Кинопродюсер украл почти миллиард $ и подставил зятя, запугав киллерами Джако

Коллаж © LIFE. Фото © ИТАР-ТАСС / Максим Шеметов, Hiroshi Watanabe / Getty Images

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Криминальный банкир Юрий Глоцер увёл из лопнувшего банка почти пятьдесят миллиардов рублей, кинул собственных партнёров и государство и подставил под уголовное дело своего бывшего зятя. И тот теперь готов дать показания и помочь следствию вернуть миллиарды из офшоров, но боится других товарищей бывшего тестя — например, главаря банды киллеров Аслана Гагиева по прозвищу Джако. Эта история закручена ещё более лихо, чем те сериалы, что когда-то снимал сам продюсер Глоцер для федеральных каналов. Тот, кого в этой истории сделали козлом отпущения, рассказал Лайфу почти всё, что услышат следователи, если предоставят ему государственную защиту.

Иногда к большим деньгам и на скользкую дорожку ведёт любовь. Глеб Привалов происходил из эмигрантской семьи, с детства проживая в благополучной — по меркам 90-х — Германии. Там, в степенном бюргерском Кёльне, он и встретил девочку Элизу. Они учились вместе, ходили на одни и те же детские праздники русскоязычной диаспоры. Время разбросало их по разным странам, но Глеб и Элиза продолжали общаться. Однажды судьба опять свела влюблённых вместе, но уже не в Кёльне, а в Москве, где они и поженились в 2009-м, через пятнадцать лет после знакомства.

<p>Раньше Глеб Привалов любил играть в казино, теперь он играет со смертью. Фото © <a href="https://www.gipsyteam.ru/live/3512-pokerstars-ept-grand-final-v-monte-karlo-glavnyy-turnir-10-600-den-1a-i-turnir-po-kitayskomu-pokeru-za-2-150/full" target="_blank">GIPSYTEAM</a></p>

Глеб Привалов стал зятем не простого человека, а будущего банкира, на тот момент респектабельного кинопродюсера — Юрия Глоцера. Элиза хоть и не была родной дочерью, но воспитывалась Глоцером с самого детства и считалась полноценным членом семьи. Поэтому Глеб получил доступ ко многим финансовым тайнам, которые старший Глоцер ревниво охранял от чужих. И сегодня эти секреты грозят Привалову смертью. Именно поэтому он и обратился в Лайф, чтобы его услышали и помогли вернуться в Россию для дачи показаний. Привалов довольно откровенно рассказывает Лайфу, что за человек беглый банкир Юрий Глоцер и как он вёл дела.

— С семьёй Глоцеров у нас были доверительные отношения, на меня они записывали свои активы, я знаю много их секретов. Я знаю, где и в каких офшорах у них что лежит, и участвовал в их делах. На меня много что было оформлено, например галерея "Водолей".

Генеральная доверенность с возможностью совершать сделки с ТЦ "Галерея Водолей" у метро Домодедовская стала для Привалова роковой. И не только для него.

<p>Фото © <a href="http://vodoley.shop/about/" target="_blank">ТЦ &#34;Галерея Водолей&#34;</a></p>

В 2014-м Привалов по поручению тестя совершил удачную сделку и продал часть ТЦ адвокату Константину Скрыпнику, который внёс задаток в размере 165,6 млн руб. Деньги перекочевали через дочерние компании в карман Глоцера. Но через полтора года Глеб Привалов развёлся с Элизой Глоцер, а бывший тесть обвинил его в попытке рейдерского захвата галереи "Водолей". Было возбуждено уголовное дело. Следствие посчитало, что Глоцер стал мишенью деятельности аферистов, вступивших в сговор с его бывшим зятем.

Как утверждает Лайфу сам Привалов, выдавшая ему доверенность бухгалтер Глоцера — Елена Самотаева — внезапно отказалась от своих подписей. Получалось, будто он провёл эту сделку самовольно.

