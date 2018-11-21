Дело на полпроцента. Как Сбербанк "одарил" клиентов

Широко разрекламированные подарки Сбербанка в день его рождения закончилась разочарованием для некоторых клиентов.

Самый крупный российский банк продолжает фигурировать в скандалах, которые зачастую происходят по его вине. Накануне своего 177-го дня рождения Сбербанк провёл агрессивную рекламную кампанию под лозунгом "В день рождения приятно не только получать подарки, но и дарить их", обещая своим клиентам в течение двух суток беспрецедентно выгодные условия на кредиты, ипотеку, вклады и бонусные программы. Однако, судя по отзывам клиентов, реальная картина оказалась иной. Например, ипотечники так и не получили обещанной скидки на процентную ставку. В самом Сбербанке говорят, что, мол, никакого обмана нет, а клиентам нужно более внимательно читать условия акций от "банка друзей".

Как анонсировал подарки первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис, традиционно во всём мире в сферах ретейла и сервиса устраивают различные распродажи.

— Например, в Северной Америке это получило наименование "чёрная пятница". В России тоже проводят те или иные распродажи. Мы решили объединить всё это под красивым брендом "Зелёный день", ведь Сбербанк — это "зелёный" бренд. Мы хотим, чтобы в этот день выгоды для клиентов расцветали особенно ярко, — объявил на пресс-конференции Лев Хасис.

Для тех, кто собирался взять ипотеку, предложение было такое: клиенты, подавшие заявки на ипотеку в период с полуночи 11 ноября до 23:59 12 ноября через сервис "ДомКлик", получат дисконт 0,5% к процентной ставке. Каждая 177-я заявка получит также дополнительный дисконт в 1,77%, который будет суммироваться с общей скидкой в 0,5%. Так говорил директор дивизиона "ДомКлик" Сбербанка России Николай Васёв.

Но, как показывают отзывы клиентов Сбербанка России, день выгоды оказался очередным днём разочарований в работе банка.

— Я подала заявку 12-го, и в этот же день мне пришла СМС от Сбера, что заявка подана и оформлена корректно. На следующий день пришла СМС, что ипотека одобрена, — с суммой и информацией о том, что со мной свяжется менеджер. Когда позвонила менеджер и предложила мне ставку 10,1 процента, я слегка удивилась и спросила, как насчёт скидки в 0,5%, которая положена всем, кто ПОДАЛ заявку 12 ноября. Менеджер уверенным голосом сказала, что я что-то неправильно поняла, ведь скидку 0,5 получат те, кому одобрили ипотеку в этот день!!! — пишет в телеграм-канале одна из клиенток Сбербанка.

Похожий отзыв об акции оставил на форуме сайта "Банки.ру" другой клиент.

— Давно планировал взять ипотеку для приобретения строящегося жилья в Сбербанке. На почту пришло приглашение сделать это через сайт "ДомКлик" 12 ноября, так как у Сбербанка в этот день 177-летие. Была обещана скидка 0,5%. Ипотека была одобрена на следующий день. Когда я уточнил у менеджера, прошла ли скидка, она мне ответила, что нет, так как я подал заявку 13.11.2018 года. Я попросил разобраться с данной ситуацией, однако ипотечный менеджер сказала, что работает с уже одобренными заявками, все вопросы по номеру 900. По номеру 900 мне сказали, что заявка была подана 13 ноября около 11 часов. Я указал, что данная информация является недостоверной и что у меня на руках СМС для одобрения ипотеки мне и созаёмщику плюс история браузера. После длительной проверки оператор тоже убедилась, что сообщения были отправлены вечером 12.11.2018. Мне предложили оставить официальное обращение, — описал свой случай клиент Сбербанка.

Таким образом, клиенты Сбербанка реальных скидок так и не дождались.

Лайф попросил Сбербанк прокомментировать сообщения клиентов про "Зелёный день".

В Сбербанке России Лайфу заявили, что проверяли сообщение клиента на сайте "Банки.ру" и выяснили, что он просто не понял правила акции "Зелёный день".

— На самом деле скидка по акции была предоставлена сразу. Базовая ставка по выбранному клиентом кредиту — 10,6%. Заявка была подана с учётом услуг "Страхование жизни" и "Электронная регистрация". Ставка с применением этих услуг составляет 9,5%. С учётом скидки по акции ставка составила 9%. Эта ставка и отображается в личном кабинете.

В Сбербанке также добавили, что финальная ставка, по которой клиенту выдаются ипотечные средства для покупки объекта недвижимости, зависит от ряда параметров — например, подтверждения дохода или страхования жизни. Также ставка зависит ещё от самого объекта недвижимости и способа его регистрации.

— До момента одобрения объекта и выхода на сделку ставка может измениться. Для того чтобы ставка была прозрачна для клиента, в ипотечном калькуляторе есть возможность рассчитать ставку с учётом всех параметров и условий, — сообщили в Сбербанке.