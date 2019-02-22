Бизнес на скорби. Что происходит с рынком ритуальных услуг в России

Погребальные конторы заламывают огромные цены: при себестоимости похорон в 5 тысяч родственники вынуждены платить минимум 40–50 тысяч.

Вчера вечером к зданию администрации Самарской области привезли гроб, и видео от крыльца мгновенно развирусились по соцсетям. Эта акция стала жестом отчаяния женщины, потерявшей мужа, которая не могла его похоронить целых две недели из-за космических цен на ритуальные услуги и разборок между ритуальщиками. Произошедшее — лакмусовая бумажка для всего, что происходит в стране с рынком ритуальных услуг. Закон "О похоронной деятельности" устарел и создаёт условия недобросовестным конторам для того, чтобы взвинчивать цены. Это признавали в Федеральной антимонопольной службе. При себестоимости похорон в Москве 5–6 тысяч посредники (ритуальные компании) доводят минимальную цену на погребение до 50 тысяч. Лайф разбирался, как в регионах и по стране в целом обстоят дела с монополией на рынке ритуальных услуг.

Гроб под окнами губернатора

В четверг вечером у здания Администрации Самарской области появился гроб, аккуратно установленный на козлы. В гробу лежал покойник. Его вдова Анна привезла умершего мужа на площадь перед зданием правительства как последний жест отчаяния. Мужчина скончался 6 февраля, и больше двух недель его тело не могли предать земле из-за споров между ритуальными организациями.

Ритуальная фирма, принадлежащая муниципальным властям, заломила цену в 50 тысяч, сообщила Анна журналистам. Первоначально речь шла о 30 тысячах, но потом по каким-то соображениям ставки выросли. Цена оказалась для неё неподъёмной. Для справки: средний доход населения Самарской области в 2018-м — 28 тысяч в месяц. Женщина нашла другого предпринимателя, который согласился похоронить усопшего дешевле. Но ему не дали работать: не пустили на кладбище.

Так Анна оказалась, по собственному выражению, "в семь часов вечера одна с гробом посреди Самары".

Сейчас гроб уже увезли от здания правительства. Директор похоронной фирмы Алексей Воробьев, тот самый, которому не дали работать, рассказал Лайфу, что согласился похоронить мужчину за 8 тысяч.

Муниципальный депутат Красноярского района Самарской области Азат Туймасов уверен: на рынке региона сформировался ритуальный "картель". По его словам, он подмял под себя большую часть рынка и решает, кто и за сколько будет организовывать похороны. В этот картель, по словам Туймасова, входят два муниципальных предприятия и два частных.

— Индивидуальный предприниматель Воробьёв — мой друг детства. Когда он и его сотрудники столкнулись с противостоянием на кладбище, он попросил меня помочь. Как вы понимаете, у нас на кладбище монополия. МКУ "Ритуал" даёт направления, выделяет участки на кладбище и деньги зарабатывать не имеет права. А вот уже собственно похороны организует МУП "Спецкомбинат ритуальных услуг", — рассказал Лайфу Туймасов. — Неизвестные лица, предположительно сотрудники МКУ "Ритуал", препятствовали землекопам. Человек 25 встали вплотную рядом и буквально не давали опустить лопату.

Сейчас Туймасов и Воробьёв написали заявление в полицию с просьбой возбудить уголовное дело. Там уже началась проверка, и, по словам депутата, к ней даже подключилось областное Управление по борьбе с организованной преступностью (РУБОП) МВД. Интересно, что в полиции, хотя и официально подтверждают, что ведут проверку, говорят, что никаких заявлений от граждан не поступало.

Губернатор Самарской области дал силовикам и главе Самары поручение "жёстко разобраться в произошедшем". Он заявил Лайфу, что женщине помогут с похоронами супруга, а к виновным будут приняты "самые жёсткие меры".

Пока готовилась эта заметка, стало известно, что своего супруга женщина всё же похоронила, не дожидаясь помощи властей, в 40 километрах от города, на деревенском кладбище.

Организация похорон по принципу "заболтать и продать"

Эксперты говорят, что основной принцип современной ритуальной коммерции — как можно быстрее "заболтать" родственника умершего, воспользоваться его состоянием, чтобы он согласился оплатить похороны.

— Приходит похоронный агент и рассказывает, что организовать похороны официально очень трудно сейчас. Но у него якобы везде есть блат: на кладбище он за небольшую сумму решит вопрос с местом, у него есть договорённости в загсе и он поможет быстро получить документы. В результате стоимость вырастает в два раза, — рассказывает Лайфу директор муниципального казённого учреждения Вологды "Ритуал" Наталия Павлова.

Пользуясь расстроенными чувствами родственников, дополнительную плату у них обязательно попросят в морге, магазине ритуальных принадлежностей, в конторе по изготовлению памятника, в ритуальном зале при организации прощания и, конечно, на кладбище.

