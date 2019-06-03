5 миллиардов не лишние. Генпрокуратура нашла новые активы экс-главы Клина

Ещё 5 млрд рублей, помимо заявленных ранее следствием 4 млрд, нашла Генпрокуратура у бывшего главы Клинского района Московской области. 24 мая Лайф писал о том, как активы Александра Постриганя выводятся прямо из-под следствия его родственниками, друзьями и подручными.

В материале Лайфа были подробно описаны схемы, через которые экс-глава Клинского района годами и десятилетиями мог переписывать имущество и земли района на близких ему людей. Лайф рассказал о восьми приближённых Постриганя, которые умудрялись уводить его активы из-под удара даже в самый напряжённый период следствия.

Особенно отличался на этом поприще сын Постриганя — Валерий. Например, в апреле он запросто выиграл суд у Росреестра, сняв арест со 143 земельных участков в д. Матвеевка под Клином. Размер каждого в среднем 1 га. Земли, предназначенные для дачного строительства, Постригань-младший собирался продать. На основании его сделки с неким ИП "Сметанин" судебные органы почему-то вывели земли из-под ареста. Валерий Постригань был одним из крупнейших клинских землевладельцев, но в последние годы распродавал земли сотнями гектаров. Младший Постригань в принципе выглядел на редкость успешным бизнесменом. На него было записано и записано до сих пор множество компаний, в частности торговый центр "Континент" кадастровой стоимостью 179 миллионов рублей. ТЦ не был арестован и продолжал работать как ни в чём не бывало.

Складывалось полное ощущение, что сын за отца не отвечает и ему всё сходит с рук даже под пристальным взглядом следственных органов. Лайф рассказал и о других родственниках и друзьях экс-мэра и о том, какими активами и предприятиями они продолжают владеть, а какие успели перепродать. Причём на момент выхода статьи многие из подручных бывшего клинского главы вообще не значились в его многотомном уголовном деле.

Поводом для уточнения иска Генпрокуратуры стали новые данные о фиктивных собственниках имущества Постриганя и его сына. Их признания получены в ходе прокурорской и следственной проверок. Новые 5 млрд рублей Генпрокуратура уже обнаружила. Вероятно, можно ждать, что в деле появятся и новые фамилии.

Например, Алёна Сокольская — нынешняя глава Клинского района и её муж Александр Козлов — бывший прокурор Клина не упоминались в деле экс-главы даже как свидетели, а ведь они бок о бок проработали с Александром Постриганем не одно десятилетие.