Особые палатки и слепые чиновники. Трагедия в "Холдоми" обрастает подробностями

Следствие по делу о трагическом пожаре в детском лагере "Холдоми", жертвами которого стали четыре ребёнка, набирает обороты. Первые результаты говорят, что там вообще не должно было быть детей: пожарный инспектор находил нарушения, но лагерь не закрывал. А местные чиновники подписывали разрешения, не проверив, что лагерь физически не может разместить в стационарных постройках всех детей, поэтому их селили на улице в тентовых палатках с опасными обогревателями.

Сегодня в Хабаровском крае объявлен трёхдневный траур по погибшим в ночь на 23 июля детям, которые отдыхали в детском лагере на горнолыжном курорте "Холдоми". В крае приспущены государственные флаги, а СМИ и учреждениям культуры края предложено не показывать ничего развлекательного. Жертв на настоящий момент четверо. Ещё двое отравились угарным газом и проходят сейчас лечение в клинике Хабаровска. Их жизни ничего не угрожает.

В "хоббитских играх" назначили орков и ищут Саурона

"Согласно легенде, до того как люди начали говорить на разных языках, все жили в Волшебном мире, возникшем на перекрёстке всех дорог. И было в том Волшебном мире племя охотников, которые не страшились никаких преград... В удивительные и солнечные летние дни у нас будет приключение, где... нас захватит чувство полезности каждого дня. И в каждом из них случится приключение настоящих охотников за удачей".

Это аннотация к "хоббитским играм" в "Холдоми", куда организаторы детского лагеря из ООО "Экстрим-Сервис" завлекали клиентов. Организаторы не обманули — в результате "захватывающего приключения" многие дети действительно осознали себя "настоящими охотниками за удачей", поскольку погибнуть в огне ночного пожара мог любой из них.

СК возбудил уголовные дела по причинению смерти по неосторожности и оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Ещё вчера следователи задержали директора ООО "Экстрим-Сервис" Виталия Бурлакова и директора лагеря Максима Кузнецова. Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат. Сегодня был задержан и сотрудник МЧС Эдуард Новгородцев, который, по версии следователей, знал о нарушениях противопожарной безопасности в частном детском лагере "Холдоми", но почему-то бездействовал и не добился его закрытия.

Ещё накануне Лайф сообщал, что фигурантом уголовного дела может стать инспектор МЧС, так и случилось. Не исключено, что в ближайшем будущем закон заинтересуется и краевым министерством образования и науки, согласовавшим злополучную детскую смену.

На официальном сайте Лайф нашёл документ, подтверждающий эту версию. В реестр включена третья смена загородного оздоровительного лагеря "Холдоми" ООО "Экстрим-Сервис" под названием "Хоббитские игры". Документ завизировал своей подписью первый заместитель министра образования и науки края Александр Король. Поскольку общая вместимость стационарных строений горнолыжного курорта всего 250 человек, а заявленное "Экстрим-Сервисом" количество мест — 450, дети должны были размещаться где-то дополнительно. То есть региональные власти прекрасно понимали, что дети будут жить в палатках.

"Тугоплавкие" палатки

Хабаровская трагедия позволила с иного ракурса взглянуть на безопасность всего детского отдыха в стране. Оказывается, в России до сих пор нет каких-то чётких требований к безопасности палаточных детских лагерей. Нужно было умереть от пожара четверым детям, чтобы МЧС начало готовить некий "оперативный документ" и разрабатывать нормативы пожарной безопасности в палаточных лагерях, что, по мнению спасателей, позволит избежать таких трагедий в будущем.

Сами палатки вспыхнули молниеносно, очевидцы говорили, что огонь в ночи, словно огромный зажжённый факел, поднимался на пятнадцать метров. Либо они стояли впритык друг к другу, либо материал, из которого они были сделаны, был пожароопасным. Это были каркасные палатки "Памир-30" для детей и "Памир-10" для вожатых, которые изначально были приобретены для молодёжного образовательного форума "Амур".

С подачи задержанного директора лагеря Максима Кузнецова в Интернете распространилась информация, что якобы все сгоревшие палатки имели некий "официальный сертификат негорючести", где якобы было написано, что материалы, из которых они изготовлены, — малогорючие и тугоплавкие.

Однако это не так — безопасность палатки на данный момент не регламентирована ни одним актуальным законодательством. И, соответственно, на неё не оформляются обязательные разрешительные документы. Вся сертификация на палатки — дело сегодня абсолютно добровольное. Лайф попытался получить сертификат соответствия от производителя "Памира-30" питерского ООО "НПФ ОРТ", на что сотрудница, назвавшаяся Инной, кратко ответила: "Покупайте палатку".

Кстати, МЧС "Памир-30" была использована в качестве места проведения правительственного совещания, посвящённого вопросу ликвидации последствий пожаров в Хакасии и Забайкальском крае, в котором участвовал сам президент РФ.

Пожароопасность материалов, из которых были сделаны палатки, безусловно, заслуживает внимания, однако под куда большим вопросом организация летнего детского отдыха в таких палатках.

Малолетние герои

Наряду с безалаберностью, с которой организовывается в России детский отдых, нельзя не отметить работу врачей и спасателей, честно делавших своё дело.

Ещё один достойный, хоть и трагический пример: в Сети появилась информация, что один из погибших детей по имени Алексей сам спасал сверстников от пожара. Его кожа сильно обгорела, и ему уже не смогли помочь в реанимации даже опытные специалисты — спустя пару часов Лёша умер. Он легко мог бы спастись, так как вместе с другими детьми ему удалось выбраться из огня. Но Лёша вернулся в горящую палатку, спасая свою подругу. Жители Комсомольска-на-Амуре даже создали специальную петицию, адресованную президенту, с просьбой посмертно наградить мальчика званием Героя России за проявленное мужество.

Надеемся, что теперь из этой страшной трагедии будут сделаны окончательные выводы и через несколько лет журналистам не придётся писать, что "трагедия под Солнечным никого ничему не научила".