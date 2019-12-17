Фальшивые билеты втридорога — кто наживается на фанах "Спартака"

Фальшивые билеты на футбол или хоккей не только портят настроение фанатам, но и приводят к настоящим околоспортивным скандалам. Спекулянты накручивают цены, мошенники подделывают билеты, а болельщики в ярости обвиняют во всём любимые клубы или полицию. Лайф рассказывает, как действуют фальшивобилетчики, как борются с ними в России и за рубежом и можно ли решить эту проблему.

Проблема с фальшивыми билетами и аферистами, перепродающими билеты в десять раз дороже, есть и у футбольных, и у хоккейных болельщиков. По словам руководителя билетного отдела ХК "Спартак" Антона Лаптева, мошенники делятся на три категории: те, кто торгует заведомо поддельными билетами, спекулянты и те, кто просто хочет заработать лишнюю копейку во время явного ажиотажа.

— Мошенники — это те, кто реализуют несуществующие билеты, иногда много раз разным людям, как результат — на мероприятия приходят на одно и то же место несколько человек. Абсолютный рекорд составил восемь человек на одно место! Такие "работают" как через специализированные сайты, так и через торговые площадки — "Юла" и "Авито", — сообщает Лайфу руководитель билетного отдела ХК "Спартак".

Фейковые сайты

Если присмотреться внимательней, логотип на типичном фейковом сайте очень похож на оригинальный ромб "Спартака", но опытный болельщик без труда распознает признаки подделки — отсутствие фирменной буквы "С" в середине логотипа.

Несмотря на то что "пиратский" по сути сайт рассказывает историю клуба и ледовой арены, основной акцент — торговля билетами. Спекулянты умудрились даже выложить отзывы от якобы довольных покупателей и предлагают подобрать билеты на любую игру в любое время.

Другой сайт внаглую ворует знаменитый спартаковский ромб! Мошенники пишут практически на всю страницу "Официальные билеты", только самый внимательный фанат заметит приписку мелким шрифтом в самом низу: "Не является официальным сайтом". Естественно, билеты перекуплены заранее, а логотипы просто украдены. Как и на предыдущем сайте, на данном ресурсе есть краткая история команды, основные трофеи, но акцент всё равно сделан на билетах и даже продаже подарочных сертификатов. И даже не на хоккей...

Начальник билетного отдела ХК "Спартак" Антон Лаптев рассказывает Лайфу, что клуб старается чем-то помочь тем, кого обманули, и часто позволяет занять жертвам обмана свободные места, но тем самым "Спартак" рискует, фактически поощряя действия спекулянтов и мошенников.

— Самим покупателям надо понимать, где они приобретают билеты. Некоторые фанаты винят клуб, что тот продаёт сдвоенные билеты. Это не так, — уточняет Лаптев. По его словам, сайты по продаже фейковых билетов растут как грибы, а борьба с ними на клубном уровне бессмысленна.

— Если мы обратимся в Роскомнадзор для блокировки, то, пока пройдёт суд, сайт поменяет одну букву в названии и продолжит торговать фальшивками, — возмущается Лаптев. — Как правило, берут наш бланк и в редакторе меняют текстовые поля, поэтому билет не отличить, — продолжает начальник билетного отдела.

В десять раз дороже!

Вторая категория аферистов — спекулянты. По словам Лаптева, чаще всего накрутки действуют на ажиотажных мероприятиях, как, например, дерби или ретроматчи.

— Показатель — значимость матча. У спекулянтов есть свои методики расчёта цены. За разовое мероприятие люди платят нередко и большую сумму, не вникая в то, сколько такой билет стоит, так как для них важно попасть именно на это мероприятие, — поясняет Лаптев. Он добавляет, что спекулянты завышают цены иногда в два раза, а порой и в десять! Самый дешёвый билет, который стоит 200 рублей, они умудряются продать за две тысячи.

Лаптев сокрушается, что эффективных методов борьбы как таковых у клуба нет. Даже у самой ледовой арены тяжело поймать спекулянтов с поличным, так как они часто поручают торговлю бомжам, с которыми полиция возиться не любит. Важно, чтобы люди покупали билеты на официальном сайте и остерегались непонятных ресурсов и подозрительных личностей, ещё раз констатирует начальник билетного отдела ХК "Спартак". По его словам, клуб теряет миллионы рублей в сезон из-за спекулянтов и мошенников. Для столичного клуба это существенные деньги.

Билетная мафия против болельщиков

Самый юг Москвы, возле гаражей корреспондента Лайфа встречают нескольких крепких парней в красно-белых шарфах. Это фаны "Спартака", они ходят и на хоккей, и на футбол. Выглядят болельщики грозно и даже опасно, но неожиданно искренне начинают жаловаться: их пытаются надуть практически перед каждым матчем, но полиция ловит аферистов редко.

— Проблема появилась ещё в 90-х, когда через официальных лиц клуба билеты было достать тяжело. Сейчас две проблемы: покупать на выезде и спекулянты перед матчем. Ну и уродов — продавцов с "Авито" надо просто… — негодует давний болельщик "Спартака" Виктор.

— У меня, да и у большинства активных фанов, есть абонементы. Но спекулянты перед матчем не спят, продают втридорога, обычно там крутятся всякие мутные товарищи, начнёшь их пугать, сразу дают заднюю и уходят, ну или скидывают цену, — откровенничает Виктор. По словам болельщика, нечистыми на руку бывают и свои.

