Как один губернатор "лексусами" торговал. Ну любит он их!

Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Михаил Метцель, © Keytown.me 

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Лайф рассказывал, как губернатор Смоленской области Алексей Островский обошёл законодательный запрет и пересел на новенький "лексус" за восемь миллионов рублей, подаренный администрации местным фондом поддержки предпринимательства. По инициативе Лайфа с этим разбиралась Генпрокуратура. Почему Алексей Островский решил избавиться от служебного "лексуса", а заодно и от шикарной трёхэтажной губернаторской резиденции с прудом и вертолётной площадкой, расскажет Лайф.

12 сентября на заседании облдумы губернатор Алексей Островский неожиданно заявил, что вышеупомянутый "лексус" 2018 года за 8 миллионов, появление которого в гараже администрации так возмутило общественность, и, как ни странно, "резиденция губернатора" в Гнёздово, известная местным жителям как особняк за зелёным забором с вертолётной площадкой, будут приватизированы и проданы с торгов. Об этом отрапортовали местные и федеральные СМИ.

— Мною принято решение о продаже объекта в Гнёздово — так называемой резиденции губернатора, а также о продаже моего служебного автомобиля Lexus. Все вырученные средства будут направлены на решение проблем в ЦРБ, в том числе на приобретение жилья для специалистов, которые будут оказывать медицинские услуги, а также на улучшение материально-технической базы районных больниц, потому что они давно нуждаются в улучшении и обновлении, — сообщил Алексей Владимирович.

<p>Новенький &#34;лексус&#34;, подаренный администрации. Фото © <a href="https://keytown.me/socium/za-dva-mesyatsa-novyiy-avtomobil-gubernatora-smolenskoy-oblasti-59-raz-narushil-pdd_60827" target="_blank">keytown.me</a></p>

Неужели именно бюджетные долги и отчаянное положение смоленского здравоохранения заставили губернатора Островского пойти на такой отчаянный шаг? Или всё же хоть как-то повлияла проверка, которую инициировал Лайф письмом в Генеральную прокуратуру РФ? А может быть, подталкивают грядущие в 2020 году губернаторские выборы?

Сами себя проверили

Напомним, 24 июня редакция Лайфа направила на имя Генпрокурора РФ письмо с просьбой проверить Фонд поддержки предпринимательства, сделавший Администрации Смоленской области шикарный подарок в виде "лексуса" за 8 миллионов, саму администрацию и вдобавок областную прокуратуру, которая проводила проверку по этому факту, но нарушений не нашла.

Генеральная прокуратура спустила запрос Лайфа ниже — в смоленскую областную прокуратуру. В этой истории абсурден и тот факт, что повторную проверку проводило то же самое лицо, что и раньше… Сложно представить, что, проверяя самого же себя, можно выявить какие-то нарушения. Но определённые последствия всё же наступили.

<p>Ответ Лайфу от прокуратуры Смоленской области. Нарушений не выявлено.</p>

20 августа 2019 года прокуратура Смоленской области присылает ответ Лайфу, мол, проверку провели, нарушений не выявили. А 12 сентября Алексей Островский заявляет о своей благородной миссии по поднятию смоленского здравоохранения с колен за счёт "лексуса" и резиденции.

Приватизация по-губернаторски

Если с "лексусом" всё понятно, то в отношении резиденции не всё так просто. Среди многолетних пихт, сосен и туй на огороженном сплошным зелёным забором участке площадью 8,5 гектара притаился трёхэтажный особняк с колоннами. Тут с 2013 года живёт шестой губернатор Смоленской области — Алексей Островский.

<p>&#34;Губернаторская резиденция&#34; в Гнёздово. Фото © <a href="https://keytown.me/socium/dolina-nishhih_62613" target="_blank">keytown.me</a></p>

Как пишут местные СМИ, по самым скромным подсчётам, этот дом обошёлся бюджету Смоленской области в 178 млн рублей. А построен он на территории для размещения военных организаций и учреждений — режимный объект. Вход оборудован КПП, не каждый из простых обывателей сможет хотя бы одним глазком взглянуть, как поживает высокопоставленный чиновник. Как он неспешно прогуливается по тропинкам в хвойном лесу от резиденции до пруда, а потом до вертолётной площадки, которую построили специально для губернатора.

Даже прошлый менеджер Смоленской области Сергей Антуфьев, который, по некоторым сведениям, покинул пост в связи с весьма щекотливыми обстоятельствами, до вертолётной площадки не додумался. А появилась она как раз после 2013 года, когда в резиденцию въехал Островский.

Располагается бетонная платформа для вертолёта совсем не на территории резиденции, а на земельном участке сельскохозяйственного назначения напротив КПП. В общем, покупателя надо искать как минимум с вертолётом.

<p>Территория резиденции и участок с вертолётной площадкой © <a href="https://egrp365.ru/map/?kadnum=67:27:0010412:3" target="_blank">Публичная кадастровая карта</a></p>

Как пояснил смоленский губернатор на заседании облдумы, для дальнейшей приватизации резиденции ведётся работа с соответствующими организациями по снятию с участка специального статуса.

В то время как восьмимиллионный "лексус" и земли специального назначения уплывают из областного бюджета, в декларации Алексея Островского "лексусы" прибавляются, а жилой дом разрастается метражом...

<p>В 2018 году Алексей Островский прикупил себе &#34;лексус&#34; © <a href="https://declarator.org/person/100/" target="_blank">Декларатор</a></p>

Жертвуя служебный "лексус" старой уже модели, губернатор приобретает новый лексус. Похвально, что на свои. Ведь если любишь определённую марку автомобиля, то удовольствие от вождения получаешь примерно одинаковое — что от служебного, что от собственного авто представительского класса.

По информации официального дилера Lexus в России, цена нового автомобиля губернатора колеблется от 2 149 000 до 2 999 000 рублей. Да, не 8 миллионов, конечно, но губернатор Смоленской области потратил на новый личный автомобиль почти всю свою зарплату за прошлый год.

Автор:
ЛК
Лия Комиссарова
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