<p>Старший сын банкира Филипп Глоцер рекламирует скандально известный ТЦ &#34;Галерея Водолей&#34;. Фото © <a href="https://ok.ru/profile/247465364838/pphotos/268840197478" target="_blank">OK / Филипп Глоцер</a></p>

Любовь Глеба Привалова и Элизы Глоцер уже сошла на нет, чувства перегорели, несмотря на рождение сына. Впрочем, Привалов как мантру повторяет, что жена не причастна к делам своего отца.

— Со своей бывшей женой я общаюсь по телефону, она даёт мне нашего общего сына. Она прекрасная мать и не при делах в семье, она другой человек и живёт своей спокойной жизнью в Лондоне.

Быть может, Юрий Глоцер решил "слить" бывшего зятя из семьи. Не просто разорвать отношения, а чтобы этот разрыв ещё и принёс ему максимальную прибыль. СМИ того периода много писали о рейдере Привалове, покушающемся на имущество известного российского продюсера и бизнесмена. Глеба Привалова объявили в розыск, в котором он находится до сих пор, не теряя, впрочем, надежды вернуться в Россию и начать жизнь заново. Но, поскольку он представляет угрозу для Глоцера, ему сегодня очень страшно.

— На меня заведено уголовное дело, я нахожусь на данный момент в розыске. С Глоцерами я сегодня не общаюсь, их цель либо меня устранить, либо посадить. Было несколько попыток моего устранения, одна из них — отравление. Младший сын Глоцера старался меня положить в психушку…

ГСУ СКР по Москве квалифицировало действия Глеба Привалова как покушение на мошенничество. По некоторым данным, Глоцер уверен, что ему удастся выйти сухим из воды и с победой вернуться в Россию, поэтому опасения Привалова вовсе не беспочвенны.

Сила искусства — как мелкий валютчик стал крупным банкиром

<p>Филипп Глоцер, Юрий Глоцер. Фото © <a href="http://glagolurfo.com/newsitems/2018/7/9/bankir-yurij-glocer-ostavil-sunduk-v-skr/" target="_blank">Интернет-издание &#34;Глагол&#34;</a></p>

Юрий Глоцер начинал криминальную карьеру с фарцовки. В тюрьму сел за махинации с валютой. В распоряжение Лайфа попала фотография юного Юры Глоцера из так называемой объективки — справки, которую выдают по выходу из мест не столь отдалённых.

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В 1994-м после отсидки Глоцер с супругой эмигрировал в Германию (как раз тогда и познакомилась Элиза с Глебом), но через несколько лет вернулся в Россию.

У Юрия тогда был родной брат Иосиф, державший в Москве увеселительный клуб "Доллс", но судьба не дала ему долго наслаждаться жизнью. Дело было в 1997-м. По иронии судьбы Иосиф погиб от того, что нанял себе очень хорошую охрану. Однажды его люди парились вместе с охранниками Александра Таранцева, возглавлявшего компанию "Русское золото". Люди Глоцера "наваляли" в ходе внезапно вспыхнувшей ссоры таранцевским, что оказалось смертельным для босса, ведь "Русское золото" было кошельком ореховской ОПГ. На сходке было решено отомстить обидчику. Приговор привёл в исполнение штатный киллер ореховской ОПГ Лёша Солдат, выстреливший в выходившего из клуба Иосифа Глоцера с 47 метров, попав точно в висок.

"Я запомнил тот день очень хорошо. Мы ходили в баню, в Сандуны, потом обедали в его китайском ресторане. Затем я поехал домой и стал смотреть КВН. А через несколько часов мне позвонили и сказали, что в Йоника стреляли", — вспоминал потом сам Юрий Глоцер.

<p>Иосиф Глоцер. Фото © <a href="http://www.mzk1.ru/2016/07/put-sherstobitova-ot-coldata-do-shtukatura/" target="_blank">КРИМИНАЛЬНЫЕ АВТОРИТЕТЫ ВОРЫ В ЗАКОНЕ</a></p>

Смерть старшего брата стала знаковой для Глоцера — чтобы не только разбогатеть, но и выжить, нужно принципиально другое окружение. Возможно, поэтому бывший валютчик переквалифицировался в человека искусства. За короткое время Юрий стал известен в столичной тусовке как продюсер сериалов. За двухтысячные он спродюсировал не меньше двадцати проектов: "Нежное чудовище", "Путейцы", "Аннушка", "Материнский инстинкт", "Зоя", "Банда и другие. Далеко не самое захватывающее и рейтинговое "мыло" для домохозяек. Но Глоцеру это принесло не только деньги.

