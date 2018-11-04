"Я человек простой". Как поняли российский флешмоб "Падающие звёзды" в Китае

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"Я человек простой". Как поняли российский флешмоб "Падающие звёзды" в Китае

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Фото: соцсети

Флешмоб "Падающие звёзды" появился в российском "Инстаграме" в июне и быстро стал популярен в Сети. И если наши звёзды и не только "падали" в основном на яхтах, у вертолётов и трапов самолётов, то в китайских соцсетях его восприняли по-своему.

В соцсетях в Китае, в том числе в Weibo, набирает обороты флешмоб "Падающие звёзды" (Fallingstars2018), зародившийся в России

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/_alexandrova_elena_/" target="_blank"><strong>alexandrova_elena_</strong></a></p>

<p>Яна Рудковская. Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/rudkovskayaofficial/" target="_blank"><strong>rudkovskayaofficial</strong></a></p>

Русскоязычные пользователи совершали падения в основном с яхт, вертолётов и трапов самолётов

<p>Филипп Киркоров. Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/fkirkorov/" target="_blank"><strong>fkirkorov</strong></a></p>

<p>DJ Smash. Фото:instagram/<a href="https://www.instagram.com/djsmash/" target="_blank"><strong>djsmash</strong></a></p>

Хотя и посмеяться над челленджем тоже могли

<p>Фото: соцсети</p>

А в Китае он, похоже, превратился в массовую пародию. Конечно, фото "красивой жизни" попытались показать и там

<p></p>

<p>Фото: Weibo</p>

Но многие пользователи соцсетей почему-то решили падать всюду, где захочется

<p>Фото: Weibo</p>

<p>Фото: Weibo</p>

А ещё окружать себя самыми разнообразными предметами — на что хватит фантазии

<p>Фото: Weibo</p>

<p>Фото: twitter/<a href="https://twitter.com/JillChiang3" target="_blank"><strong>JillChiang3</strong></a></p>

В ход шли ноты, инструменты, перчатки и даже любимые вещички фанатов Гарри Поттера

<p>Фото: twitter/<a href="https://twitter.com/sekyat1" target="_blank"><strong>sekyat1</strong></a></p>

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/xtinerenalee27/" target="_blank"><strong>xtinerenalee27</strong></a></p>

А некоторых энтузиастов даже штрафовала полиция за "падения" на дороге. Но, кажется, любителей челленджей этим не остановить

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/ziiiyyaaa/" target="_blank"><strong>ziiiyyaaa</strong></a></p>

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/ottencoffee/" target="_blank"><strong>ottencoffee</strong></a></p>

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