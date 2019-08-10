Волки год резали собак в посёлке. Только после смерти девочки власти очнулись

В сказках и литературе волка часто представляют благородным хищником. О том, что этот зверь может навредить человеку, мы уже почти забыли. Но волки всё ещё нападают на людей и в подавляющем числе случаев не на взрослых, а на беззащитных детей. В посёлке Ёдва Республики Коми похоронили задранную волком девочку, которую зверь загрыз и обезобразил до неузнаваемости. Жители посёлка готовы мстить и выставляют дюжину охотников для расправы над серым убийцей. Местные уверены: трагедии не случилось бы, если бы власти своевременно отреагировали на их обращения, ведь волки орудуют в Ёдве уже несколько лет.

Воскресным вечером четырнадцатилетняя С. вышла в магазин за соком и шоколадкой. Никто и представить не мог, что безобидная прогулка обернётся страшной трагедией. Через полчаса отец хватился дочери, которая не отвечала на звонки, и пошёл её искать. Когда проходил в центре посёлка, увидел группу парней, обсуждающих что-то страшное. Отец сперва не мог поверить, что это окровавленное и обезображенное до неузнаваемости тело — его дочь! У С. был снят скальп, не была ушей, лица, горло было выгрызено и руки покусаны. Он набрал её номер и услышал звонок в кармане жертвы — это была его дочь! Двадцать первого августа девочке должно было бы исполниться пятнадцать...

По основной версии девочку убил волк, шарящийся возле мусорки. Он быстро перегрыз шею девочки и тащил подростка ещё пятнадцать метров. Когда нашли тело, то зверя рядом уже не было, возможно, его испугал звук звонка, когда отец пытался дозвониться.

Местные не исключают, что на девочку мог напасть и медведь. Например, так считает заместитель руководителя Общества охотников и рыболовов Коми Дмитрий Дробато. По официальной статистике, бурых зверей в республике в три раза больше, чем волков. Минприроды Коми уже выдало лицензию на отстрел трёх медведей в районе. Но окончательно станет известно, кто убил девочку, через тридцать дней, когда закончится экспертиза.

Но всё-таки большинство жителей посёлка винит волков. Тем более что огромный серый хищник всего лишь через несколько дней попытался напасть и на взрослого человека всё в том же посёлке Ёдва! Мужчина вышел из дома в ночь с 6 на 7 августа и увидел дикий оскал зверя. Взрослый мужчина в ужасе заскочил в соседний подъезд и ждал, пока волк не уйдёт. А тот стоял в трёх метрах от подъезда и караулил свою жертву. Через какое-то время мужчина услышал жалобный собачий вой — возможно, волчара по обыкновению отужинал каким-то псом.

Волки нападали, нападают и будут нападать на людей в отсутствие должной кормовой базы. Хоть сегодня такие случаи и редкость. Населённые пункты на Севере находятся на значительном расстоянии друг от друга. Волки часто бродят в округе и присматриваются, а затем, оголодав, начинают осторожно таскать цепных собак, которых в деревнях и посёлках держат обычно в конуре на улице. Если волкам не дают отпор, они наглеют и тогда уже начинают нападать на людей, точнее, на детей.

Надежда, жительница Ёдвы, в прошлом году потеряла свою собаку. Зимней ночью волки растерзали её немецкую овчарку прямо в посёлке. Причём собака жила в вольере за большим трёхметровым забором, но волки всё равно добрались до питомца и утащили её к школе, а там уже растерзали и сожрали пса. Хозяйка нашла окровавленные останки и хвост своего пса именно возле школы. В Коми зимой темнеет рано, дети поздно возвращаются домой, а волки стаями рыщут неподалёку.

Надежда рассказала Лайфу, что сразу же начала бить в набат.

— Я писала везде, во все газеты, трубила, о чём был в курсе весь наш район. Писала я и главе района. Но к здравому решению не пришли. Мне некоторые люди тыкали статистикой, что волк не нападает на человека, а я предупреждала, что это дикий зверь, мы не знаем, что от человека можно ожидать, а тем более от волка. Я говорила, что сначала собаки, а потом волки доберутся и до людей!

Но никаких мер не приняли. А в июле прошлого года прозвучал второй тревожный звонок. Свирепый волк среди бела дня появился в посёлке! Зверь пришёл во дворы, где гуляют дети. Хоть было ещё рано и люди вовсю гуляли, волк никого не боялся. И даже позировал фотографам.

— Страшно жить! Зимой звери приходили за собаками, за лёгкой добычей, поскольку трудно добывать по снегу в лесу себе еду. А что сейчас ждать, ведь собак почти не осталось — вытаскали зимой. Кто на очереди? Уже писали зимой о нашествии волков, просили о помощи, но толку нет никакого, — недоумевали местные жители в социальных сетях.

Некоторые местные жители тогда пророчески написали в комментариях, что только когда начнут нападать на людей, тогда и возьмутся за проблему.

Так и случилось. Только после трагической, хоть и предсказуемой гибели девочки в эти выходные в Удорском районе произойдёт масштабная облава на волков и медведей, которых тоже расплодилось немерено. Скорее всего, сезон охоты на волков начнётся раньше своего законного времени. Люди угомонят диких зверей. Но для того чтобы мужики взялись за оружие, опять потребовалась кровавая жертва.

Раньше Минприроды Коми лишь рекомендовало администрациям муниципалитетов ликвидировать в населённых пунктах привлекающие хищников свалки с пищевыми отходами, организовать освещение улиц в тёмное время суток и отловить безнадзорных собак.

Ничего из перечисленного в Ёдве сделано не было, за исключением отлова бродячих собак. Как сообщила Лайфу Надежда, их уже давно загрызли волки. — Собак таскают потихоньку и сейчас, съели всех бездомных, а хозяйские на ночь прячутся по подъездам.

Впрочем, и в действенность готовящейся масштабной облавы на лесных хищников Надежда тоже не верит.

— Наш посёлок как вымер, на улице ни одной души, так боятся люди, что даже детей не выпускают. Нет надежды на этих охотников почему-то.

Так или иначе, но облава готовится, а республиканские Минприроды и МЧС распространяют специальные памятки, как вести себя в случае обнаружения диких зверей рядом с человеческим жильём.

Но пока Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Халатность". Правоохранители прежде всего расследуют работу сотрудников Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми, а также дадут правовую оценку действию (точнее, бездействию) местной администрации. Именно местные власти должны были обеспечивать безопасность жителей путём регулярного мониторинга и контроля над численностью волков.