Когда сериалы его компании "БФГ-медиа-продакшн" крутились на центральных телеканалах, Глоцер нашёл уникальную нишу для бизнеса и создал банк "БФГ-кредит", который специализировался на выдаче кинокредитов и быстро заработал прочную репутацию на рынке. Например, в 2011-м агентство "Рус-рейтинг" присвоило ему индивидуальный рейтинг кредитоспособности на уровне BB+, что означает стабильный прогноз. Обычные банки опасаются кредитовать производство сериалов и фильмов из-за больших рисков, поэтому Глоцер быстро стал своим в творческой тусовке. Он настолько вошёл в доверие к элите, что его банк стал излюбленным местом хранения активов российских СМИ. РИА "Новости", ВГТРК, "Россия", межгосударственная телерадиокомпания "Мир" и другие влиятельные медиа являлись клиентами "БФГ-кредита". Да что там — Глоцеру доверил свои деньги даже МИД России!

<p>Фото © <a href="https://www.novostibankrotstva.ru/2019/05/01/asv-hochet-vzyskat-41-5-mlrd-rub-s-eks-rukovodstva-banka-bfg-kredit/" target="_blank">Новости банкротства</a></p>

Партнёры, адвокаты и бизнес-модель

Чем больше рос бизнес Глоцера, тем сильнее становились аппетиты. Поэтому рядом с Глоцером всегда была команда из десятка-двух адвокатов. Привалов утверждает, что они все были особенными.

— Кто с Юрием Глоцером работает, это нестандартные все адвокаты — у них всегда есть связи в правоохранительных органах, и они всегда знают, кому и куда надо занести. Другие адвокаты с Глоцером не работают. И у него очень большая адвокатская команда. Он любит повторять, что нет неразрешимых проблем. Есть либо много, либо мало [денег].

Казалось, у Глоцера в кармане есть деньги на всё. Привалов рассказывает, что бывший тесть платил следователям, судьям за фабрикацию уголовных дел... Но для самых крайних случаев у него якобы был припасён ещё один козырь.

Руководитель международной банды киллеров Аслан Гагиев — он же Джако, а как Джако решал дела — известно.

<p>Фото © INTERPOL</p>

Джако в спорных вопросах ясно давал понять, что в гробу карманов нет. Привалов подчеркнул Лайфу, что не обращался бы к журналистам и не говорил бы с Лайфом, если бы Джако не сидел в Лефортово.

— Джако — его давний партнёр, который много что решал. Мы все знаем, как он решил свои вопросы. Одного банкира нашли забетонированным в бочке в Москве-реке, кого-то люди Джако вообще сожгли. Я не могу сказать точно, какие дела были у Глоцера с Гагиевым, но он говорил, что этот человек у него для "крайних случаев".

Рейдерский захват или хитрый "развод"?

В 2014 году Глоцер остро испытывал недостаток наличности в банке, поэтому разделил ТЦ "Галерея Водолей" на пять частей, чтобы получить наличку от продажи. В числе покупателей этих "кусков" был и бывший сотрудник ФСБ Ролан Гагоев.

По условиям сделки покупателям был гарантирован возврат двойной суммы залога. Может быть, Глоцер и не стал бы "кидать" сотрудника ФСБ, но через два года в результате санкций неожиданно обвалился рубль. А покупка совершалась в долларах, который на тот момент вырос в два раза. Сумма возврата по залогу не просто удваивалась, а учетверилась! Такую сумму Глоцер возвращать не захотел. Покупатели обратились в суд.

