Кинопродюсер украл почти миллиард $ и подставил зятя, запугав киллерами Джако

Криминальный банкир Юрий Глоцер увёл из лопнувшего банка почти пятьдесят миллиардов рублей, кинул собственных партнёров и государство и подставил под уголовное дело своего бывшего зятя. И тот теперь готов дать показания и помочь следствию вернуть миллиарды из офшоров, но боится других товарищей бывшего тестя — например, главаря банды киллеров Аслана Гагиева по прозвищу Джако. Эта история закручена ещё более лихо, чем те сериалы, что когда-то снимал сам продюсер Глоцер для федеральных каналов. Тот, кого в этой истории сделали козлом отпущения, рассказал Лайфу почти всё, что услышат следователи, если предоставят ему государственную защиту.

Иногда к большим деньгам и на скользкую дорожку ведёт любовь. Глеб Привалов происходил из эмигрантской семьи, с детства проживая в благополучной — по меркам 90-х — Германии. Там, в степенном бюргерском Кёльне, он и встретил девочку Элизу. Они учились вместе, ходили на одни и те же детские праздники русскоязычной диаспоры. Время разбросало их по разным странам, но Глеб и Элиза продолжали общаться. Однажды судьба опять свела влюблённых вместе, но уже не в Кёльне, а в Москве, где они и поженились в 2009-м, через пятнадцать лет после знакомства.

Глеб Привалов стал зятем не простого человека, а будущего банкира, на тот момент респектабельного кинопродюсера — Юрия Глоцера. Элиза хоть и не была родной дочерью, но воспитывалась Глоцером с самого детства и считалась полноценным членом семьи. Поэтому Глеб получил доступ ко многим финансовым тайнам, которые старший Глоцер ревниво охранял от чужих. И сегодня эти секреты грозят Привалову смертью. Именно поэтому он и обратился в Лайф, чтобы его услышали и помогли вернуться в Россию для дачи показаний. Привалов довольно откровенно рассказывает Лайфу, что за человек беглый банкир Юрий Глоцер и как он вёл дела.

— С семьёй Глоцеров у нас были доверительные отношения, на меня они записывали свои активы, я знаю много их секретов. Я знаю, где и в каких офшорах у них что лежит, и участвовал в их делах. На меня много что было оформлено, например галерея "Водолей".

Генеральная доверенность с возможностью совершать сделки с ТЦ "Галерея Водолей" у метро Домодедовская стала для Привалова роковой. И не только для него.

В 2014-м Привалов по поручению тестя совершил удачную сделку и продал часть ТЦ адвокату Константину Скрыпнику, который внёс задаток в размере 165,6 млн руб. Деньги перекочевали через дочерние компании в карман Глоцера. Но через полтора года Глеб Привалов развёлся с Элизой Глоцер, а бывший тесть обвинил его в попытке рейдерского захвата галереи "Водолей". Было возбуждено уголовное дело. Следствие посчитало, что Глоцер стал мишенью деятельности аферистов, вступивших в сговор с его бывшим зятем.

Как утверждает Лайфу сам Привалов, выдавшая ему доверенность бухгалтер Глоцера — Елена Самотаева — внезапно отказалась от своих подписей. Получалось, будто он провёл эту сделку самовольно.

Любовь Глеба Привалова и Элизы Глоцер уже сошла на нет, чувства перегорели, несмотря на рождение сына. Впрочем, Привалов как мантру повторяет, что жена не причастна к делам своего отца.

— Со своей бывшей женой я общаюсь по телефону, она даёт мне нашего общего сына. Она прекрасная мать и не при делах в семье, она другой человек и живёт своей спокойной жизнью в Лондоне.

Быть может, Юрий Глоцер решил "слить" бывшего зятя из семьи. Не просто разорвать отношения, а чтобы этот разрыв ещё и принёс ему максимальную прибыль. СМИ того периода много писали о рейдере Привалове, покушающемся на имущество известного российского продюсера и бизнесмена. Глеба Привалова объявили в розыск, в котором он находится до сих пор, не теряя, впрочем, надежды вернуться в Россию и начать жизнь заново. Но, поскольку он представляет угрозу для Глоцера, ему сегодня очень страшно.

— На меня заведено уголовное дело, я нахожусь на данный момент в розыске. С Глоцерами я сегодня не общаюсь, их цель либо меня устранить, либо посадить. Было несколько попыток моего устранения, одна из них — отравление. Младший сын Глоцера старался меня положить в психушку…

ГСУ СКР по Москве квалифицировало действия Глеба Привалова как покушение на мошенничество. По некоторым данным, Глоцер уверен, что ему удастся выйти сухим из воды и с победой вернуться в Россию, поэтому опасения Привалова вовсе не беспочвенны.

