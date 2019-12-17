Королева Подмосковья тратит украденные миллиарды на любовника Энди Уорхола
Коллаж © LIFE. Фото © instagram.com/rcourihay
Жизненный путь Жанны Самуйлик прекрасно иллюстрирует идею американской мечты — молодая женщина из белорусского городка, некогда фасовавшая грязную картошку в овощной лавке, сумела не только разбогатеть, но и успешно вписаться в американский истеблишмент. За океаном урождённой Самуйлик посвящают изысканные комплименты, признаются в любви и уважении, называя её "королевой Подмосковья".
Кобринская замарашка
Жанна родилась в мае 1967 года в Кобрине — городишке на западе БССР. О ранней жизни будущей "королевы Подмосковья" известно мало. Как обычная советская девушка, она рано выскочила замуж за офицера Советской армии, взяла фамилию мужа — Булах и родила первую дочь Зою.
В 1991 году в соседних Вискулях были подписаны беловежские соглашения о распаде СССР. Почуяв близкий запах перемен, Жанна не стала ждать у моря погоды и отправилась в США. Злые языки называли её проституткой, а кто-то говорил, что она открыла туристическое агентство на Брайтон-Бич. Но все сходятся на том, что первое время в США Жанне пришлось несладко. Ей, как настоящей золушке-замарашке, пришлось пройти через ряд жизненных испытаний и даже унижений. Молодая Жанна от безвыходности была вынуждена сортировать овощи в американском продуктовом магазине и работать няней.
Примерно в 1992–1993 годах Жанна устроилась переводчицей в адвокатское бюро Эммануила Зельцера — еврейского эмигранта из Молдавии, который представлял интересы "Инкомбанка" в США. Эта работа стала для Жанны судьбоносной. К тому времени она выскочила замуж за американского программиста Тэда Кречмера, решив вопрос с грин-картой. Это было первая, но далеко не последняя афера будущей "королевы Подмосковья".
Судьбоносная встреча с русским финансистом
В адвокатской конторе Зельцера Жанна занималась самыми разнообразными поручениями, в том числе и встречей гостей из России, заинтересованных в легализации добытых на родине денег. Так она и познакомилась с преуспевающим вице-президентом "Инкомбанка" Алексеем Кузнецовым. Они сначала стали любовниками, а потом и деловыми партнёрами. Затем Жанна и Кузнецов поженились. Для этого Булах пришлось коварно слить своего второго мужа — программиста Кречмера, обвинив в домашнем насилии. Расчёт оправдался — она развелась и грин-карту за собой оставила.
Знакомство с талантливым нуворишем стало звёздным часом Жанны — она нашла того, кто сможет помочь ей стать той, кем она всегда хотела.
Дело об отмыве денег русской мафии
В августе 1999 года прокуратура Нью-Йорка начала расследование фактов отмывания денег русской мафии через счета компании Benex в Bank of New York. Зельцер и Булах проходили по этому делу как подозреваемые. The Times тогда писало, что вице-президент Bank of New York Наталья Гурфинкель-Кагаловская помогала "Инкомбанку" выводить деньги в офшоры с помощью некой фирмы Tetra Finance Establishmen, которую возглавляла Жанна Булах. Также Булах основала офшорную компанию Avalon Capital, которая тоже активно была задействована в схемах "Инкомбанка".
Поскольку Bank of New York является старейшим банком в США, нью-йоркская прокуратура не стала усугублять положение и просто подписала с ним досудебное соглашение, согласно которому Bank of New York обязался усовершенствовать внутренние процедуры, выплатив штраф — $38 млн. Для Зельцера и Ко этот кейс стал золотым — после дела об успешном отмыве денег русской мафии к нему стали обращаться уже и другие россияне с теми же проблемами.
Королевская фамилия — из Булах в Буллок
После первого удачного вывода средств Кузнецов и Булах решили масштабировать свои схемы. Для начала Булах поменяла фамилию на более благозвучную — Буллок (как фамилия известной артистки). Для того чтобы обелить себя от налипшей грязи, новоиспечённая Буллок наняла известного колумниста и пиарщика Кори Хея (Coury Hey).
