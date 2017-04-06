Метро от террористов защитят спецгруппы с портативными металлодетекторами

Согласно постановлению премьер-министра Дмитрия Медведева, для защиты метрополитена от террористов создаются специальные подразделения.

— Как предполагается, данные группы будут укомплектовываться сотрудниками транспортной полиции и служб безопасности, входящих в структуру метро, — заявил Лайфу собеседник из Минтранса РФ.

У Минтранса, МВД, ФСБ и руководства самих метрополитенов есть три месяца на разработку планов и методик действий групп быстрого реагирования (ГБР), их компетенции, графика работы, а главное — выработку механизмов взаимодействия полицейских и гражданских сотрудников служб безопасности метро.

В МВД РФ Лайфу заявили, что пока рано говорить о создании ГБР в метро, потому что ещё нет никаких межведомственных документов, которые будут регламентировать совместную работу полицейских и гражданских.

— Идея создания ГБР для охраны метро и усиление антитеррористической защиты объектов подземки уже давно назрела, — говорит собеседник Лайфа из МВД РФ.

С представителем МВД РФ согласен и бывший командир группы "Альфа" ФСБ РФ полковник в отставке Сергей Гончаров.

— Есть надежда, что представители силовиков и чиновники, когда будут разрабатывать планы реализации постановления правительства об антитеррористической защищённости объектов транспортной инфраструктуры — метрополитена, поймут, что техника работает эффективно только тогда, когда ей управляют и контролируют профессионалы, которых достаточно на объекте, — заявил Лайфу отставной полковник Гончаров.

В то же время источник Лайфа в ГУП "Московский метрополитен" сообщил, что нынешнее руководство службы безопасности и управления полиции на метрополитене готовы в кратчайшие сроки пройти курс совместного патрулирования и начать работать.

— С кадрами проблем быть не должно, если, конечно, правительство Москвы и ГУП найдут финансирование на дополнительный набор "гражданских", — говорит собеседник Лайфа в "Московском метрополитене".

Кроме того, у сотрудников ГБР, работающих в подземке, появятся ручные портативные металлоискатели.

Согласно базе "Спарк", ещё 21 февраля 2017 года ГУП "Московский метрополитен" заключил контракт с компанией "Современные наукоёмкие технологии СНТ" на 1,4 млн рублей. Согласно контракту, СНТ поставит ГУПу 200 портативных металлоискателей по семь тысяч рублей за штуку.

Как завил источник Лайфа в ГУП "Московский метрополитен", когда в феврале 2017 года контракт был заключён, то планировалось оснастить данными портативными металлоискателями сотрудников службы безопасности, которые дежурят в досмотровых зонах в вестибюлях метро.

— После же решения правительства о создании в метро ГБР, новенькие металлодетекторы отдадут, скорее всего, им, — говорит он.

После теракта в метрополитене Санкт-Петербурга будет проверяться эффективность технических средств и систем безопасности. Эксперты говорят, что установленные в метро рамки металлоискателей эффективны только тогда, когда их обслуживают профессионалы.

— По итогам следствия будут сделаны выводы, насколько эффективно сработала система безопасности метро. Сейчас говорить об эффективности потраченных в последние годы средств рано. Нужно провести проверку. В том числе и в рамках уголовного дела, которое возбудил Следственный комитет, — заявил 4 апреля на встрече с журналистами губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Как заявил Лайфу президент Международной контртеррористической тренинговой ассоциации, эксперт по международному терроризму Иосиф Линдер, сама система безопасности, установленная в метрополитене Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода и других российских городах, в первую очередь — элемент сдерживания.

— Пример такого сдерживания — 29 декабря 2013 года. Тогда смертник

на железнодорожном вокзале Волгограда подорвал себя у рамок металлоискателей. Тогда погибло 18 человек, десятки пострадали. Но жертв было бы больше, если бы не система безопасности и бдительность полицейских, — уверен Иосиф Линдер. — Старший сержант транспортной полиции Дмитрий Маковкин на входе в здание железнодорожного вокзала попытался остановить подозрительного мужчину, который оказался террористом и привёл в действие взрывное устройство перед рамками металлоискателей, увидев, что к нему идёт полицейский.

По словам Линдера, именно совокупность двух факторов — профессионализм инспекторов службы безопасности и сама техническая система металлоискателей, — позволяет предотвращать трагедии.

