Аресты по Щелчку. Взяточников из Подмосковья ловят целыми администрациями

В самом начале декабря Бабушкинский суд столицы отправил под арест верхушку чиновников городского округа Щёлково. Под арест попали бывший глава Алексей Валов, его первый заместитель Наталья Тамбова и глава местных ритуальщиков Георгий Волосевич. Всех фигурантов обвиняют в коррупции. Лайф расскажет о шикарной жизни и панической попытке бегства щёлковских чиновников.

Долгий путь домой, или Неудавшийся побег

Не успели отгреметь новости о задержании экс-главы Щёлкова, и стало понятно, что придут не только за ним. Его заместитель Наталья Тамбова спешно собралась в дорогу. Чиновница уже успела написать заявление об увольнении. Сложив личные вещи и прихватив с собой четыре миллиона рублей, Тамбова вместе с матерью отправились на историческую родину — в Минск. В дороге всё было спокойно, и, когда впереди замаячила граница союзного государства, женщины, скорее всего, надеялись миновать её по-тихому. А через Белоруссию можно уехать практически в любую страну — тем более, когда в карманах более 60 тысяч долларов.

Однако правоохранители сработали оперативно: 41-летную Тамбову задержали и та сразу сдалась. Тамбова полностью признала вину в хищении бюджетных средств на сумму 2,3 миллиона рублей и раскаялась в содеянном. Но, несмотря на покаяние и желание сотрудничать со следствием, суд был неумолим. Как сообщила Лайфу пресс-секретарь суда Александра Савельева, Тамбова отправлена под стражу до 6 февраля 2020 года. Ей предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Один за всех и все за одной

За минувший год правоохранительными органами были задержаны чуть ли не все чиновники из числа руководства администрации городского округа Щёлково. Так, по обвинению в махинациях с муниципальными землями и объектами на сумму более пяти миллионов рублей была арестована экс-заместитель главы администрации по жилищным вопросам Щёлковского района Ирина Иванова. Женщина признала вину и заключила сделку со следствием. В рамках этого дела был отправлен под стражу и бывший начальник управления земельных отношений администрации муниципалитета Виталий Андрусенко. Но главные показания Иванова дала на своего бывшего руководителя — самую крупную рыбу, экс-главу города Алексея Валова.

Согласно данным следствия, Алексей Валов обвиняется в получении взятки. По версии следствия, в 2017 году Валов, будучи главой Щёлковского района, за общее покровительство и попустительство по службе получил от своей подчинённой взятку в виде автомобиля Mercedes Benz стоимостью более шести миллионов рублей. Любовь к элитным автомобилям может обойтись чиновнику дорого, санкция по статье "Взятка в особо крупном размере" подразумевает суровое наказание — от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

Вчера военный — сегодня барин

Кадровый офицер-ракетчик, Валов, выйдя в отставку, начал политическую карьеру и устроился на работу в другой крупный подмосковный город — Химки. Там он работал под руководством другого известного военного — полковника Владимира Стрельченко. Глава Химок покинул свой пост досрочно в 2012 году, причём со скандалом. Журналист Михаил Бекетов обвинял Стрельченко в избиении. По его словам, это была акция устрашения против активистов по делу о вырубке химкинского леса. Бекетов скончался в апреле 2013 года.

Валов курировал ЖКХ Химок и ушёл с поста в начале 2014 года. Лайф не знает, отразилась ли на мужчине карма его начальника, но в политику он вернулся не сразу. Попробовав себя в предпринимательстве, отставной служака разочаровался в бизнесе и в том же году был назначен руководителем администрации Щёлкова. На новом посту чиновник стал звездой соцсетей. Львиную долю в аккаунтах Валова занимают протокольные отчёты о рутинной чиновничьей работе, однако весной 2016-го глава администрации, что называется, "отжёг". Валов посоветовал местному жителю помыться, чтобы избавиться от неприятного запаха в городе.

Местные жители обвиняли Валова в хамстве и коррупции, создали петицию с требованием уволить скандального чиновника. Казалось, их просьбы были услышаны... В 2019-м он получил должность замминистра транспорта Подмосковья! И, казалось, конфликт исчерпан, но тут как гром среди ясного неба показания Ивановой. Оказалось, что шикарный немецкий автомобиль лишь приятный бонус в роскошной жизни чиновника Валова. Следственный комитет продемонстрировал настоящую барскую усадьбу бывшего военного, да и не одну. В ролике прекрасно видно бассейн, антикварную мебель и другие атрибуты подмосковной роскоши.

Клубок распутывается, ниточки тянутся...

На этом следователи не закончили и задержали замдиректора Централизованной ритуальной службы подмосковного Щёлкова Георгия Волосевича. По версии следствия, коррупционер в качестве "надбавки" получал выплаты от владельца похоронного агентства.

"Ритуальщика" задержали с поличным при получении взятки в размере 440 тысяч рублей. Суд не стал церемониться и отправил его под арест.

По данным СМИ, Георгий приходится родным братом заместителю главы администрации городского округа Красногорск Всеволода Волосевича. Согласно данным "СПАРК-Интерфакс" Всеволод Волосевич ещё недавно владел совместным бизнесом с той самой Натальей Тамбовой — арестованной на границе с Белоруссией чиновницей из Щёлкова.

В данный момент их компания — ООО "Свифт" — уже закрыта, а Тамбова только начала давать показания и уже сотрудничает со следствием.

Путь очищения