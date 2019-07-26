Новые похождения золотого мальца. Как сын мэра Чебоксар отбывает условку

Сын чебоксарского мэра Олег Ладыков снова в центре скандала. Местные СМИ и соцсети бурно обсуждают последствия очередной пьяной гонки. На этот раз на трассе под Чебоксарами автомобиль Audi Q7 разогнался до 200 км/ч и врезалась в уазик так, что все оказались в кювете, пострадавший из УАЗа госпитализирован в тяжёлом состоянии. Спутники лихача снимали всё это на видео, которое стремительно набирает просмотры в Сети.

***, 190! Двести! Давай 235?

В соцсетях появилось видео аварии на трассе под Чебоксарами, где столкнулись автомобили Audi Q7 и УАЗ. Съёмка ведётся как раз из "ауди". Несколько человек радуются и матерятся, когда машина разгоняется до 200 км. "Мне ***, я пьяный", — говорит один из пассажиров, а машина набирает скорость…

В пресс-службе МВД России по Чувашской Республике Лайфу сообщили, что водитель УАЗа получил сочетанные автодорожные травмы, которые признали тяжким вредом здоровью. Следователи возбудили уголовное дело по второй части статьи 264 УК РФ. Сбежавшего водителя Audi Q7 отыскали и задержали, но раскрыть данные подозреваемого в ДТП представитель чувашских правоохранительных органов отказалась, однако добавила, что меру пресечения изберут в суде.

Несмотря на понятную скрытность со стороны органов власти, в соцсетях уже несколько дней обсуждают, что за рулём автомобиля Audi Q7 был именно сын мэра — Олег Ладыков. Интернет-пользователи возмущены вопиющим поступком мажора и считают, что это уже слишком. Некоторые высказывают мнение, что высокопоставленный отец гонщика — сити-менеджер Алексей Ладыков — вытащит любимого сына из любой передряги.

Прежние похождения золотого мальца

Если окажется, что за рулём злополучной иномарки находился именно Олег Ладыков, проблемы, скорее всего, начнутся и у самого сити-менеджера, ведь это далеко не первый раз, когда отпрыск навлекает на отца беду. Буквально недавно, в мае 2019-го, Олега осудили на год и четыре месяца лишения свободы — правда, условно — за избиение сотрудника полиции при исполнении.

Недавно Лайф уже писал о чувашском золотом мальце. Тогда Ладыкову с друзьями патрульные полицейские помешали лихачить на лимузине Hummer H2. Правоохранители заметили, как машина представительского класса совершала опасные манёвры, и остановили для проверки документов. Но из машины все сбежали, кроме сидящего за рулём Олега. В отделе сын мэра, возмущённый тем, что его праздник беспардонно прервали, ударил одного из полицейских кулаком в лицо. Позже выяснилось, что они с друзьями просто арендовали автомобиль Hummer, чтобы эффектно приехать к бывшей девушке Олега и разобраться с её новым воздыхателем. После чего и были задержаны полицией.

А вот в суде сын чиновника вёл себя уже не так дерзко и даже извинялся. Однако судья справедливо заметил, что факт совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения надо считать отягчающим обстоятельством, и всё-таки осудил дебошира... Условно. Одним из условий приговора был запрет выходить из дома в ночное время, а также посещать бары, рестораны, ночные клубы и любые другие заведения, где продают спиртное. Получается, если докажут, что именно младший Ладыков совершил ДТП, его накажут ещё и за неисполнение приговора суда, ведь авария произошла в полшестого утра…

Молодой автолюбитель не прочь нарушить закон. На данный момент у него уже есть три непогашенных штрафа — за нарушение правил дорожного движения и административное правонарушение. В постановлении Калининского райсуда сказано, что младший Ладыков, находясь в отделе полиции в состоянии опьянения, выражался грубой нецензурной бранью, размахивал руками.

Отец за сына не отвечает

Самому руководителю столицы Чувашии Алексею Ладыкову уже приходилось извиняться за сына, когда он ударил полицейского.

Вот и сейчас градоначальнику даже во время рабочей встречи приходится отдуваться за любимого сына. В местном ДК горожане атаковали его вопросами по поводу аварии. Портал cheb.media рассказывает , что отвечал старший Ладыков неоднозначно. На вопрос, был ли его сын за рулём автомобиля Audi Q7 и откуда он у него, мэр ответил: "Я не могу сказать, был ли он за рулём, я не видел. Я не знаю, откуда у него такой автомобиль. В собственности семьи такого автомобиля нет."

Отец за сына не отвечает. Судя по всему, золотая молодёжь Чебоксар чувствует себя на своей земле вольготно и за карьеру отца не беспокоится. Остаётся надеяться, что правоохранительные органы Чувашии выяснят, кто именно так радовался, разгоняясь до 200 км/ч, и накажут виновных.