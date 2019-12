Королева Подмосковья тратит украденные миллиарды на любовника Энди Уорхола

14 лет колонии получил бывший министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов за растрату и хищение 14 миллиардов рублей — по году за миллиард. Кузнецов жил на широкую ногу, а украденные деньги бросал к ногам любимой жены Жанны Буллок. Он был талантливым финансистом, она — простой помощницей американского юриста, отмывающего деньги русских нуворишей. Теперь Кузнецов за решёткой, а Буллок, переступив через многих мужей, стала одной из богатейших русскоязычных женщин мира. Лайф разбирался, куда подельница коррупционера вложила огромные деньги, похищенные из подмосковного бюджета.

Жизненный путь Жанны Самуйлик прекрасно иллюстрирует идею американской мечты — молодая женщина из белорусского городка, некогда фасовавшая грязную картошку в овощной лавке, сумела не только разбогатеть, но и успешно вписаться в американский истеблишмент. За океаном урождённой Самуйлик посвящают изысканные комплименты, признаются в любви и уважении, называя её "королевой Подмосковья".

Кобринская замарашка

Жанна родилась в мае 1967 года в Кобрине — городишке на западе БССР. О ранней жизни будущей "королевы Подмосковья" известно мало. Как обычная советская девушка, она рано выскочила замуж за офицера Советской армии, взяла фамилию мужа — Булах и родила первую дочь Зою.

В 1991 году в соседних Вискулях были подписаны беловежские соглашения о распаде СССР. Почуяв близкий запах перемен, Жанна не стала ждать у моря погоды и отправилась в США. Злые языки называли её проституткой, а кто-то говорил, что она открыла туристическое агентство на Брайтон-Бич. Но все сходятся на том, что первое время в США Жанне пришлось несладко. Ей, как настоящей золушке-замарашке, пришлось пройти через ряд жизненных испытаний и даже унижений. Молодая Жанна от безвыходности была вынуждена сортировать овощи в американском продуктовом магазине и работать няней.

Примерно в 1992–1993 годах Жанна устроилась переводчицей в адвокатское бюро Эммануила Зельцера — еврейского эмигранта из Молдавии, который представлял интересы "Инкомбанка" в США. Эта работа стала для Жанны судьбоносной. К тому времени она выскочила замуж за американского программиста Тэда Кречмера, решив вопрос с грин-картой. Это было первая, но далеко не последняя афера будущей "королевы Подмосковья".

Судьбоносная встреча с русским финансистом

В адвокатской конторе Зельцера Жанна занималась самыми разнообразными поручениями, в том числе и встречей гостей из России, заинтересованных в легализации добытых на родине денег. Так она и познакомилась с преуспевающим вице-президентом "Инкомбанка" Алексеем Кузнецовым. Они сначала стали любовниками, а потом и деловыми партнёрами. Затем Жанна и Кузнецов поженились. Для этого Булах пришлось коварно слить своего второго мужа — программиста Кречмера, обвинив в домашнем насилии. Расчёт оправдался — она развелась и грин-карту за собой оставила.

Знакомство с талантливым нуворишем стало звёздным часом Жанны — она нашла того, кто сможет помочь ей стать той, кем она всегда хотела.

Дело об отмыве денег русской мафии

В августе 1999 года прокуратура Нью-Йорка начала расследование фактов отмывания денег русской мафии через счета компании Benex в Bank of New York. Зельцер и Булах проходили по этому делу как подозреваемые. The Times тогда писало, что вице-президент Bank of New York Наталья Гурфинкель-Кагаловская помогала "Инкомбанку" выводить деньги в офшоры с помощью некой фирмы Tetra Finance Establishmen, которую возглавляла Жанна Булах. Также Булах основала офшорную компанию Avalon Capital, которая тоже активно была задействована в схемах "Инкомбанка".

Поскольку Bank of New York является старейшим банком в США, нью-йоркская прокуратура не стала усугублять положение и просто подписала с ним досудебное соглашение, согласно которому Bank of New York обязался усовершенствовать внутренние процедуры, выплатив штраф — $38 млн. Для Зельцера и Ко этот кейс стал золотым — после дела об успешном отмыве денег русской мафии к нему стали обращаться уже и другие россияне с теми же проблемами.

