Как один губернатор "лексусами" торговал. Ну любит он их!

Лайф рассказывал, как губернатор Смоленской области Алексей Островский обошёл законодательный запрет и пересел на новенький "лексус" за восемь миллионов рублей, подаренный администрации местным фондом поддержки предпринимательства. По инициативе Лайфа с этим разбиралась Генпрокуратура. Почему Алексей Островский решил избавиться от служебного "лексуса", а заодно и от шикарной трёхэтажной губернаторской резиденции с прудом и вертолётной площадкой, расскажет Лайф.

12 сентября на заседании облдумы губернатор Алексей Островский неожиданно заявил, что вышеупомянутый "лексус" 2018 года за 8 миллионов, появление которого в гараже администрации так возмутило общественность, и, как ни странно, "резиденция губернатора" в Гнёздово, известная местным жителям как особняк за зелёным забором с вертолётной площадкой, будут приватизированы и проданы с торгов. Об этом отрапортовали местные и федеральные СМИ.

— Мною принято решение о продаже объекта в Гнёздово — так называемой резиденции губернатора, а также о продаже моего служебного автомобиля Lexus. Все вырученные средства будут направлены на решение проблем в ЦРБ, в том числе на приобретение жилья для специалистов, которые будут оказывать медицинские услуги, а также на улучшение материально-технической базы районных больниц, потому что они давно нуждаются в улучшении и обновлении, — сообщил Алексей Владимирович.

Неужели именно бюджетные долги и отчаянное положение смоленского здравоохранения заставили губернатора Островского пойти на такой отчаянный шаг? Или всё же хоть как-то повлияла проверка, которую инициировал Лайф письмом в Генеральную прокуратуру РФ? А может быть, подталкивают грядущие в 2020 году губернаторские выборы?

Сами себя проверили

Напомним, 24 июня редакция Лайфа направила на имя Генпрокурора РФ письмо с просьбой проверить Фонд поддержки предпринимательства, сделавший Администрации Смоленской области шикарный подарок в виде "лексуса" за 8 миллионов, саму администрацию и вдобавок областную прокуратуру, которая проводила проверку по этому факту, но нарушений не нашла.

Генеральная прокуратура спустила запрос Лайфа ниже — в смоленскую областную прокуратуру. В этой истории абсурден и тот факт, что повторную проверку проводило то же самое лицо, что и раньше… Сложно представить, что, проверяя самого же себя, можно выявить какие-то нарушения. Но определённые последствия всё же наступили.

20 августа 2019 года прокуратура Смоленской области присылает ответ Лайфу, мол, проверку провели, нарушений не выявили. А 12 сентября Алексей Островский заявляет о своей благородной миссии по поднятию смоленского здравоохранения с колен за счёт "лексуса" и резиденции.

Приватизация по-губернаторски

Если с "лексусом" всё понятно, то в отношении резиденции не всё так просто. Среди многолетних пихт, сосен и туй на огороженном сплошным зелёным забором участке площадью 8,5 гектара притаился трёхэтажный особняк с колоннами. Тут с 2013 года живёт шестой губернатор Смоленской области — Алексей Островский.

Как пишут местные СМИ, по самым скромным подсчётам, этот дом обошёлся бюджету Смоленской области в 178 млн рублей. А построен он на территории для размещения военных организаций и учреждений — режимный объект. Вход оборудован КПП, не каждый из простых обывателей сможет хотя бы одним глазком взглянуть, как поживает высокопоставленный чиновник. Как он неспешно прогуливается по тропинкам в хвойном лесу от резиденции до пруда, а потом до вертолётной площадки, которую построили специально для губернатора.

Даже прошлый менеджер Смоленской области Сергей Антуфьев, который, по некоторым сведениям, покинул пост в связи с весьма щекотливыми обстоятельствами, до вертолётной площадки не додумался. А появилась она как раз после 2013 года, когда в резиденцию въехал Островский.

Располагается бетонная платформа для вертолёта совсем не на территории резиденции, а на земельном участке сельскохозяйственного назначения напротив КПП. В общем, покупателя надо искать как минимум с вертолётом.

Как пояснил смоленский губернатор на заседании облдумы, для дальнейшей приватизации резиденции ведётся работа с соответствующими организациями по снятию с участка специального статуса.

В то время как восьмимиллионный "лексус" и земли специального назначения уплывают из областного бюджета, в декларации Алексея Островского "лексусы" прибавляются, а жилой дом разрастается метражом...

Жертвуя служебный "лексус" старой уже модели, губернатор приобретает новый лексус. Похвально, что на свои. Ведь если любишь определённую марку автомобиля, то удовольствие от вождения получаешь примерно одинаковое — что от служебного, что от собственного авто представительского класса.

По информации официального дилера Lexus в России, цена нового автомобиля губернатора колеблется от 2 149 000 до 2 999 000 рублей. Да, не 8 миллионов, конечно, но губернатор Смоленской области потратил на новый личный автомобиль почти всю свою зарплату за прошлый год.