Поскольку некоторые заявители "по соображениям безопасности" купили чеченскую прописку, суд проходил в Гудермесе и наложил на ТЦ "Галерея Водолей" арест по иску в два миллиарда рублей. Банкир ответил на иск, отправив встречное заявление и обвинив уже бывшего зятя Привалова в сговоре со Скрыпником и Гагоевым, которые, по его утверждению, подделали все документы и решили отобрать у него ТЦ. По заявлению Глоцера было возбуждено уголовное дело, следствие по которому идёт до сих пор. Один из фигурантов дела — Ролан Гагоев — признал свою вину и пошёл на сделку со следствием. Адвокат Скрыпника Михаил Скузоватов пояснил Лайфу, что этим поступком Гагоев хочет освободить себя от более суровой ответственности.

— Деньги, которые он вложил в "Водолей", были не его. Мой доверитель, например, объяснил, откуда у него деньги, Гагоев — нет, — уверяет адвокат.

И тут рядом с осетинской фамилией Гагоев опять появляется осетинская фамилия Гагиев. Это показывает, насколько вездесущ и востребован был киллер Джако в Москве ещё несколько лет назад. В этой истории вообще странным образом всё переплетено — киллеры, банкиры, адвокаты и силовики дружат, судятся и воюют друг с другом за миллионы и миллиарды.

По показаниям Скрыпника, бывший сотрудник ФСБ Гагоев восемь лет "крышевал" его бизнес, заставляя не только приносить ежемесячную дань, но и бесплатно селить в своей гостинице "Арт-отель" киллеров из банды Джако, а также подконтрольных Гагиеву бизнесменов. По принуждению Гагоева Скрыпник должен был купить дорогую машину и самому Джако.

<p>Постановление суда по результатам рассмотрения адвокатской жалобы</p>

Кто подделал подписи генерала Дрыманова?

На начало июля 2016 года активы "БФГ-кредита" составляли 43 млрд рублей, а к концу того же месяца — уже три миллиарда. Капитал из банка утекал фантастически быстро. Бывший друг и сотрудник Юрия Глоцера — Наталья Хмелевская утверждает, что только через её подконтрольную Глоцеру небольшую компанию "Муравья" всего за один день неизвестные люди вывели два миллиарда рублей. Это возможная иллюстрация того, как деньги покидали банк.

<p>Запротоколированная схема увода денег</p>

"БФГ-кредит" рухнул. Государство в лице Агентства по страхованию вкладов произвело страховые выплаты вкладчикам в размере более 21 миллиарда рублей. Всего же банк Глоцера нанёс ущерб почти на 50 миллиардов рублей, а это четвёртый "результат" в антирейтинге проблемных банков России.

Верёвочка творческого банкира вилась довольно долго — дело на него завели лишь в мае 2019 года. Подозреваемого в покушении на мошенничество на сумму 11,7 миллиарда рублей Юрия Глоцера объявили в федеральный розыск.

Этот поворот обнадёживает Глеба Привалова и Константина Скрыпника, вложившего деньги в покупку доли "Галереи Водолей", несмотря на то что первое дело по заявлению Глоцера ещё не закончено и Привалов до сих пор находится в бегах, а Скрыпник — под домашним арестом.

17 июня этого года в Лефортовском суде прошло очередное слушание по делу о захвате ТЦ "Галерея Водолей", на котором давал свидетельские показания скандально известный генерал Дрыманов — бывший глава Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве. По одной из версий, подчинённые Дрыманова могли подделать его подписи, чтобы сфабриковать уголовное дело в отношении Скрыпника, в чём был кровно заинтересован Юрий Глоцер. Подобный поворот не отрицает и сам бывший зять.

— Глоцер при Дрыманове входил в СКР Москвы как к себе домой, это все знали. Я даже думаю, что некоторые у него сидели на зарплате. То есть для Глоцера совершенно нормально подделать чью-то подпись или поручить кому-то сделать это.

Ранее сайт White News опубликовал независимую экспертизу подписей генерала Дрыманова, которая может означать, что на материалах по привлечению Скрыпника подписи поставлены не рукой генерала. Сам Дрыманов заявил в суде, что не изучал материалы дела, не помнит фамилии Скрыпник и что за день он подписывал 500–700 документов.

Родина зовёт

Те, у кого Глоцер увёл миллионы, утверждают, что преследования на родине он не боится и даже хочет вернуться в страну, где так легко сделал карьеру и "заработал" такие деньги. Для этого Глоцер даже вступал в переговоры с уполномоченным по правам предпринимателей Борисом Титовым.