Королевская фамилия — из Булах в Буллок

После первого удачного вывода средств Кузнецов и Булах решили масштабировать свои схемы. Для начала Булах поменяла фамилию на более благозвучную — Буллок (как фамилия известной артистки). Для того чтобы обелить себя от налипшей грязи, новоиспечённая Буллок наняла известного колумниста и пиарщика Кори Хея (Coury Hey).

Судя по инстаграму самого Хея — у него до сих пор с Жанной Буллок самые тёплые отношения вплоть до того, что он фотографируется вместе с ней на День святого Валентина, считающийся днём влюблённых, и отмечает с Жанной и её семьёй Рождество и Пасху.

Этот Хей весьма примечательная личность. Он прославился благодаря своей дружбе со знаменитым основателем поп-арта Энди Уорхолом и не менее известным писателем-психонавтом Тимоти Лири, которого Хей даже нарекает своим крёстным отцом. Уорхола же Хей называет своим учителем, однако существует мнение, что они были любовниками. Хоть Хей и не является открытым геем, в его ориентации в США никто не сомневается.

Именно Хей научил бывшую замарашку, как стать в США своей, — для этого нужно просто покровительствовать искусствам. Теперь Буллок известна как меценат — в 2007 году светская львица даже вошла в состав попечительского совета фонда Соломона Гуггенхайма (Guggenheim Foundation), курирующего всё современное искусство мира. Посещая "правильные" вечеринки и активно занимаясь благотворительностью, Буллок смогла стать частью американского истеблишмента. От прежней замарашки осталась лишь яркая и любимая в Америке история восхождения от бедности к настоящей мечте. И что самое интересное, внешне Буллок вписалась в этот новый, роскошный, закрытый от большинства мир гламура и больших денег. Остаётся только удивляться, откуда у провинциальной советской женщины нашлись качества настоящей леди, как будто её воспитывали как английскую аристократку, а не как белорусскую комсомолку.

Подмосковье потеряло $1 миллиард

К началу двухтысячных Кузнецов получил высокий пост министра финансов Подмосковья. И Буллок сразу приехала в Россию в качестве главы строительной компании RIGroup и начала скупать участки земли в Московской области. Её компания строила всё, что приносило деньги: от супермаркетов до жилых комплексов. Дочки RIGroup расползлись из Подмосковья по всей Европе. После Буллок вышла и на нью-йоркский рынок недвижимости. Уже тогда не чуралась Буллок и искусства — в культурном центре "Винзавод" RIGroup купила галерею, и Жанна лично проводила в ней выставки и перформансы.

Пока Кузнецов возглавлял Министерство финансов Подмосковья (с 2000 по 2008 год), он активно помогал RIGroup инвестициями, используя на полную катушку админресурс.

Постепенно Буллок и Кузнецов стали завсегдатаями светской хроники России. В 2008 году они с размахом отыграли в усадьбе "Архангельское" свадьбу Зои — первой дочери Буллок — с американским сенатором Тоусоном Реммелем. Эта вечеринка до сих пор считается одной из самых дорогих свадеб на постсоветском пространстве.

Но недолго музыка играла — в начале лета того же 2008 года Кузнецов уволился из Администрации Подмосковья "по семейным обстоятельствам" и вместе с супругой сбежал из России. Их спешный отъезд предварял интерес правоохранителей. Оказалось, что RIGroup обанкротилась, а один миллиард долларов куда-то исчез. Учитывая богатое офшорное прошлое Кузнецова и Буллок, нетрудно догадаться, куда утекли все эти деньги.

Муж — в тюрьму, жена шикует

Следствие посчитало, что в результате преступных действий Кузнецова и Буллок бюджет Московской области потерял 27 млрд рублей, что на тот момент составляло $1 млрд. В Подмосковье арестовали большую часть бывших активов обанкротившейся RIGroup, но это имущество — проблемные активы на $700 млн — оказалось лишь верхушкой айсберга.