— Скорее всего, в метро Петербурга не сработал пресловутый человеческий фактор. Инспектор, дежуривший у рамки металлоискателя, возможно, просто не успел среагировать на сигнал тревоги, что у пассажира в сумке металлический предмет (по данным следствия, бомба была заложена в корпус металлического портативного автомобильного огнетушителя, который предполагаемый террорист-смертник, 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, пронёс в метро в обычной сумке), — говорит эксперт Линдер.

В том, что главной причиной того, что дорогостоящая система безопасности метро в Санкт-Петербурге, а, по данным Лайфа, она обошлась бюджету города в 2 млрд рублей, не справилась, виноват именно человеческий фактор, с этим согласен и полковник ФСБ РФ в отставке, бывший командир группы спецназа "Альфа" Сергей Гончаров.

— Никакая самая совершенная система безопасности сегодня не способна просеять через себя миллионы людей в сутки. А питерский метрополитен перевозит ежедневно два миллиона человек, — утверждает полковник ФСБ в отставке Сергей Гончаров. — В помощь технике всегда идут люди, которые и должны реагировать на сигналы тревоги, которые подаёт им "умная железная машина". Но, видимо, в петербургской подземке в нужный момент и в нужном месте просто не оказалось такого специалиста.

По его словам, установленные в петербургском и московском метрополитенах и метро в других российских городах технические системы безопасности, конечно, не могут полностью заменить глаза и уши человека.

Как рассказал Лайфу один из инспекторов службы безопасности метрополитена, все сотрудники проходили специальный курс.

— Нас там учили, что означают световые сигналы, поступающие с детектора на индивидуальный ручной компьютер, — рассказывает Сергей. — Если сработал установленный в арке металлодетектора датчик радиационного контроля, загорается один свет, взрывчатки — другой. Особое внимание учили обращать на людей с большими тяжёлыми сумками, ведущих себя подозрительно. Например, пытающихся пройти мимо металлоискателя через пространство, оставленное специально для людей с кардиостимуляторами.

По словам психолога-криминалиста Михаила Виноградова, именно знание специализированной дисциплины позволяет инспекторам вычислять преступника в плотном потоке.

Между тем бывший полковник ФСБ РФ Сергей Гончаров заявил Лайфу, что он уверен в том, что по результатам расследования теракта в петербургской подземке будут сделаны выводы об эффективности работы системы безопасности метрополитена.

— Однако, скорее всего, сами системы заменены не будут. Во-первых, на их приобретение и установку уже потрачены миллиарды, а во-вторых, принцип их работы построен на той же схеме — распознавание железных предметов, что и в аналогичных системах. Вопрос только цены и качества. Но тут в открытости проведения торгов должны разбираться правоохранители, — утверждает Гончаров.

По данным Лайфа, 11 сентября 2015 года конкурс, объявленный комитетом транспорта Санкт-Петербурга на поставку стационарных металлодетекторов для ГУП "Петербургский метрополитен", выиграла московская компания ЗАО "Современные наукоёмкие технологии" (СНТ). Согласно контракту компания поставила системы безопасности в 73 вестибюля 67 станций подземки в Северной столице на сумму 59,6 миллиона рублей.

Компания СНТ отправила в Питер портативные обнаружители паров и взрывчатых веществ, приборы для локализации и подавления энергии взрыва и системы интеллектуального наблюдения, позволяющие отслеживать передвижения пассажиров.

ЗАО "Современные наукоёмкие технологии" (СНТ) ставило системы безопасности и в московской подземке.

Поставщик уверен, что всё оборудование является надёжным, но не знает, как террористы с бомбами его миновали.

— Я не думаю, что дело в рамках, — заявил Лайфу гендиректор СНТ Дмитрий Басов. — Я не представляю, что именно там произошло. Мы достаточно серьёзный поставщик и производитель, который поставляет оборудование на различные объекты — как транспортной инфраструктуры, так и другие.

По его мнению, проблема может быть связана с человеческим фактором.

— Согласно разработанным стандартам, в каждом из вестибюлей подземки, где установлены наши системы, для их эффективной работы в смену должно находиться по пять человек, а их сейчас один-два, — рассказал ранее Лайфу Басов. — Один инспектор просто не успевает реагировать на людской поток, а это сотни людей, ежесекундно проходящих через пять, а где и более рамок.