— Следствию он предоставляет медицинские справки, что не может летать и поэтому не может быть в России, но сам при этом прекрасно летает. Например, с тем же Титовым он встречался в Латвии. Глоцер живёт в Кёльне, в Латвии, бывает в Монако, где живут два его сына. Он богатый человек, миллиардер, и отдыхает по всему миру, — рассказывает Лайфу бывший зять беглого банкира.

Глеб Привалов тоже очень хочет вернуться домой в Россию и дать показания на бывшего тестя.

— Моя сегодняшняя цель — помочь следствию, чтобы вернуть хотя бы какую-то часть украденного у государства и вкладчиков, — заявляет бывший тесть банковского мошенника и ставит свои условия. — Я готов сотрудничать со следствием, но должны измениться две вещи: во первых, мне должны поменять меру пресечения, поскольку я заочно арестован. Если я окажусь за решёткой, Глоцер меня "закажет", это подарок Глоцеру, поскольку всегда найдётся человек, который за деньги сделает то, что ему нужно. А второе — мне государство должно предоставить госзащиту.

Семейное счастье родственников беглого банкира

Впрочем, вернуться Глоцер хочет на родину лишь оттого, что здесь ему удобно зарабатывать, с досадой говорит Лайфу Привалов.

— Глоцер не любит Россию, он постоянно перемещается между Кёльном, где живёт, Монако, где у него живут сыновья, и Юрмалой, где у него есть бизнес-интересы.

Бывший фарцовщик не только пришёл к успеху, но и осчастливил свою большую семью. Но они не простые иждивенцы, а активные помощники в бизнесе. Если забить фамилию Глоцер на сайте Мосгорсуда, можно увидеть всё семейство в сборе, участвующее в различных тяжбах. Это и уже знакомая нам Элиза, и два сына банкира — Филипп и Марк. В делах задействованы жена Глоцера и даже престарелая тёща.

— Тамаре Мальцевой уже больше 90 лет, но именно на неё записано, по моим сведениям, сто пятьдесят миллионов долларов. Причём она ничего об этом не знает. Когда она жила в Германии, то даже получала социальное пособие от государства. Сейчас её перевезли в Юрмалу, где Глоцер основательно обосновался, — дорисовывает Привалов портрет своего врага Лайфу.

Особенно счастливы сыновья Глоцера. Избалованные с самого детства, они раньше являлись активными участниками московской "светской" тусовки, а сейчас наслаждаются жизнью в роскоши Монако. Филипп прославился своими романами с певицами. По сообщениям СМИ, даже женившись, он продолжает искать внимания певиц — к примеру, солистки группы "ВИА Гра" Эрике Герцег. В социальных сетях Филипп бравирует своим отцом и сделал себе на шее татуировку, рассказывающую о том, что его "благословил бог".

<p>Фото © <a href="https://ok.ru/profile/247465364838/pphotos/268840197478" target="_blank">OK/Филипп Глоцер</a></p>

Ольга, жена Филиппа, вероятно, готова ему простить многое, ведь на деньги Глоцеров она открыла магазин дорогих шуб.

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/BuBluezFAzt/" target="_blank">Instagram/glotser_furs</a></p>

Стремление выглядеть аристократично свойственно и младшему сыну беглого банкира — Марку. Богатому наследнику, например, ищет жену звезда "Дома-2" Виктория Боня.

<p>Фото © Соцсети</p>

Судя по всему, Глоцеры неплохо чувствуют себя за границей и ничего не опасаются. Боится лишь бывший тесть — Глеб Привалов — и не верит, что Европа выдаст Глоцеров российскому правосудию. Но у него припрятан козырь, который Привалов решил придержать. Это некие документы, свидетельствующие о нарушении Юрием Глоцером налогового законодательства Германии.

Но почему-то Привалов до конца так и не верит, что российская правоохранительная система разберётся с его бывшим тестем даже после таких показаний.

Автор:
Станислав Сенькин
СС
Станислав Сенькин
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