Сила искусства — как мелкий валютчик стал крупным банкиром

Юрий Глоцер начинал криминальную карьеру с фарцовки. В тюрьму сел за махинации с валютой. В распоряжение Лайфа попала фотография юного Юры Глоцера из так называемой объективки — справки, которую выдают по выходу из мест не столь отдалённых.

В 1994-м после отсидки Глоцер с супругой эмигрировал в Германию (как раз тогда и познакомилась Элиза с Глебом), но через несколько лет вернулся в Россию.

У Юрия тогда был родной брат Иосиф, державший в Москве увеселительный клуб "Доллс", но судьба не дала ему долго наслаждаться жизнью. Дело было в 1997-м. По иронии судьбы Иосиф погиб от того, что нанял себе очень хорошую охрану. Однажды его люди парились вместе с охранниками Александра Таранцева, возглавлявшего компанию "Русское золото". Люди Глоцера "наваляли" в ходе внезапно вспыхнувшей ссоры таранцевским, что оказалось смертельным для босса, ведь "Русское золото" было кошельком ореховской ОПГ. На сходке было решено отомстить обидчику. Приговор привёл в исполнение штатный киллер ореховской ОПГ Лёша Солдат, выстреливший в выходившего из клуба Иосифа Глоцера с 47 метров, попав точно в висок.

"Я запомнил тот день очень хорошо. Мы ходили в баню, в Сандуны, потом обедали в его китайском ресторане. Затем я поехал домой и стал смотреть КВН. А через несколько часов мне позвонили и сказали, что в Йоника стреляли", — вспоминал потом сам Юрий Глоцер.

Смерть старшего брата стала знаковой для Глоцера — чтобы не только разбогатеть, но и выжить, нужно принципиально другое окружение. Возможно, поэтому бывший валютчик переквалифицировался в человека искусства. За короткое время Юрий стал известен в столичной тусовке как продюсер сериалов. За двухтысячные он спродюсировал не меньше двадцати проектов: "Нежное чудовище", "Путейцы", "Аннушка", "Материнский инстинкт", "Зоя", "Банда и другие. Далеко не самое захватывающее и рейтинговое "мыло" для домохозяек. Но Глоцеру это принесло не только деньги.

Когда сериалы его компании "БФГ-медиа-продакшн" крутились на центральных телеканалах, Глоцер нашёл уникальную нишу для бизнеса и создал банк "БФГ-кредит", который специализировался на выдаче кинокредитов и быстро заработал прочную репутацию на рынке. Например, в 2011-м агентство "Рус-рейтинг" присвоило ему индивидуальный рейтинг кредитоспособности на уровне BB+, что означает стабильный прогноз. Обычные банки опасаются кредитовать производство сериалов и фильмов из-за больших рисков, поэтому Глоцер быстро стал своим в творческой тусовке. Он настолько вошёл в доверие к элите, что его банк стал излюбленным местом хранения активов российских СМИ. РИА "Новости", ВГТРК, "Россия", межгосударственная телерадиокомпания "Мир" и другие влиятельные медиа являлись клиентами "БФГ-кредита". Да что там — Глоцеру доверил свои деньги даже МИД России!

Партнёры, адвокаты и бизнес-модель

Чем больше рос бизнес Глоцера, тем сильнее становились аппетиты. Поэтому рядом с Глоцером всегда была команда из десятка-двух адвокатов. Привалов утверждает, что они все были особенными.

— Кто с Юрием Глоцером работает, это нестандартные все адвокаты — у них всегда есть связи в правоохранительных органах, и они всегда знают, кому и куда надо занести. Другие адвокаты с Глоцером не работают. И у него очень большая адвокатская команда. Он любит повторять, что нет неразрешимых проблем. Есть либо много, либо мало [денег].

Казалось, у Глоцера в кармане есть деньги на всё. Привалов рассказывает, что бывший тесть платил следователям, судьям за фабрикацию уголовных дел... Но для самых крайних случаев у него якобы был припасён ещё один козырь.

Руководитель международной банды киллеров Аслан Гагиев — он же Джако, а как Джако решал дела — известно.

Джако в спорных вопросах ясно давал понять, что в гробу карманов нет. Привалов подчеркнул Лайфу, что не обращался бы к журналистам и не говорил бы с Лайфом, если бы Джако не сидел в Лефортово.

