Как экс-банкир Сергей Гришин зачищает Интернет

Сегодня Лайф опубликовал расследование о долларовом миллиардере, одном из самых загадочных банкиров России — Сергее Гришине. Бывший совладелец "Росевробанка", который давно перебрался в США, в последнее время стал известен благодаря семейным скандалам и очень странному поведению. Сам Гришин и его окружение ревностно следят за его репутацией и делают всё, чтобы сомнительные моменты из его биографии и жизни не утекли на сторону. Например, сразу после публикации расследования Лайфа видеоролик, в котором Гришин признаётся, как он грабил в России банковскую систему, был тут же заблокирован, якобы за нарушение авторских прав. Однако помощь редакции с материалами оказали люди, которым пришлось столкнуться с неадекватным и агрессивным поведением экс-банкира.

Например, гражданка США Дженифер Салкесс получала разные сообщения от Гришина, которые воспринимала как угрожающие. Она обратилась в правоохранительные органы США и получила судебный запрет, чтобы экс-банкир не приближался к ней. Возможно, для него это всё может иметь уголовное продолжение.

— Я не единственная из окружения Гришина, кто получал угрозы и подобные оскорбительные сообщения, — рассказала Лайфу Дженифер Салкесс.

По словам адвоката Екатерины Духиной, господин Гришин угрожал убийством и своей супруге Анне Федосеевой.

— Экс-владелец "Росевробанка" сейчас делит имущество, подал в суд о разводе и обвинил мою подзащитную в мошенничестве, рассказывает Лайфу Екатерина Духина.

— Именно по заявлению Сергея Гришина в отношении его супруги столичные полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве, и ей пришлось несколько дней провести в СИЗО, куда её отправил судья Головинского районного суда по ходатайству следователя. Однако нам удалось доказать, что следователь был юридически не прав, и Анна свободна, — говорит Екатерина Духина.

— Ещё 29 ноября 2018 года Анну Федосееву отпустили из столичного СИЗО. Это произошло после того, как я написала жалобу руководству Следственного управления СК РФ по Северному административному округу Москвы на действие следователя, который, нарушая процессуальное законодательство, вынес необоснованное решение о возбуждении против моей подзащитной уголовного дела и ходатайствовал перед Головинским районным судом об её аресте, — заявила Лайфу адвокат Екатерина Духина.

По слова Духиной, это исключительный случай, когда сам следственный орган выносит постановление об освобождении, без каких-либо ограничений подследственного.

— В дальнейшем мы будем добиваться возбуждения уголовного дела против самого Гришина о заведомо ложном доносе, — заявила Лайфу Екатерина Духина.

А пока, по словам Духиной, её доверитель является обвиняемой в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, по ч. 4. статьи 159 УК РФ. Наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.

— Уголовное дело было возбуждено на фоне попыток Гришина и Федосеевой развестись. Гришин "посчитал свои подарки в период ухаживания и в течение брака следствием её мошеннических действий, а Следственный комитет возбудил против неё уголовное дело на основании заявления Гришина, — рассказывает Духина.

По словам юриста, в феврале 2018 года Гришин подал иск о расторжении брака, но в марте отозвал его.

— А вот сейчас опять подал в Хамовнический суд Москвы иск о разводе, по нему решения суда ещё нет, поэтому брак считается действительным по сей день, — говорит адвокат Анны Федосеевой Екатерина Духина.

Как отмечает юрист, в одном из своих писем Анне Федосеевой Гришин написал, что он страдает биполярным расстройством и принимает препараты.

— А в июне 2018 года Гришин встретился с Федосеевой, чтобы помириться, но в ходе разговора достал ружьё и угрожал им Федосеевой застрелить её. Избил её. Федосеева тогда же написала об этом заявление в полицию. Однако возбуждать дело не стали, — говорит Духина.

— А в сентябре 2018 года Гришин обратился в ГУ МВД РФ по Москве, заявив, что Федосеева "вступила в предварительный сговор с неустановленными лицами для хищения денежных средств, потраченных на подарки перед заключением брака". Сумму хищения он оценил в 1 млн рублей, — говорит юрист Духина.

Защита Анны Федосеевой отмечает, что уже ранее Сергей Гришин требовал от нескольких женщин вернуть ему ранее подаренные им машины, драгоценности.

— Один из таких последних исков, рассматривал Никулинский районный суд столицы. Однако банкир процесс проиграл и подаренная Гришиным машина — "мерседес" за 6 миллионов рублей — осталась у хозяйки, — рассказывает адвокат Федосеевой.

Екатерина Духина заявила Лайфу, что она попытается доказать следствию и в дальнейшем суду, если он, конечно, будет, что банкир Сергей Гришин сумасшедший и им должен заниматься психиатр.

— В моём распоряжении есть письма, в которых Сергей Гришин пишет: "В моей голове поселились три человека: маленький ребёнок, человек среднего возраста и Воланд", — рассказывает Екатерина Духина. — Гришина надо лечить, а по его заявлениям в полицию в тюрьму сажают людей.

По словам Екатерины Духиной, она опасается за жизнь своей подзащитной.

— Я намерена обратиться в правоохранительные органы с просьбой о предоставлении Анне Федосеевой государственной защиты, — заявила Лайфу Духина.

Ранее в сети появились видео, на которых экс-совладелец "Росевробанка" Сергей Гришин признаётся, что он мошенник, и просит американского президента защитить его от российских властей и бандитов.

По словам Гришина, именно он, а не чеченские бандиты, как было принято считать, в начале 90-х годов изобрёл схему с поддельными авизо. Изготовление фальшивых авизо особым промыслом было в Чечне. По этим авизо было получено более 4 трлн рублей.

— Многие думают, это чеченцы придумали схему с авизо. Неправда. Её придумал я. Я украл очень много в Эстонии и России. Это была самая крупная схема мошенничества, потому что никто не знал точно, сколько денег украдено. Я нашёл нужных людей в Центробанке РФ и в эстонских банках, — рассказывает Сергей Гришин, экс-владелец "Росевробанка".

Напомним, что платёжные документы — авизо — появились в России в 1992 году. В том же году появилась и возможность проведения афер с участием фальшивых авизо при переводе денег из одного банка в другой через расчетно-кассовые центры — РКЦ ЦБ РФ.

Ущерб от мошенничества с авизо, который описывает Сергей Гришин, по данным МВД РФ, для экономики страны оценивается в четыре триллиона рублей в ценах 1992–1993 годов.

Одновременно с видеообращениями на английском языке, которые, видимо, адресованы администрации президента США Дональда Трампа, в распоряжении Лафа оказалось ещё несколько сообщений, которые господин Гришин адресует так же администрации президента США Дональда Трампа, которого банкир просит предоставить ему американское гражданство.

— Я просто люблю Америку, моя дочь родилась здесь, я прошу о гражданстве для себя. Я люблю ваш электоральный слоган "Давайте сделаем Америку великой снова". И я лично бесконечно уважаю то, что вы делаете в качестве президента этой великой страны, — пишет Сергей Гришин.

Адвокат Сергея Гришина Денис Марченко рассказал Лайфу, что он не слышал и не видел заявлений своего клиента, что ему кто-то угрожает в России и он просит гражданства США.

Известно, что последние десять лет Сергей Гришин живёт в США в штате Калифорния, в местечке Монтесито, что в пригороде Санта-Барбары. Там экс-банкир основал фирму SG llc, которая занимается финансовыми консультациями, рассказывая людям, куда лучше вложить свои деньги.

Сам же Сергей Гришин, по информации Лайфа, является инвестором таких американских проектов, как "Фейсбук", Groupon и Farmville.