Следствие смогло дотянуться сначала только до зама Кузнецова — некоего Валерия Носова, пока Буллок и Кузнецов находились вне досягаемости российского правосудия. Но через какое-то время Кузнецова арестовали французы, и он четыре года томился во французской тюрьме в ожидании экстрадиции. В 2018 году французы наконец передали беглого чиновника в руки российского правосудия, и вот он получил свои 14 лет лишения свободы.

Буллок же продолжает шиковать в Нью-Йорке, наплевав на уголовное преследование в России. Она ведёт публичный светский образ жизни и давно нигде не упоминает имени мужа. Обвинения в свой адрес она с негодованием отвергает, подавая в американских СМИ себя удачливым предпринимателем и жертвой злых русских рейдеров.

Её изредка видят в компании мужчин, но чаще всего она появляется за ручку со своим ангелом-хранителем Кори Хеем — пиарщиком, который научил её, как жить в этом лучшем из миров.

Весной этого года Хей вновь посетил Россию, где в Петербурге сфотографировался на фоне православных куполов.

Вероятнее всего, Хей в России выполняет именно поручения Буллок, вкладывая её деньги в лучшие мировые произведения искусства. Инстаграм этого ценителя и эксперта в современной и авангардной живописи чередует полотна Малевича и почти семейные фото с Жанной и её двумя дочерьми, в том числе и дочкой Алексея Кузнецова — Евгенией. Все они выглядят счастливыми и улыбаются на каждом фото. Жизнь удалась!

Откуда деньги у "королевы Манхэттена"?

"Королева Подмосковья" живёт в Нью-Йорке, совершенно забыв своего "короля" — бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова, которого осудили на 14 лет за хищение четырнадцати млрд рублей. Эти преступные деяния Кузнецов совершал с 2005 по 2008 год в сговоре с другими чиновниками и со своей супругой — той самой Жанной. Её в России уже заочно осудили на одиннадцать лет, но, поскольку она гражданка США, её не выдают нашему правосудию. И, вероятно, все нажитые преступным путём деньги она удачно вложила в свою огромную строительную империю, которая теперь уже оценивается в $2 млрд.

По информации американских журналистов, заочно осуждённая в России Жанна входит в пятёрку крупнейших застройщиков, работающих в самом престижном районе Манхэттена — от 60-х до 80-х улиц между Пятой и Парк-авеню — так называемым Золотым побережьем Ист-Сайда. В Нью-Йорке Жанна проживает в роскошных апартаментах на Восточной 87-й улице. Жёлтые американские СМИ называют Буллок самой известной русской светской львицей США.

Но столь же часто, как в светской, Жанна Буллок мелькает в криминальной хронике США. Американские журналисты называют её женой русского коррупционера и пишут, что она осуждена российским судом. Но именно с её капиталами американская правоохранительная всегда такая внимательная к деньгам русской мафии система разбираться не спешит. И это делает фигуру Буллок ещё более загадочной. Ведь её третьего мужа Кузнецова, осуждённого на 14 лет за хищение подмосковных денег, изначально обвиняли ещё и в шпионаже, но так и не собрали доказательств.

В любом случае до романа с Кузнецовым у Буллок не было таких денег. И всё указывает на то, что весь этот манхэттенский девелопмент и коллекция произведений искусства — это и есть те миллиарды украденных её мужем бюджетных денег.

Украденные миллиарды против "старых денег"

Источник Лайфа на Манхэттене, лично знакомый с Жанной Буллок, описывает её как холодную и хищную пиранью, которая "внешне выглядит как милая Чебурашка". Она съела не только трёх своих мужей, но и всех, кто вставал на её пути.

Источник Лайфа добавил, что войти в мир так называемых старых денег (настоящие аристократические семьи США, сколотившие состояние минимум полвека назад) у Буллок не получится. А пиарщик и эксперт по современному искусству Хей никакой не друг её семьи, а просто расчётливо тянет из жены русского коррупционера те самые подмосковные бюджетные деньги, за которые на 14 лет посадили её мужа. В русской диаспоре Нью-Йорка это ни для кого не секрет, а в высший свет Буллок даже под этой звучной фамилией никогда не войдёт.