"Я человек простой". Как поняли российский флешмоб "Падающие звёзды" в Китае

Флешмоб "Падающие звёзды" появился в российском "Инстаграме" в июне и быстро стал популярен в Сети. И если наши звёзды и не только "падали" в основном на яхтах, у вертолётов и трапов самолётов, то в китайских соцсетях его восприняли по-своему.

В соцсетях в Китае, в том числе в Weibo, набирает обороты флешмоб "Падающие звёзды" (Fallingstars2018), зародившийся в России

Русскоязычные пользователи совершали падения в основном с яхт, вертолётов и трапов самолётов

Хотя и посмеяться над челленджем тоже могли

А в Китае он, похоже, превратился в массовую пародию. Конечно, фото "красивой жизни" попытались показать и там

Но многие пользователи соцсетей почему-то решили падать всюду, где захочется

А ещё окружать себя самыми разнообразными предметами — на что хватит фантазии

В ход шли ноты, инструменты, перчатки и даже любимые вещички фанатов Гарри Поттера

А некоторых энтузиастов даже штрафовала полиция за "падения" на дороге. Но, кажется, любителей челленджей этим не остановить