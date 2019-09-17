9 млрд рублей изьяли у клинского мэра после расследования Лайфа

За четверть века правления экс-глава Клинского района Александр Постригань переписал на себя с близкими огромное количество незаконно нажитых активов. Сейчас опальный мэр в СИЗО, а родственники пытаются спрятать его накопления. Но расследование Лайфа подтолкнуло маховик правоохранительной системы...

Суд изъял в казну государства имущество экс-главы подмосковного Клинского района Александра Постриганя, а также восьми его родственников и друзей, через которых опальный чиновник, даже сидя в СИЗО, пытался спрятать свои активы. Это 1700 объектов недвижимости и четыре автомобиля общей стоимостью 4 млрд руб. Помимо материальных ценностей у Постриганя и его близких изъяли ещё 5 млрд руб в денежном эквиваленте, наличными или с банковских счетов. Напомним, как эти миллиарды чуть не уплыли от следствия и суда.

Летом 2018 года Постриганя задержали в аэропорту Шереметьево при попытке скрыться за границей. Инкриминируют ему три уголовные статьи: "Превышение должностных полномочий", "Служебный подлог" и "Получение взятки".

Весной 2019 года суд арестовал незаконно нажитые активы Постриганя. Речь шла о недвижке ценою в 1 млрд руб., а ещё о деньгах в сумме 3 млрд. Лайф тогда опубликовал расследование Омерзительная восьмёрка. Земли клинского мэра уплывают из-под ареста и выяснил, что одни активы экс-мэра уже выведены из-под ареста и проданы, другие так и не были арестованы и продолжают приносить выгоду его семье.

Например, не были арестованы 143 земельных участка (примерно 1 млн рублей каждый) и городской торговый центр кадастровой стоимостью 179 млн руб., которыми владел сын Постриганя — Валерий. Также правоохранители не заметили отель "Вэйлер" в Сочи, оформленный на зятя мэра. Не дотянулись тогда руки законников и до рыболовно-охотничьей базы "Клёвое место" на Волге в Астраханской области, оформленной непосредственно на самого Александра Постриганя.

Статья Лайфа о спрятанных активах коррупционера подстегнула правоохранителей. Как из рога изобилия посыпались новые аресты имущества. СКР насчитал ущерб по делу экс-мэра Клина ещё на 43 миллиона; 5 миллиардов не лишние. Генпрокуратура нашла новые активы экс-главы Клина; Прокурор потребовал взыскать девять млрд рублей с экс-главы Клинского района .

Таким образом, до расследования Лайфа было арестовано имущество Постриганя всего на 4 млрд рублей, а после — изъято аж на 9 млрд рублей. Более чем в два раза! Это та самая астраханская рыболовная база экс-мэра, отель зятя, земли и торговый центр сына. А также здание кинотеатра, лодочная станция, поликлиника, котельные, баня, культурно-исторический объект "Торговые ряды Клина", рынок, производственные комплексы и два детских сада.

Но вопросы остаются. Нет ясности с зарубежными активами семьи Постриганя. О них в судах или прокуратуре ничего не сообщили. Речь о гостиничной недвижимости в Карловых Варах (9,4 млн евро) и спа-курорте в Словении (8,5 млн евро). Они, похоже, так и не были изъяты.

Лайф следит за дальнейшим ходом скандального дела бывшего клинского мэра.