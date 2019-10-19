Секс-просвет. Как россиянок учат охотиться на богачей

Курсы и тренинги от гуру соблазнения обещают россиянкам сладкую жизнь и мужа-олигарха. Как в действительности работает секс-обучение и почему мужчины-олигархи не покупают провинциалкам квартиры в Москве — в материале Лайфа.

Как россиянок учат зарабатывать на мужчинах

Секс-блогеры давно и прочно вложили в головы своих поклонников, что выйти замуж за мужчину из списка Forbes — женская бриллиантовая мечта. Конечно, в желании выгодного брака с богатым мужчиной нет ничего плохого. Но пути для реализации этой мечты, которые предлагают такие "учителя" за 6000–30 000 рублей, сводятся к практике техник секса и мысли, что "тебе все должны", поэтому "пока рост клеток в твоём организме не прекратился и ты имеешь явно товарный вид" — всё на продажу. Патриархальная идея "За мужем как за каменной стеной" трансформировалась в золотое правило, вроде "У кого деньги — тот и делится", "Содержание — это норма" и "Нельзя спать с нищебродами". А пособие, обучающее премудростям вроде засовывания в рот одновременно 16 чупа-чупсов, становится рабочим инструментом будущих жриц любви.

Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) из города Бобруйска после провала в Таиланде и свалившейся на неё сомнительной славы решила обучать девушек азам соблазнения и секса. На днях она объявила в Интернете о курсах "только для девушек".

Таких блогеров, как Рыбка, причём обоих полов, в Интернете сотни. Но, как выяснил Лайф, у каждого своя аудитория. На курсы в Сети и в реальности записываются тысячи россиянок, которые тратят на это большие деньги.

Почему жить и не работать — модно?

На теме секс-вымогательств и шантажа давно уже умудряются погреть руки даже крупные глянцевые издания. Упоминать их мы не будем. Скажем лишь, что бытовая проституция для многих женщин в больших городах считается нормой. Спать ради денег с состоятельным мужчиной, от которого тошнит, чтобы сыто и сладко жить.

Семейный психолог Ольга Логунова в беседе с Лайфом отметила, что психологический шаблон "Жить и не работать" популярен во всём мире.

— Мечта о сладкой жизни — массовое явление. У кого-то дело принципа, у кого-то — следствие бедности родителей и травм детства. Но встречается это всё чаще вместе с фразой "Мужчина должен", — рассказала психолог.

Популярный Дубайск

Свои рассуждения "тренерши" подкрепляют красивыми сториз в "Инстаграме". Причём у тех, кто профессионально занимается эскортом и активно оказывает дополнительные услуги за деньги, одна схожая геолокация — Дубай. Этот эмират известен спросом на женщин славянской внешности для снятия сексуального напряжения в обмен на деньги. Между собой эскортницы и "менеджеры", продающие девушек в качестве агентов, часто называют его Дубайском, отмечая, что туда многие "тренерши" летают именно поработать. Также спросом пользуются европейские побережья и Турция, где отдыхают состоятельные люди.

Способы выманивания денег

Все без исключения секс-тренеры и специалисты убеждают неопытных и часто не очень уверенных в себе россиянок в банальностях о том, что смотреть нужно не на внешность мужчины, а на кошелёк — всё остальное стерпится и слюбится. У легендарной Юлии Печерской, запомнившейся россиянам фразой, что с мужчинами, которые зарабатывают до 50 тыс. рублей, "спать нельзя", по-прежнему куча "рабочих" аккаунтов в социальных сетях.

Однако в деле выманивания денег у мужчин под надуманными предлогами "коллег по цеху" превзошёл "бизнес-тренер" и "кузнец женского счастья" Денис Байгужин. "Мастер", в совершенстве владеющий техникой обольщения мужчин, учит женщин разных возрастов, как правильно писать мужчинам СМС, как вести себя на свидании, с какими мужчинами нужно жить, "как избавляться от лохопедов", и многим другим хитростям, которые помогают жить сыто и беззаботно.

По мнению Дениса, женщины должны только получать подарки и заниматься собой, а удовлетворением мужских потребностей и делами по дому нужно заниматься, только если есть настроение. Не удивительно, что такие фразы, сказанные со сцены толпе в несколько сотен человек, воспринимаются как неоспоримые истины.

Несмотря на судимость за мошенничество, Байгужин продолжает учить женщин "быть женственными в своё удовольствие". Однако беглый поиск пострадавших по социальным сетям даёт понять, что обычные попрошайничество и манипуляции информацией — и есть главная стратегия тренингов Байгужина. При этом, по мнению "свадебного короля", девушка имеет право просить деньги сразу во время первого свидания. Разумеется, сразу после того, как состоялись "пять касаний" — так называемый тактильный контакт, необходимый, чтобы "начать обольщение мужчины".

За мастерский курс по манипуляции мужчинами Денис просит 30 тыс. рублей, и, разумеется, о возврате средств в случае неудачи речи не идёт. Нередки истории, когда девочки и женщины, мечтающие о принце и отдавшие последние деньги Байгужину, превращаются в обычных проституток.

Курсы попрошаек

В своём стремлении сделать всё, чтобы только не работать, Печерская и Настя Рыбка не одиноки. Куда более наглядный пример "подсадки на содержание" демонстрирует инстаграм-блогерка Виктория Рахматулина.

Скинь это своему мужику, и ему уже некуда будет деваться 🌝 pic.twitter.com/gjQw25KFh7 — Viksi666/Вика (@viksi666) 30 августа 2019 г.

На своей странице в "Инстаграме" Рахматулина открыто говорит, что в постоянном "дай денежек" нет ничего плохого. Впрочем, если простые уговоры не работают, Рахматулина предлагает купить собственную книгу (от 500 до 1200 руб.) либо записаться на "авторские курсы" за какие-то жалкие шесть тысяч рублей.

По словам психолога Ольги Логуновой, на теме женских слабостей активно зарабатывают те самые коучи, которых совершенно не волнует, что будет с женщиной после оплаты курса. Правда, как отмечает специалист, влиять таким образом можно лишь на неокрепший ум и человека, который либо пережил крайне тяжёлое эмоциональное потрясение, либо боится оказаться в позиции жертвы в принципе. И те и другие, по словам Ольги Логуновой, ради красивой жизни и с помощью "тренеров" могут дойти не только до разрушения семьи, но и до преступления.