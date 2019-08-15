Крушение А321 "повесили" на чаек, но следы ведут к местному депутату

Раменское чудо — так уже успели окрестить утреннюю аварийную посадку А321 в Жуковском. Радость от того, что все пассажиры остались живы, не снимает наличия проблемы — гнездовья чаек, обитающих возле аэропорта. Виной опасному соседству — озеро Глушица, которое, вероятно, превратил в свалку строительного мусора близстоящий завод ЖБИ. И это уже привело к тому, что вокруг озера устроили импровизированную свалку все кому не лень, а на помойке предсказуемо завелись пернатые хищники, чуть было не отправившие сегодня на тот свет 200 с лишним человек. Проблему могли бы решить местные власти, но, возможно, Лайф нашёл причину, по которой опасный мусор не убирали годами.

Находится озеро всего в километре от взлётной полосы. Только чудом можно объяснить, что местные чайки до сих пор не выводили самолёты из строя. Их на озере гнездится просто огромное количество.

Только удивительным уровнем безответственности можно объяснить тот странный и страшный факт, что источник огромной опасности для пассажиров — россиян и гостей нашей страны, свалку на озере Глушица, до сих пор не ликвидировали.

Как пишут местные активисты в социальных сетях, у администрации были все возможности не разводить кучу несанкционированных свалок возле Жуковского, на которых расплодились птицы, попавшие в двигатели самолёта. Жители много лет бьются в попытках заставить администрацию убрать эти свалки и предотвратить возникновение новых.

Началось всё с того, что группа компаний "Гарантия-строй" смогла выкупить участок земли по обе стороны озера. Таким образом озеро оказалось в самом центре свалки.

Местные жители бьют тревогу: от мусора страдает не только озеро, но и Москва-река, куда, по их мнению, был организован сток отравленной мусором воды.

Проблему на уровне местных властей пытаются решить уже не первый год. Экологи предупреждали, что чайки могут привести к авиакатастрофам, уже давно. Елена Гришина, член Комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Московской области, говорила ещё два года назад прямым текстом: "...Рядом находится аэропорт Жуковский, принимающий рейсы из стран СНГ. То количество чаек, которое гнездится на озере Глушица, может привести к авиакатастрофам".

Слова эколога Гришиной буквально стали пророческими. Но к ней тогда не прислушались, понадеявшись на авось. И сегодня Елена комментирует Лайфу ситуацию, которую предсказала ещё два года назад:

— Сегодняшняя ситуация действительно может быть связана с этими чайками, которых очень большое количество на водоёме. К сожалению, когда происходят какие-либо катастрофы, только тогда начинают заниматься этими проблемами. Инспекторы в своё время били тревогу, принимали участие в рейдах, надеюсь, что сейчас эту ситуацию, которая сложилась за многие года, будет исправлена. Раньше там были потрясающие места отдыха для местных жителей, красивые озёра, которые превратились в мусорные свалки, — сокрушается эколог Гришина.

— Дело в том, что по поводу ликвидации и рекультивации этого места говорим давно, на это требуются очень серьёзные средства. Нужно понимать, куда это возить, это очень большой объём, у нас только запускаются мусороперерабатывающие комплексы, здесь вопрос к муниципальному руководству и частным собственникам, на территории которых находится одно из озёр.

Именно к муниципальному руководству и к собственникам, допустившим свалки на своих территориях, возникают главные вопросы. И здесь даже не придётся ходить по двум адресам! Ведь предприятием "Гарантия строй", на землях которого и образовалась свалка, по информации "Спарк-Интерфакс", владеет депутат городского округа Жуковский Родион Кузин. Интересен ещё и тот факт, что депутат Кузин входит в Комиссию по вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства и природопользования.

Лайф не так давно уже упоминал Родиона Кузина в резонансном расследовании о деятельности "короля обманутых дольщиков" подмосковного мэра Андрея Вихарева. Депутат и предприниматель Кузин начинал свою деятельность в Подмосковье в строительных проектах Вихарева, в результате которых пострадали тысячи дольщиков и понёс потери государственный бюджет.

В настоящее время Департамент Росприроднадзора по Центральному федеральному округу подал на принадлежащую Кузину компанию "Вымпел К" иск о возмещении вреда, причинённого окружающей среде, на 25 миллионов рублей, который сейчас находится на рассмотрении суда.

Лайф попросил прокомментировать сегодняшние события Юлию Сошкину — пресс-секретаря главы городского округа Жуковский.

Лайф — Связана ли эта ситуация со свалкой и озером, которое находится рядом?

Юлия Сошкина — Я не могу вам прокомментировать этот вопрос, потому что я не экспертна давать заключение, с чем связана сегодняшняя ситуация. Связана ли она с птицей или ещё с чем-то, я не знаю, что произошло.

Лайф — Вы вообще не в курсе озера и свалки рядом с аэропортом?

Юлия Сошкина — Да. Я вам ответила на ваш вопрос, что администрация — не эксперт для того, чтобы давать заключение о произошедшей аварийной ситуации.

От дальнейших комментариев и ответов на вопросы Лайфа о водоёме и ситуации с птицами Юлия Сошкина отказалась.

Всего неделю назад, 9 августа, депутат из Жуковского Сергей Рязанов проверял ход работ по уборке мусорных завалов возле озера Глушица. — Уборка мусора в районе Глушицы продолжается. До нужного результата ещё далеко, но работа по очистке территории идёт . С начала года вывезено 500 грузовиков мусора. Очень хочется скорее завершить здесь уборку, чтобы закрыть проблему раз и навсегда, — бодро рапортовал депутат.

"До нужного результата ещё далеко" — это мягко сказано. Озеро и прилегающие территории являют собой зону настоящего экологического бедствия, где гнездовья чаек — лишь дополнительный антураж. Остаётся надеяться, что "Раменское чудо" послужит той самой последней каплей, переполнившей терпение властей и правоохранителей, и опасная свалка будет наконец окончательно ликвидирована.

Причём надежды на то, что власти Жуковского разберутся в этом сами, кажется, нет.