— Был у нас один чел — Алик. Так вот, этот Алик часто кидал клич, что, мол, у него есть билеты, хвастался связями с клубом, показывал фото с игроками. Я у него почти никогда не брал, но в какой-то момент решил сводить брата на футбол. Было дерби, и билетов не было. Ну я написал Алику, тот мне продал электронный билет, причём в три раза дороже, чем обычно. Билет был поддельный! Оказалось, я не единственный, кто от него пострадал. Говорят, с ним побазарили… серьёзные люди, больше он такой *** не занимается, — рассказывает Виктор.

Фальшивые билеты — только часть беды. Другой опытный болельщик — Матвей — рассказывает, как сам попался на удочку спекулянтов. До покупки абонемента ходил на матчи нерегулярно и часто пользовался известной торговой площадкой в Интернете. Отрезвление произошло после оплаты билета за 8000 рублей.

— Был матч, по-моему, против "Динамо", я по привычке полез на "Авито", покупал там до этого. Вижу билет на хорошее место, ну я его купил. Когда узнал реальную цену на билет, понял, что меня "развели". Теперь всё только через официальный сайт, — сетует болельщик.

Но в основном фанаты винят полицию — недостаточно борется с билетной мафией! Болельщики сходятся во мнении, что клуб ни при чём. Спекулянты были и будут всегда, так как на матч ходят тысячи и далеко не каждый проверяет, на официальном сайте он купил билет или на поддельном.

Мировой опыт и российская практика

До принятия современного Уголовного кодекса в 1997 году, в российском уголовном праве была специальная статья — 154 УК РСФСР "Спекуляция". За неё предусматривалась ответственность в виде лишения свободы до двух лет с конфискацией имущества либо крупного по тем временам штрафа размером в 300 рублей (примерно три советские зарплаты).

Сегодня такой статьи нет, поэтому мошенники или билетные агрегаторы могут задирать цену гораздо выше номинальной, но нельзя сказать, что государство полностью игнорирует проблему.

Так, перед чемпионатом мира по футболу в России был принят федеральный закон об административной ответственности за незаконную реализацию билетов и их подделку. Спекулянтам грозили серьёзные штрафы, а деятельность контор по продаже билетов могли приостановить на 90 суток.

В 2018-м сама FIFA подала в прокуратуру Женевы жалобу с просьбой возбудить дело против одного из крупнейших продавцов билетов — Viagogo AG. Футбольная ассоциация после многочисленных жалоб болельщиков обвинила агрегатор в скупке билетов и перепродаже по сильно завышенным ценам. В итоге FIFA заблокировала билеты, купленные неофициально — не на сайте FIFA.

Такие санкции появились неспроста. Так, на чемпионате мира в Бразилии в 2014 году оборот билетов на чёрном рынке превысил 80 миллионов долларов. Была задержана преступная группа из 11 человек. Компания Match Hospitality присваивала билеты, выделяемые со стороны FIFA национальным федерациям и футболистам, а затем перепродавала их.

В Европе ситуация намного лучше, так как большинство билетов на спортивные мероприятия именные и продаются только при предъявлении документов. Изначально эта мера была принята даже не против перекупщиков, а против хулиганов, устраивающих беспорядки на матчах.

Но есть и обратная сторона медали: никто не отменял спекулянтов, так или иначе связанных с клубами. Например, к корреспонденту Лайфа перед футбольным матчем в итальянском Неаполе подошёл некий господин по имени Паоло. Он предложил за определённую сумму сделать именные билеты. По сообщениям европейских СМИ, такие спекулянты зарабатывают именно на туристах, которые не успели купить билет вовремя. Доход одного перекупа — около пяти тысяч евро за матч. Для европейских клубов потеря несущественная, и особой борьбы с мелкими спекулянтами не ведут.

Далеко не во всех странах предусмотрена ответственность за спекуляцию. Однако такие меры, как ID болельщика и продажа билетов по паспорту, помогают клубам и федерациям бороться против мошенников.

Немного подождать и быть внимательными

И клубы предупреждают, и сами фанаты знают о фальшивобилетчиках, но снова и снова наступают на те же грабли. Потому что особых рычагов воздействия ни у клубов, ни у полиции пока нет.

— Тут как с гидрой бороться, системы и каких-то определённых "фирм" почти нет. Появляются отдельные люди, которые торгуют билетами на площадках, в социальных сетях. Чаще всего не поймёшь, где организованная группа, а где один человек, проблема ведь не только российская, с билетами всегда и везде мухлевали, — рассказывает собеседник Лайфа в правоохранительных органах.

В 2019-м в России начали разрабатывать меры для борьбы с "билетной мафией". Госдума уже одобрила законопроект, в котором предлагается запретить продажу билетов по цене выше номинальной. Кроме того, их реализацией смогут заниматься только сами организации культуры и спорта или их официальные дистрибьюторы. Законопроект предполагает штрафы для спекулянтов за перепродажу билетов в 300 тысяч рублей для физических лиц и до миллиона — для юридических.

Если не считать критику работы полиции, фанаты и клуб почти солидарны — проблема общая, решить её очень непросто. Может, гигантские штрафы для спекулянтов всех мастей и помогут.

А пока только простые методы вроде банальной внимательности и проверки номера билета по телефону горячей линии клуба могут помочь болельщику избежать неприятных ситуаций, лишних трат и разочарований.