Судя по инстаграму самого Хея — у него до сих пор с Жанной Буллок самые тёплые отношения вплоть до того, что он фотографируется вместе с ней на День святого Валентина, считающийся днём влюблённых, и отмечает с Жанной и её семьёй Рождество и Пасху.
Этот Хей весьма примечательная личность. Он прославился благодаря своей дружбе со знаменитым основателем поп-арта Энди Уорхолом и не менее известным писателем-психонавтом Тимоти Лири, которого Хей даже нарекает своим крёстным отцом. Уорхола же Хей называет своим учителем, однако существует мнение, что они были любовниками. Хоть Хей и не является открытым геем, в его ориентации в США никто не сомневается.
Именно Хей научил бывшую замарашку, как стать в США своей, — для этого нужно просто покровительствовать искусствам. Теперь Буллок известна как меценат — в 2007 году светская львица даже вошла в состав попечительского совета фонда Соломона Гуггенхайма (Guggenheim Foundation), курирующего всё современное искусство мира. Посещая "правильные" вечеринки и активно занимаясь благотворительностью, Буллок смогла стать частью американского истеблишмента. От прежней замарашки осталась лишь яркая и любимая в Америке история восхождения от бедности к настоящей мечте. И что самое интересное, внешне Буллок вписалась в этот новый, роскошный, закрытый от большинства мир гламура и больших денег. Остаётся только удивляться, откуда у провинциальной советской женщины нашлись качества настоящей леди, как будто её воспитывали как английскую аристократку, а не как белорусскую комсомолку.
Подмосковье потеряло $1 миллиард
К началу двухтысячных Кузнецов получил высокий пост министра финансов Подмосковья. И Буллок сразу приехала в Россию в качестве главы строительной компании RIGroup и начала скупать участки земли в Московской области. Её компания строила всё, что приносило деньги: от супермаркетов до жилых комплексов. Дочки RIGroup расползлись из Подмосковья по всей Европе. После Буллок вышла и на нью-йоркский рынок недвижимости. Уже тогда не чуралась Буллок и искусства — в культурном центре "Винзавод" RIGroup купила галерею, и Жанна лично проводила в ней выставки и перформансы.
Пока Кузнецов возглавлял Министерство финансов Подмосковья (с 2000 по 2008 год), он активно помогал RIGroup инвестициями, используя на полную катушку админресурс.
Постепенно Буллок и Кузнецов стали завсегдатаями светской хроники России. В 2008 году они с размахом отыграли в усадьбе "Архангельское" свадьбу Зои — первой дочери Буллок — с американским сенатором Тоусоном Реммелем. Эта вечеринка до сих пор считается одной из самых дорогих свадеб на постсоветском пространстве.
Но недолго музыка играла — в начале лета того же 2008 года Кузнецов уволился из Администрации Подмосковья "по семейным обстоятельствам" и вместе с супругой сбежал из России. Их спешный отъезд предварял интерес правоохранителей. Оказалось, что RIGroup обанкротилась, а один миллиард долларов куда-то исчез. Учитывая богатое офшорное прошлое Кузнецова и Буллок, нетрудно догадаться, куда утекли все эти деньги.
Муж — в тюрьму, жена шикует
Следствие посчитало, что в результате преступных действий Кузнецова и Буллок бюджет Московской области потерял 27 млрд рублей, что на тот момент составляло $1 млрд. В Подмосковье арестовали большую часть бывших активов обанкротившейся RIGroup, но это имущество — проблемные активы на $700 млн — оказалось лишь верхушкой айсберга.
Следствие смогло дотянуться сначала только до зама Кузнецова — некоего Валерия Носова, пока Буллок и Кузнецов находились вне досягаемости российского правосудия. Но через какое-то время Кузнецова арестовали французы, и он четыре года томился во французской тюрьме в ожидании экстрадиции. В 2018 году французы наконец передали беглого чиновника в руки российского правосудия, и вот он получил свои 14 лет лишения свободы.
