя два с половиной месяца, в конце декабря, с него сняли обвинения в преднамеренном убийстве. Однако следствие не исключило, что Малахов мог застрелить Талькова по неосторожности.

Валерий Шляфман

Весной 1992 года были готовы результаты ряда экспертиз, которые помогли определить, как стояли люди в момент произошедшего. Согласно им, выстрел произвёл администратор Игоря Талькова Валерий Шляфман. При этом предполагалось, что убийство было совершено по неосторожности.

В мае того же года было вынесено постановление об аресте, но обвиняемого... не оказалось в России. Он уехал в Израиль.

Сам Шляфман продолжал винить во всём Малахова. Так, в 2012 году в интервью "Экспресс-газете" он заявил, что "виновный был найден в первый день". По его словам, 6 октября 1991-го охрана Талькова ударила по затылку Малахова. Последний же рефлекторно дотянулся до пистолета и выстрелил.

В 2013 году расследование приостановили, сообщал " Интерфакс ". Дело в том, что Шляфман так и остался в Израиле. А у России нет договора с этой страной о выдаче граждан.

При этом официальный представитель СКР Петербурга Сергей Капитонов тогда подчёркивал, что дело раскрыто.

Азиза

В качестве убийцы Талькова поклонники неоднократно называли и Азизу. Мотивом для этого послужил тот факт, что пистолет вернулся к Малахову не без её помощи. Сама Азиза говорила, что расправой ей не угрожали, однако, как писал " Коммерсант ", она не один день безвылазно просидела в петербургской гостинице "Прибалтийская".

Кроме того, в 2016 году в программе "Прямой эфир" Азиза заявила, что была беременна. Спустя три дня после трагедии ребёнок умер в утробе.

— Я выбежала из гримёрки в коридор, увидела много людей, у Малахова из головы идёт кровь. Я побежала, срывая куртку, закрыла Игорю Голову. Валера пнул меня в живот. Всё это в газовом облаке, глаза резало. Когда я взвыла от боли, ужаса, я увидела, что передо мной стоит Шляфман. Он это заметил и побежал в гримёрку, — вспоминала она.

Случайность

Старший следователь-криминалист Главного управления криминалистики Следственного Комитета РФ, бывший консультант по делу убийства Талькова Владимир Соловьёв не исключил, что певца убили по роковой случайности.

— За время работы над делом у меня сложилось впечатление, что там случайное убийство. Его продюсер случайно выстрелил и ничего там нового не может быть, это уже звучало много раз. Это дело я курировал, когда его убили, я, как криминалист, изучал эти материалы, какие-то консультации давал, следователем не был, но материалы знал, и у меня сложилось полное впечатление, что это было случайное убийство, — прокомментировал Лайфу Владимир Соловьёв.

Он предположил, что Шляфман схватил револьвер и хотел его разрядить куда-то в потолок.

— Щелкнул раз, два, три, выстрела нет, а потом случайно мог попасть в Талькова, считая, что он пустой, барабан разряжен и в револьвере патронов нет, — отметил Соловьёв.

Политическое убийство

О политической версии изданию "Бульвар Гордона" рассказывал бывший кадровый сотрудник разведки Михаил Крыжановский.

— В сентябре 1991 года после неудавшегося антигорбачёвского путча ГКЧП Тальков пишет от имени народа обращение к Ельцину — песню "Господин президент", — вспоминал Крыжановский.

Он охарактеризовал эту песню как прямой призыв к свержению Горбачёва. Крыжановский был уверен: Игорь Тальков хотел исполнить её тогда в Питере. А в ноябре ещё и спеть во время концерта в "Олимпийском". А публично якобы решили убрать, чтобы "другим неповадно было". К слову, версия о политическом мотиве преступления стала одной из самых распространённых в 90-е.

Сын убитого исполнителя, Игорь Тальков , в комментарии Лайфу рассказал, что тоже считает преступление политически мотивированным.

— Мне кажется, надо глубже смотреть, более философски, почему поэтов убивают, почему отца именно тогда ликвидировали. Всё провернули спецслужбы. Чтобы уничтожить человека, который имел трибуну социальную, который мог просвещать людей, — заявил он.

Игорь Тальков считает, что как политическое убийство расправу над его отцом сейчас никто не будет расследовать. Кроме того, он отметил, что людям уже дали "козлов отпущения".

— Козлов отпущения народу и так дали. Для одних это — Азиза, для интеллектуальных любителей погадать — это Малахов или Шляфман, — подчеркнул Тальков-младший.

— Надеюсь, что новые обстоятельства в деле будут. Вы знаете, я наивный, наверное, человек: я верю всё равно в справедливость. В любом случае такая волна через 27 лет, она уверенности и оптимизма добавляет в меня, и, может быть, всё-таки справедливость восторжествует, — заявила Лайфу вдова певца Игоря Талькова Татьяна.

Могила Игоря Талькова находится на Ваганьковском кладбище в Москве.