Ещё одна детская смерть на турецком курорте. Почему отпуск стал трагедией

Ещё одна девочка из России утонула в бассейне турецкого отеля. Момент, когда ребёнок пропал из поля зрения, никто не заметил, даже родители. Ни камер, ни спасателей, всего несколько минут — и пятилетней девочки нет в живых. Теперь обстоятельства этого дела и ещё нескольких смертей русских детей на турецких курортах проверяют следователи СК России.

Пропажи ребёнка никто не заметил

Гибель пятилетней девочки в Анталье шокировала россиян. На этот раз трагедия случилась в отеле Maya World Beach, расположенном в курортной зоне Окурджалар. Шестиэтажный отель типа "всё включено" предлагает полный спектр услуг, которые так любят российские туристы: собственный пляж, ресторан и бар, открытый бассейн, водная горка, бесплатный детский клуб и другие прелести отдыха, где за тебя уже, кажется, обо всём подумали. Но, как оказалось, безопасность детей отель обеспечить был не в состоянии.

Как рассказала мать утонувшей девочки, как и когда пропала девочка, никто не заметил. Все следили за игрой мужчин в волейбол, а ребёнок купался один, сам по себе. Впоследствии оказалось, что девочка ушла к горке без спасательного круга. Как предполагает тётя погибшей, племянница упала с горки, ударилась и захлебнулась. Ребёнка доставили в местную больницу, но врачи помочь уже не смогли.

Мама девочки утверждает — ни дежурных спасателей, ни врачей возле бассейна не было, а камеры наблюдения отсутствовали.

Можно порассуждать на тему того, что за ребёнком должны были следить его родные, однако это не снимает вопросов к администрации отеля. Ведь в бассейне может произойти что угодно даже со взрослыми. Кто в таком случае обязан помогать гостям? Возможно, по мнению отеля, сами же отдыхающие...

Халатность или случайность?

Лайф уже рассказывал , как в частной клинике, расположенной в той же Аланье, умерла 16-летняя красавица и модель из Красноярска Софья Ланшакова.

Семья Ланшаковых отдыхала в Турции уже девять дней, когда девочка пожаловалась на острую боль в животе. По словам родителей, в клинике Соню лечили капельницами и ставили грелку на распухший от инфекции живот. Через девять часов девочка умерла. Отец погибшей предполагает, что девочке не оказали должной помощи, чтобы забрать внутренние органы для чёрной трансплантации.

Однако заместитель главного трансплантолога Санкт-Петербурга Дмитрий Суслов объяснил Лайфу, что из-за перитонита, который был у девочки, органы просто непригодны к трансплантации.

По словам директора клиники, мать погибшей несколько дней лечила девочку активированным углём вместо того, чтобы идти в больницу.

10 минут под водой

А совсем недавно вся Россия с замиранием сердца наблюдала за десятидневной борьбой за жизнь 12-летней девочки Алисы из Ленинградской области. 18 августа в бассейне отеля турецкого города Бодрум руку девочки засосало в трубу системы фильтрации. Ребёнка смогли вытащить только семеро взрослых мужчин, отломав трубу. Но Алиса слишком долго пробыла под водой. Десять минут без дыхания не оставили ей шанса на жизнь.

Почему система фильтрации работала, когда там находились отдыхающие, выяснят следователи, ведь все эти случаи глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль.

Почему именно Турция?

До окончания всех проверок рано говорить о том, кто виноват в смерти трёх девочек. Родители не уследили, отели не обеспечили безопасность отдыхающих, врачи допустили халатность? Или банальная случайность и совпадение всех факторов?

Поток российских туристов в Турцию с каждым годом только растёт. Например, в 2018 году там побывало почти шесть миллионов туристов из России, что на 26,5% больше, чем годом ранее. И сейчас Россия — абсолютный лидер по числу иностранных прибытий в Турцию.

Возможно, пугающий рост детских смертей именно на курортах Турции напрямую зависит от увеличения туристического потока или от того, что статистика в других популярных у россиян стран (например, в Таиланде, Вьетнаме или Индии) ведётся не так тщательно.