Буллок же продолжает шиковать в Нью-Йорке, наплевав на уголовное преследование в России. Она ведёт публичный светский образ жизни и давно нигде не упоминает имени мужа. Обвинения в свой адрес она с негодованием отвергает, подавая в американских СМИ себя удачливым предпринимателем и жертвой злых русских рейдеров.
Её изредка видят в компании мужчин, но чаще всего она появляется за ручку со своим ангелом-хранителем Кори Хеем — пиарщиком, который научил её, как жить в этом лучшем из миров.
Весной этого года Хей вновь посетил Россию, где в Петербурге сфотографировался на фоне православных куполов.
Вероятнее всего, Хей в России выполняет именно поручения Буллок, вкладывая её деньги в лучшие мировые произведения искусства. Инстаграм этого ценителя и эксперта в современной и авангардной живописи чередует полотна Малевича и почти семейные фото с Жанной и её двумя дочерьми, в том числе и дочкой Алексея Кузнецова — Евгенией. Все они выглядят счастливыми и улыбаются на каждом фото. Жизнь удалась!
Откуда деньги у "королевы Манхэттена"?
"Королева Подмосковья" живёт в Нью-Йорке, совершенно забыв своего "короля" — бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова, которого осудили на 14 лет за хищение четырнадцати млрд рублей. Эти преступные деяния Кузнецов совершал с 2005 по 2008 год в сговоре с другими чиновниками и со своей супругой — той самой Жанной. Её в России уже заочно осудили на одиннадцать лет, но, поскольку она гражданка США, её не выдают нашему правосудию. И, вероятно, все нажитые преступным путём деньги она удачно вложила в свою огромную строительную империю, которая теперь уже оценивается в $2 млрд.
По информации американских журналистов, заочно осуждённая в России Жанна входит в пятёрку крупнейших застройщиков, работающих в самом престижном районе Манхэттена — от 60-х до 80-х улиц между Пятой и Парк-авеню — так называемым Золотым побережьем Ист-Сайда. В Нью-Йорке Жанна проживает в роскошных апартаментах на Восточной 87-й улице. Жёлтые американские СМИ называют Буллок самой известной русской светской львицей США.
Но столь же часто, как в светской, Жанна Буллок мелькает в криминальной хронике США. Американские журналисты называют её женой русского коррупционера и пишут, что она осуждена российским судом. Но именно с её капиталами американская правоохранительная всегда такая внимательная к деньгам русской мафии система разбираться не спешит. И это делает фигуру Буллок ещё более загадочной. Ведь её третьего мужа Кузнецова, осуждённого на 14 лет за хищение подмосковных денег, изначально обвиняли ещё и в шпионаже, но так и не собрали доказательств.
В любом случае до романа с Кузнецовым у Буллок не было таких денег. И всё указывает на то, что весь этот манхэттенский девелопмент и коллекция произведений искусства — это и есть те миллиарды украденных её мужем бюджетных денег.
Украденные миллиарды против "старых денег"
Источник Лайфа на Манхэттене, лично знакомый с Жанной Буллок, описывает её как холодную и хищную пиранью, которая "внешне выглядит как милая Чебурашка". Она съела не только трёх своих мужей, но и всех, кто вставал на её пути.
Источник Лайфа добавил, что войти в мир так называемых старых денег (настоящие аристократические семьи США, сколотившие состояние минимум полвека назад) у Буллок не получится. А пиарщик и эксперт по современному искусству Хей никакой не друг её семьи, а просто расчётливо тянет из жены русского коррупционера те самые подмосковные бюджетные деньги, за которые на 14 лет посадили её мужа. В русской диаспоре Нью-Йорка это ни для кого не секрет, а в высший свет Буллок даже под этой звучной фамилией никогда не войдёт.
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