Железобетонный трон короля обманутых дольщиков. Игра при стонах

Подмосковный мэр Андрей-Асфан Вихарев словно король на Железном троне "Игры престолов". Роскошную жизнь его семье обеспечивает дюжина лордов-вассалов, которых он рассадил по нужным местам управлять строительством, коммунальным хозяйством, избиркомами и ЧОПами. Их правление несправедливо. Они разорили и заставили страдать свыше 10 тысяч своих подданных дольщиков. Бедные простолюдины либо всё ещё ждут заселения (некоторые уже шестой год), либо дождались, но живут в недостроенных домах, где из крана течёт ядовитая жидкость. Бунты случались не раз, но были жестоко подавлены. А Роберта Баратеона пока в родном отечестве не нашлось.

Мы продолжаем рассказ о господине Вихареве. Напомним фабулу. Сейчас наш герой царствует над Истрой. Ранее подменял главу Волоколамского района, руководил Лосино-Петровским и был депутатом Мособласти. Один из самых влиятельных людей Подмосковья начинал в Кирове как президент стройхолдинга "Гарантия-строй". Вся империя Вихарева создана на строительстве, но слово "гарантия" здесь явно лишнее. Сегодня Лайф рассказывает о том, как подмосковный король наполняет свою личную казну.

Опять в подмосковном ЖК "Ильинский" авария, снова из крана течёт жёлтая химозная вода. Проблема в халтурно смонтированных коммуникациях. Увы, различного рода недоделки — обычное дело для застройщика Вихарева. Какой жилой комплекс его ни возьми, что в родном Кирове, что в Мособласти, везде с пугающей неизбежностью возникали и возникают проблемы.

Ниже инфографика с детальной схемой вывода средств из стройки на примере ЖК "Борисоглебский".

Империя Вихарева построена на боли и страданиях дольщиков. Чтобы понять это, отделу расследований Лайфа понадобилось всего несколько дней. Но схема короля подмосковных дольщиков работает уже десятилетия. Его железобетонный трон просто переезжает из района в район, из города в город вместе с выборными должностями, которые обеспечивают верные вассалы. А пока тысячи простолюдинов ютятся и стонут в адовых условиях в ожидании жилья, принцессы наслаждаются в Куршевеле.