— Джако — его давний партнёр, который много что решал. Мы все знаем, как он решил свои вопросы. Одного банкира нашли забетонированным в бочке в Москве-реке, кого-то люди Джако вообще сожгли. Я не могу сказать точно, какие дела были у Глоцера с Гагиевым, но он говорил, что этот человек у него для "крайних случаев".

Рейдерский захват или хитрый "развод"?

В 2014 году Глоцер остро испытывал недостаток наличности в банке, поэтому разделил ТЦ "Галерея Водолей" на пять частей, чтобы получить наличку от продажи. В числе покупателей этих "кусков" был и бывший сотрудник ФСБ Ролан Гагоев.

По условиям сделки покупателям был гарантирован возврат двойной суммы залога. Может быть, Глоцер и не стал бы "кидать" сотрудника ФСБ, но через два года в результате санкций неожиданно обвалился рубль. А покупка совершалась в долларах, который на тот момент вырос в два раза. Сумма возврата по залогу не просто удваивалась, а учетверилась! Такую сумму Глоцер возвращать не захотел. Покупатели обратились в суд.

Поскольку некоторые заявители "по соображениям безопасности" купили чеченскую прописку, суд проходил в Гудермесе и наложил на ТЦ "Галерея Водолей" арест по иску в два миллиарда рублей. Банкир ответил на иск, отправив встречное заявление и обвинив уже бывшего зятя Привалова в сговоре со Скрыпником и Гагоевым, которые, по его утверждению, подделали все документы и решили отобрать у него ТЦ. По заявлению Глоцера было возбуждено уголовное дело, следствие по которому идёт до сих пор. Один из фигурантов дела — Ролан Гагоев — признал свою вину и пошёл на сделку со следствием. Адвокат Скрыпника Михаил Скузоватов пояснил Лайфу, что этим поступком Гагоев хочет освободить себя от более суровой ответственности.

— Деньги, которые он вложил в "Водолей", были не его. Мой доверитель, например, объяснил, откуда у него деньги, Гагоев — нет, — уверяет адвокат.

И тут рядом с осетинской фамилией Гагоев опять появляется осетинская фамилия Гагиев. Это показывает, насколько вездесущ и востребован был киллер Джако в Москве ещё несколько лет назад. В этой истории вообще странным образом всё переплетено — киллеры, банкиры, адвокаты и силовики дружат, судятся и воюют друг с другом за миллионы и миллиарды.

По показаниям Скрыпника, бывший сотрудник ФСБ Гагоев восемь лет "крышевал" его бизнес, заставляя не только приносить ежемесячную дань, но и бесплатно селить в своей гостинице "Арт-отель" киллеров из банды Джако, а также подконтрольных Гагиеву бизнесменов. По принуждению Гагоева Скрыпник должен был купить дорогую машину и самому Джако.

Кто подделал подписи генерала Дрыманова?

На начало июля 2016 года активы "БФГ-кредита" составляли 43 млрд рублей, а к концу того же месяца — уже три миллиарда. Капитал из банка утекал фантастически быстро. Бывший друг и сотрудник Юрия Глоцера — Наталья Хмелевская утверждает, что только через её подконтрольную Глоцеру небольшую компанию "Муравья" всего за один день неизвестные люди вывели два миллиарда рублей. Это возможная иллюстрация того, как деньги покидали банк.

"БФГ-кредит" рухнул. Государство в лице Агентства по страхованию вкладов произвело страховые выплаты вкладчикам в размере более 21 миллиарда рублей. Всего же банк Глоцера нанёс ущерб почти на 50 миллиардов рублей, а это четвёртый "результат" в антирейтинге проблемных банков России.

Верёвочка творческого банкира вилась довольно долго — дело на него завели лишь в мае 2019 года. Подозреваемого в покушении на мошенничество на сумму 11,7 миллиарда рублей Юрия Глоцера объявили в федеральный розыск.

Этот поворот обнадёживает Глеба Привалова и Константина Скрыпника, вложившего деньги в покупку доли "Галереи Водолей", несмотря на то что первое дело по заявлению Глоцера ещё не закончено и Привалов до сих пор находится в бегах, а Скрыпник — под домашним арестом.

17 июня этого года в Лефортовском суде прошло очередное слушание по делу о захвате ТЦ "Галерея Водолей", на котором давал свидетельские показания скандально известный генерал Дрыманов — бывший глава Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве. По одной из версий, подчинённые Дрыманова могли подделать его подписи, чтобы сфабриковать уголовное дело в отношении Скрыпника, в чём был кровно заинтересован Юрий Глоцер. Подобный поворот не отрицает и сам бывший зять.