Каждый из ритуальных коммерсантов сражается за "заказы". В мае 2016-го такое противостояние привело к массовой драке на Хованском кладбище в Москве. В результате массовой драки со стрельбой три человека погибли, десятки получили ранения. Эксперты тогда в один голос заговорили о необходимости как можно быстрее принять новый закон, который бы регулировал рынок. Однако воз и ныне там.

Примечательно, что ровно год назад аналогичный скандал разразился в Калуге. 22 февраля одна из местных семей захоронила на кладбище в селе Некрасово скончавшегося от болезни пенсионера. На следующее утро родственники застали могилу разрытой, а гроб с телом — на поверхности. Все ритуальные принадлежности пропали. Семья обвиняет главу местного похоронного бюро "Ангел" Дениса Войде.

Причиной инцидента назывались разборки между ритуальными фирмами: гроб с покойным на кладбище в Некрасово хоронили не сами родственники, а одна из 16 ритуальных компаний, работающих в Калуге.

Как недавно признал мэр Калуги Константин Горобцов, земли под захоронения в городе катастрофически не хватает. Из 24 кладбищ открыты, в том числе с отводом новых участков, только три: в Литвиново, Шопино и Большой Каменке. 12 кладбищ открыты для захоронений только на свободных участках в родственных могилах. Ещё девять закрыты полностью, в том числе и в Некрасово. По словам городского главы, на протяжении последних 2–3 лет в Калуге регистрируется около четырёх тысяч фактов смерти ежегодно.

Закон прибыли

Изменения в законодательство о погребении и похоронном деле в России обсуждают уже почти 8 лет. Последние изменения касались приоритета завещания и не затрагивали собственно организацию похорон. Действующий сейчас федеральный закон от 1995 года давно устарел. Об этом говорила замначальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Юлия Ермакова.

По словам Ермаковой, закон устанавливает особый статус ритуальных служб, находящихся под контролем местных властей (как правило, это унитарные ГУПы и МУПы "Ритуал". И хотя Высший Арбитражный суд ещё в 2008-м определил, что закон о погребении не исключает допуска на рынок частников, многие чиновники на местах работают только со своими, "карманными" МУПами. Это создаёт барьеры для входа на рынок другим участникам.

— Выбор поставщика услуг по содержанию кладбища многими муниципалитетами осуществляется также не на конкурентной основе, в обход Закона 44-ФЗ. Кроме того, зачастую это то же лицо, которое занимается оказанием ритуальных услуг, — рассказала Ермакова. — Поскольку содержание кладбища включает в себя охрану его территории, остальные участники рынка не допускаются на кладбище либо вынуждены платить за въезд на территорию сборы, которые в итоге включаются в стоимость услуг и ложатся на плечи потребителей.

Навести порядок в похоронной сфере будет непросто, потому что рентабельность в нём зашкаливает и вызывает зависть даже у наркобаронов: официальные операторы накручивают на некоторые услуги до 700% прибыли.

Анализ Лайфа в одной из прошлых публикаций на тему ритуальных услуг доказал: если бы родственники имели возможность организовать похороны напрямую, без посредников в виде ритуальных фирм, заплатили бы немногим больше 5 тысяч. И это расценки, актуальные для Москвы, в регионах суммы были бы меньше.

Самарские похороны

Ритуальные скандалы сотрясают Самару уже много лет. В конце нулевых журналист Виталий Папилкин опубликовал в своём блоге открытое письмо тогдашнему мэру Самары Виктору Тархову, в котором обвинил градоначальника в связях с криминалитетом, контролирующим похоронный бизнес. Журналист обнародовал видео с камер наблюдения на здании мэрии. На кадрах с крыльца городского департамента по управлению имуществом спускают и избивают бизнесмена, рискнувшего составить конкуренцию МП "Спецкомбинат ритуальных услуг". Съёмка датирована 21 августа 2009 года, назначенный на этот день конкурс должен был определить, кому достанутся 600 миллионов, которые городская казна готова была потратить на реконструкцию и строительство самарских кладбищ. Впоследствии результаты аукциона были аннулированы Федеральной антимонопольной службой.

Рубежное кладбище, на котором собиралась похоронить мужа Анна, существует с 1972 года как городское кладбище. На его территории проводится более 8 тысяч захоронений в год.

Выручка "Спецкомбината ритуальных услуг", о котором говорил депутат, приближается к 180 миллионам в год. В 2016-м местный Роспотребнадзор установил, что в договоры с гражданами эта компания включает условия, ущемляющие права потребителей. Попутно выяснилось, что "Спецкомбинат" не доводит до убитых горем родственников всю информацию о предоставляемых услугах. А годом позднее выяснилось, что "Спецкомбинат" плохо ухаживает за территорией кладбища "Рубежное": не убирает на нём мусор, за что получил предписание от самарской администрации.

Лайф связался с директором МКУ "Ритуал" Дмитрием Карповым, однако тот не смог оперативно прокомментировать ситуацию: объяснил, что находится в прокуратуре.