Цена трагедии — 144 рубля 28 копеек. Какова причина бойни в Благовещенске

Коллаж © LIFE. Фото © Соцсети, bkst.ru

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19-летний стрелок из Благовещенска устроил бойню в колледже — убил одного и ранил троих. Жертв могло быть гораздо больше, если бы на помощь оперативно не прибежали сотрудники ДПС. Охранник, сидевший на посту, узнав о стрельбе, только разводил руками — у него не было не только металлодетектора, но и самой лицензии на охрану.

С утра ничего не предвещало трагедии — стрелок встал, позавтракал и сказал матери, что ему ко второй паре. Несколько месяцев как у тихони появилась новая игрушка — помповое ружьё Иж-81, которое он хранил по всем правилам. Это довольно мощное оружие 12-го калибра, которое предназначено скорее для охраны, чем для охоты. Даниил любил пострелять из своего ружья и, видимо, почувствовал ощущение мощи и силы в своих руках. Правда, на охоту он так и не выходил. Раньше его мишени не были живыми. В это хмурое утро Данил положил "игрушку" в свой рюкзак.

Засорин принёс ружьё в разобранном виде, в туалете собрал и зарядил. Затем ворвался в аудиторию и выгнал из неё молодую преподавательницу, после чего открыл смертельный счёт. Двоих учащихся колледжа Засорин, к счастью, только ранил. Но в одного парня — Алексея Голубничего — выстрелил прямо в упор, в голову. Алексей должен был на днях сделать предложение своей девушке Дарине, но умер на реанимационном столе. Его близким сегодня сочувствует весь город.

Стрелка нейтрализовал наряд ДПС

Так уж получилось, что о стрельбе в колледже первым узнал наряд ДПС, патрулирующий близлежащие улицы. Полицейские ворвались в колледж и отвлекли Засорина, вступив с ним в перестрелку. Скрываясь от выстрелов, стрелок забаррикадировался в пустой аудитории. Спустя несколько минут Засорин застрелился из своего ружья.

<p>Фото © ТАСС / Киселёва Екатерина</p>

Это показательный факт. Именно профессиональные силовики смогли быстро отреагировать на ситуацию, чем наверняка снизили число возможных жертв.

Цена охраны из "Сириуса-А"

Студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства, где сегодня произошла стрельба, рассказал Лайфу, что при входе в колледж нет никаких металлоискателей и пронести можно всё что угодно. В момент, когда стрелок заносил в колледж смертельное оружие, охранник из ЧОПа с фантастическим названием "Сириус-А" мирно сидел в своей кабинке и, как говорится, в ус не дул.

Охранник в благовещенском колледже не был оформлен соответствующим образом. Даже разрешения на охранную деятельность не имел. Когда ему сообщили о человеке с ружьём в здании, охранник ЧОПа лишь развёл руками.

<p>Скрин с сайта госзакупок на оказание услуг по охране колледжа. Скриншот © zakupki.gov.ru</p>

Согласно законодательству и контракту с колледжем, оказание охранных услуг должно было осуществляться с использованием спецсредств на постах — в наличии обязательны палки резиновые, наручники, портативные металлодетекторы. Но, несмотря на действующее законодательство, у горе-охранника никакого металлодетектора не было.

Согласно данным сайта госзакупок, организация "Сириус-А" получала за охрану колледжа 144 рубля 28 копеек в час. Эта цена, вероятно, сложилась уже после аукциона на понижение. Охрана колледжа оценивалась в часах, но стрелку понадобились считаные минуты, чтобы лишить жизни и покалечить других людей.

Гендиректор ЧОПа уже в изоляторе временного содержания, следствие собирается ходатайствовать о его аресте. Но остаются вопросы и к руководству самого колледжа, закрывшему глаза на недобросовестно выполнявший свои обязанности ЧОП. Такие охранные организации в народе давно называют "пенсионерский ЧОП". Зарплаты там небольшие, и особого профессионализма за 144 рубля, вероятно, требовать сложно.

Росгвардия против "пенсионерских ЧОПов"

О проблеме неготовности сотрудников "пенсионерских ЧОПов" выполнять свои прямые обязанности уже давно громко говорят специалисты и эксперты. Передача подобных объектов под охрану Росгвардии видится на сегодня единственным приемлемым выходом. Даже объяснять не надо, что боец Росгвардии подготовлен и вооружён не так, как чоповец. Его навыки, квалификация и ответственность на качественно другом уровне.

<p>Фото © ТАСС / Следственный комитет РФ</p>

Всего две недели назад Лайф писал про нарьян-марского маньяка, которого такой же охранник пропустил в детский сад. Тогда сумасшедший мужчина жестоко зарезал ребёнка во время тихого часа. После резонансного убийства сразу же начались проверки, выявившие многочисленные нарушения охранных структур НАО. Но новостная лента меняется быстро — и спустя несколько дней про маньяка и проблему недоброкачественных ЧОПов благополучно забыли. Проверки и учения если и были, то наверняка именно в детских садах, особенно Нарьян-Мара...

Но история повторилась в Благовещенске. И как никогда подходит старая русская народная пословица: "Гром не грянет, мужик не перекрестится". Но гром-то гремит не в первый раз.

Автор:
Станислав Сенькин
СС
Станислав Сенькин
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