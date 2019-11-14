Цена трагедии — 144 рубля 28 копеек. Какова причина бойни в Благовещенске

19-летний стрелок из Благовещенска устроил бойню в колледже — убил одного и ранил троих. Жертв могло быть гораздо больше, если бы на помощь оперативно не прибежали сотрудники ДПС. Охранник, сидевший на посту, узнав о стрельбе, только разводил руками — у него не было не только металлодетектора, но и самой лицензии на охрану.

С утра ничего не предвещало трагедии — стрелок встал, позавтракал и сказал матери, что ему ко второй паре. Несколько месяцев как у тихони появилась новая игрушка — помповое ружьё Иж-81, которое он хранил по всем правилам. Это довольно мощное оружие 12-го калибра, которое предназначено скорее для охраны, чем для охоты. Даниил любил пострелять из своего ружья и, видимо, почувствовал ощущение мощи и силы в своих руках. Правда, на охоту он так и не выходил. Раньше его мишени не были живыми. В это хмурое утро Данил положил "игрушку" в свой рюкзак.

Засорин принёс ружьё в разобранном виде, в туалете собрал и зарядил. Затем ворвался в аудиторию и выгнал из неё молодую преподавательницу, после чего открыл смертельный счёт. Двоих учащихся колледжа Засорин, к счастью, только ранил. Но в одного парня — Алексея Голубничего — выстрелил прямо в упор, в голову. Алексей должен был на днях сделать предложение своей девушке Дарине, но умер на реанимационном столе. Его близким сегодня сочувствует весь город.

Стрелка нейтрализовал наряд ДПС

Так уж получилось, что о стрельбе в колледже первым узнал наряд ДПС, патрулирующий близлежащие улицы. Полицейские ворвались в колледж и отвлекли Засорина, вступив с ним в перестрелку. Скрываясь от выстрелов, стрелок забаррикадировался в пустой аудитории. Спустя несколько минут Засорин застрелился из своего ружья.

Это показательный факт. Именно профессиональные силовики смогли быстро отреагировать на ситуацию, чем наверняка снизили число возможных жертв.

Цена охраны из "Сириуса-А"

Студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства, где сегодня произошла стрельба, рассказал Лайфу, что при входе в колледж нет никаких металлоискателей и пронести можно всё что угодно. В момент, когда стрелок заносил в колледж смертельное оружие, охранник из ЧОПа с фантастическим названием "Сириус-А" мирно сидел в своей кабинке и, как говорится, в ус не дул.

Охранник в благовещенском колледже не был оформлен соответствующим образом. Даже разрешения на охранную деятельность не имел. Когда ему сообщили о человеке с ружьём в здании, охранник ЧОПа лишь развёл руками.

Согласно законодательству и контракту с колледжем, оказание охранных услуг должно было осуществляться с использованием спецсредств на постах — в наличии обязательны палки резиновые, наручники, портативные металлодетекторы. Но, несмотря на действующее законодательство, у горе-охранника никакого металлодетектора не было.

Согласно данным сайта госзакупок, организация "Сириус-А" получала за охрану колледжа 144 рубля 28 копеек в час. Эта цена, вероятно, сложилась уже после аукциона на понижение. Охрана колледжа оценивалась в часах, но стрелку понадобились считаные минуты, чтобы лишить жизни и покалечить других людей.

Гендиректор ЧОПа уже в изоляторе временного содержания, следствие собирается ходатайствовать о его аресте. Но остаются вопросы и к руководству самого колледжа, закрывшему глаза на недобросовестно выполнявший свои обязанности ЧОП. Такие охранные организации в народе давно называют "пенсионерский ЧОП". Зарплаты там небольшие, и особого профессионализма за 144 рубля, вероятно, требовать сложно.

Росгвардия против "пенсионерских ЧОПов"

О проблеме неготовности сотрудников "пенсионерских ЧОПов" выполнять свои прямые обязанности уже давно громко говорят специалисты и эксперты. Передача подобных объектов под охрану Росгвардии видится на сегодня единственным приемлемым выходом. Даже объяснять не надо, что боец Росгвардии подготовлен и вооружён не так, как чоповец. Его навыки, квалификация и ответственность на качественно другом уровне.

Всего две недели назад Лайф писал про нарьян-марского маньяка, которого такой же охранник пропустил в детский сад. Тогда сумасшедший мужчина жестоко зарезал ребёнка во время тихого часа. После резонансного убийства сразу же начались проверки, выявившие многочисленные нарушения охранных структур НАО. Но новостная лента меняется быстро — и спустя несколько дней про маньяка и проблему недоброкачественных ЧОПов благополучно забыли. Проверки и учения если и были, то наверняка именно в детских садах, особенно Нарьян-Мара...

Но история повторилась в Благовещенске. И как никогда подходит старая русская народная пословица: "Гром не грянет, мужик не перекрестится". Но гром-то гремит не в первый раз.