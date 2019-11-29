Рианна доказала, что она вне конкуренции, выложив особенное фото в нижнем белье

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Фото © Instagram/savagexfenty

Певица прорекламировала свой бренд нижнего белья, но все взгляды были обращены на её длинные ноги.

Чёрная пятница буквально повсюду, и каждый магазин пытается заманить покупателя к себе. Но Рианна вместе со своим брендом нижнего белья оказалась вне конкуренции. 31-летняя певица использовала для привлечения внимания своё фото, на котором она выглядит предельно сексуальной.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/savagexfenty/?hl=ru" target="_blank">savagexfenty</a></p>

На снимке Рианна расположилась на полу, задрав длинные ноги в тонких колготках с надписью Savage x Fenty. Сама девушка будто спряталась за всей этой красотой. Ранее певица уже делилась кадрами из этой фотосессии, но новое фото она, видимо, припасла для особого случая.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/savagexfenty/?hl=ru" target="_blank">savagexfenty</a></p>

Напомним, Рианна уже два года встречается с саудовским миллиардером Хассаном Джамалем. Барбадосская певица даже призналась, что больше всего на свете мечтает о семье и ребёнке. По её словам, благодаря этим отношениям она научилась правильно распределять время между работой и личной жизнью.

Рианна с трудом поверила, что такое возможно, увидев фото своей маленькой копии

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