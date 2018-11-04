"Я человек простой". Как поняли российский флешмоб "Падающие звёзды" в Китае

В соцсетях в Китае, в том числе в Weibo, набирает обороты флешмоб "Падающие звёзды" (Fallingstars2018), зародившийся в России
Русскоязычные пользователи совершали падения в основном с яхт, вертолётов и трапов самолётов
Хотя и посмеяться над челленджем тоже могли
А в Китае он, похоже, превратился в массовую пародию. Конечно, фото "красивой жизни" попытались показать и там
Но многие пользователи соцсетей почему-то решили падать всюду, где захочется
А ещё окружать себя самыми разнообразными предметами — на что хватит фантазии
В ход шли ноты, инструменты, перчатки и даже любимые вещички фанатов Гарри Поттера
А некоторых энтузиастов даже штрафовала полиция за "падения" на дороге. Но, кажется, любителей челленджей этим не остановить
- Популярные
- По времени