— Глоцер при Дрыманове входил в СКР Москвы как к себе домой, это все знали. Я даже думаю, что некоторые у него сидели на зарплате. То есть для Глоцера совершенно нормально подделать чью-то подпись или поручить кому-то сделать это.

Ранее сайт White News опубликовал независимую экспертизу подписей генерала Дрыманова, которая может означать, что на материалах по привлечению Скрыпника подписи поставлены не рукой генерала. Сам Дрыманов заявил в суде, что не изучал материалы дела, не помнит фамилии Скрыпник и что за день он подписывал 500–700 документов.

Родина зовёт

Те, у кого Глоцер увёл миллионы, утверждают, что преследования на родине он не боится и даже хочет вернуться в страну, где так легко сделал карьеру и "заработал" такие деньги. Для этого Глоцер даже вступал в переговоры с уполномоченным по правам предпринимателей Борисом Титовым.

— Следствию он предоставляет медицинские справки, что не может летать и поэтому не может быть в России, но сам при этом прекрасно летает. Например, с тем же Титовым он встречался в Латвии. Глоцер живёт в Кёльне, в Латвии, бывает в Монако, где живут два его сына. Он богатый человек, миллиардер, и отдыхает по всему миру, — рассказывает Лайфу бывший зять беглого банкира.

Глеб Привалов тоже очень хочет вернуться домой в Россию и дать показания на бывшего тестя.

— Моя сегодняшняя цель — помочь следствию, чтобы вернуть хотя бы какую-то часть украденного у государства и вкладчиков, — заявляет бывший тесть банковского мошенника и ставит свои условия. — Я готов сотрудничать со следствием, но должны измениться две вещи: во первых, мне должны поменять меру пресечения, поскольку я заочно арестован. Если я окажусь за решёткой, Глоцер меня "закажет", это подарок Глоцеру, поскольку всегда найдётся человек, который за деньги сделает то, что ему нужно. А второе — мне государство должно предоставить госзащиту.

Семейное счастье родственников беглого банкира

Впрочем, вернуться Глоцер хочет на родину лишь оттого, что здесь ему удобно зарабатывать, с досадой говорит Лайфу Привалов.

— Глоцер не любит Россию, он постоянно перемещается между Кёльном, где живёт, Монако, где у него живут сыновья, и Юрмалой, где у него есть бизнес-интересы.

Бывший фарцовщик не только пришёл к успеху, но и осчастливил свою большую семью. Но они не простые иждивенцы, а активные помощники в бизнесе. Если забить фамилию Глоцер на сайте Мосгорсуда, можно увидеть всё семейство в сборе, участвующее в различных тяжбах. Это и уже знакомая нам Элиза, и два сына банкира — Филипп и Марк. В делах задействованы жена Глоцера и даже престарелая тёща.

— Тамаре Мальцевой уже больше 90 лет, но именно на неё записано, по моим сведениям, сто пятьдесят миллионов долларов. Причём она ничего об этом не знает. Когда она жила в Германии, то даже получала социальное пособие от государства. Сейчас её перевезли в Юрмалу, где Глоцер основательно обосновался, — дорисовывает Привалов портрет своего врага Лайфу.

Особенно счастливы сыновья Глоцера. Избалованные с самого детства, они раньше являлись активными участниками московской "светской" тусовки, а сейчас наслаждаются жизнью в роскоши Монако. Филипп прославился своими романами с певицами. По сообщениям СМИ, даже женившись, он продолжает искать внимания певиц — к примеру, солистки группы "ВИА Гра" Эрике Герцег. В социальных сетях Филипп бравирует своим отцом и сделал себе на шее татуировку, рассказывающую о том, что его "благословил бог".

Ольга, жена Филиппа, вероятно, готова ему простить многое, ведь на деньги Глоцеров она открыла магазин дорогих шуб.

Стремление выглядеть аристократично свойственно и младшему сыну беглого банкира — Марку. Богатому наследнику, например, ищет жену звезда "Дома-2" Виктория Боня.

Судя по всему, Глоцеры неплохо чувствуют себя за границей и ничего не опасаются. Боится лишь бывший тесть — Глеб Привалов — и не верит, что Европа выдаст Глоцеров российскому правосудию. Но у него припрятан козырь, который Привалов решил придержать. Это некие документы, свидетельствующие о нарушении Юрием Глоцером налогового законодательства Германии.

Но почему-то Привалов до конца так и не верит, что российская правоохранительная система разберётся с его бывшим тестем даже после таких показаний.