Сентиментальный убийца. Новые подробности в деле петрозаводского маньяка

Год назад страна была шокирована бессмысленными убийствами девушек в Петрозаводске. 29-летний Антон Ипатов зачем-то нападал с ножом на незнакомых девушек и наносил им смертельные раны. После двух убийств он был схвачен. Долго гадали о мотивах петрозаводского маньяка. И вот суд опросил первых свидетелей. Как оказалось, незадолго до кровавых убийств Ипатов изрезал свою несовершеннолетнюю пассию, которую склонял к сожительству, а ещё раньше в ходе ссоры избил собутыльника, сломав ему основание черепа. Всё это время правоохранители бездействовали. Ипатов мог пойти на убийства лишь для того, чтобы сойти за психа и избежать длительного заключения. Лайф изучал подробности резонансного дела.

Верховный суд Карелии приступил к допросу свидетелей по делу петрозаводского маньяка, держащего прошлой осенью в страхе весь город.

Ипатов подозревается в двойном убийстве, угрозе убийством и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Судья — сын бывшего карельского губернатора Денис Катанандов опросил родственников одной из пострадавших, выжившую "невесту" маньяка, а также сожительницу Ипатова и мать его 11-летнего сына. В ближайшие дни Катанандов опросит ещё около шестидесяти свидетелей. Но уже сейчас всплывают странные и шокирующие подробности, помогающие составить психологический портрет преступника и прояснить мотивы странных в своей бессмысленной жестокости преступлений.

По прозвищу Пума

Антон выглядел крепким, подтянутым мужчиной, чем привлекал внимание женщин. Многие считали его добрым, приветливым человеком и ловеласом. Известный молодёжи Петрозаводска под кличкой Пума, Ипатов постоянно носил при себе охотничий нож, как "защитник" и "воин". При знакомстве с противоположным полом выдавал себя за бойца спецназа. Тюремное тату — перстень на пальце — Ипатов-Пума объяснял тем, что отсидел полтора года, вступившись за девушку. Но на самом деле Ипатов был закоренелым рецидивистом, успевшим за свои неполные тридцать лет получить шесть уголовных сроков. Кражи, грабежи, попытки угона, преступления против личности и половой неприкосновенности — в его прошлом около семидесяти криминальных эпизодов.

Преступные наклонности проявились ещё в школе, когда Антон в восьмом классе порезал ножом одноклассницу. Ипатов вырос в хорошей обеспеченной семье, и многое поначалу сходило ему с рук, в том числе из-за денег и связей родителей. Несмотря на это, первый раз он сел ещё подростком, а в последний отмотал долгих семь лет, прежде чем вернуться в город.

Почти все свои преступления Ипатов совершал в состоянии алкогольного опьянения. По свидетельству знакомых и соседей, он был улыбчивым, симпатичным парнем, но вот от выпитого у него "ехала крыша". А пил он основательно.

Пьяный ревнивец

В июне 2018 года Ипатов гулял на свободе уже больше года и по обыкновению выпивал в компании знакомых. Во время попойки обсуждалось фото его сожительницы, с которой Ипатов то сходился то расходился. Один из собутыльников похвалился, что имел с ней тесные отношения, за что Ипатов жестоко избил его. Такую версию озвучила сама сожительница. Но кто знает, за что он избил потерпевшего на самом деле. Ведь Ипатов уже представлялся благородным защитником дам, за что якобы и сидел в тюрьме...

Также сожительница рассказала суду, что характер у Ипатова вспыльчивый, но отходчивый. Даже сентиментальный. Он любил делать маленькие подарки, дарил открытки. Ну и "как любой нормальный мужчина" Ипатов любил машины и оружие. Поэтому и таскал всё время за поясом охотничий нож в кожаном чехле...

На следующий день после того избиения в отдел полиции № 2 города Петрозаводска поступило заявление о причинении телесных повреждений местному жителю. Потерпевшего госпитализировали со "вдавленным переломом основания черепа". Полиции он называл имя своего обидчика — Антона Ипатова.

Но участковый вынес отказ в возбуждении дела. В конце июня прокуратура этот отказ отменила, поручив провести дополнительную проверку, с которой правоохранители не спешили. В конце концов дело по факту завели только 10 сентября, оставив Ипатова на свободе. Ценой такой снисходительности стали две юные жизни. По факту халатности правоохранителей было возбуждено уголовное дело.

Пятнадцатилетняя "невеста"

Ипатов давно оказывал знаки внимания одной пятнадцатилетней девушке. 16 сентября прошлого года подруга уговорила её пойти на свидание с влюблённым Антоном, утверждая, что ухажёр приготовил для неё некий "приятный сюрприз".

Сюрпризом оказался милый букет цветов с пластмассовой игрушкой, который молодая девушка занесла домой, прежде чем пойти погулять с Антоном. Они пошли к подруге, дорога вела через лес. У железнодорожных путей Ипатов стал склонять объект своего вожделения к сожительству, рассказывая мотивирующую историю, как шестидесятилетний мужчина взял в жёны 14-летнюю и завёл с ней двоих детей. Девушка не принимала ухаживаний, и тогда Антон озверел, напал на неё и душил, пока та не потеряла сознание.

Очнулась девушка в кустах с болью во всём теле. "Дыши не так часто, у тебя дырки в легком и шее", — сказал ей Ипатов, предупредив, чтобы не кричала, а то он её добьёт... Потом он объяснял свой поступок тем, что резал ножом шею и грудь, реанимируя девушку после удушения.

Ипатов отвёл очнувшуюся жертву к себе в комнату общежития, обещая вызвать врача. Но не вызывал, а продолжал склонять её к отношениям. Даже когда девочке позвонила её старшая сестра, Антон пытался убедить её, что "у них любовь" и семья должна позволить им встречаться. Жертва в это время поддакивала Ипатову, опасаясь, что тот может рассвирепеть и окончательно добить её.

— Я говорю: молодой человек, какая любовь? Вы понимаете, у вас такая разница в возрасте, о чем можно говорить?! Он тут начинает грубить. Я ему сказала, если сегодня вечером ... не будет дома, мы будем разговаривать с вами в другом месте. Он говорит: в каком? Я говорю: я вызову полицию, будем разговаривать с полицией. Он начал грубить, обзывать меня; говорить, да ты такая-сякая, да я сам мент. И отключил трубку, — рассказывает суду сестра жертвы.

В конце концов девушка смогла позвонить родственникам, которые вызвали скорую и полицию. Перед уходом Ипатов огрызнулся: "Ты меня подставила", — и сбежал. Сотрудникам полиции удалось даже созвониться с ним.

— Я не понимаю, почему они его сразу не задержали, он находился в "Лотос-плазе" и ответил на звонок, — недоумевала мать жертвы.

Убийство девушек — "зло, грязь и шлюхи"

После неудачной "женитьбы" Ипатов и перешёл к прославившим его на всю страну зверствам. Вечером 19 сентября 2018 года он напился и напал с ножом на студентку Петрозаводского медицинского колледжа Людмилу Серебрякову, вышедшую на улицу покурить.

Студентку нашли лежащей на асфальте в луже крови прямо под окнами общежития. Убитая училась на четвёртом курсе медицинского колледжа.

Пока весь Петрозаводск стоял на ушах в поисках преступника, на следующий день в парке возле стадиона "Юность" Ипатов напал с ножом на 27-летнюю велосипедистку Александру Трифонову, работавшую офис-менеджером в агентстве по недвижимости. Её тело нашли в районе трёх часов дня.

Во время убийств преступник не осторожничал, и правоохранители быстро вышли на его след. Вечером того же дня Ипатова и нашли. Он скрывался в лесополосе. При задержании вёл себя неадекватно, не подчиняясь требованиям полиции, его пришлось даже урезонить выстрелом в воздух. После задержания Антон быстро стал давать признательные показания.

Ипатов объяснил мотив своих убийств женоненавистничеством. Женщины — это "зло, грязь и шлюхи", говорил он на допросе.

Убивая, он просто набирал очки...

"Если бы меня не остановили, я бы продолжил убивать", — по некоторым данным, заявлял Ипатов поймавшим его полицейским. Все эти детали подхватили журналисты, создав образ безумного петрозаводского маньяка, нападающего с ножом на незнакомых женщин.

Однако "кореш" Ипатова объяснил журналистам, что у преступника, возможно, были другие, довольно рациональные мотивы для преступления. Что он якобы "набирал очки", то есть совершил эти преступления лишь для того, чтобы предстать перед судом невменяемым. Ведь его уже должны были судить за избиения и нанесение тяжких телесных повреждений. Он якобы это прекрасно понимал и хотел попасть в психиатрическую лечебницу вместо того, чтобы топтать зону по тяжёлой статье.

Однако петербургские психиатры признали петрозаводского маньяка вменяемым, и теперь он поёт совершенно другие песни. Во всём раскаивается...

В ожидании приговора

Сейчас Ипатов томится в петрозаводском СИЗО № 1 в ожидании приговора. В местных СМИ пишут, что его не навещают ни мать, ни гражданская супруга. Передачи ему приносит только сердобольная бабушка. Скоро его будут судить, и с учётом предыдущих шести судимостей Ипатову может грозить пожизненное лишение свободы.

"...Степень свободы измеряется шагами от стенки до стенки в одиночной камере...", — написано в статусе Ипатова в социальной сети ещё до всего произошедшего. И теперь, вероятно, ему придётся измерять "степень свободы" до конца своих дней.