Рианна доказала, что она вне конкуренции, выложив особенное фото в нижнем белье

Певица прорекламировала свой бренд нижнего белья, но все взгляды были обращены на её длинные ноги.

Чёрная пятница буквально повсюду, и каждый магазин пытается заманить покупателя к себе. Но Рианна вместе со своим брендом нижнего белья оказалась вне конкуренции. 31-летняя певица использовала для привлечения внимания своё фото, на котором она выглядит предельно сексуальной.

На снимке Рианна расположилась на полу, задрав длинные ноги в тонких колготках с надписью Savage x Fenty. Сама девушка будто спряталась за всей этой красотой. Ранее певица уже делилась кадрами из этой фотосессии, но новое фото она, видимо, припасла для особого случая.

Напомним, Рианна уже два года встречается с саудовским миллиардером Хассаном Джамалем. Барбадосская певица даже призналась, что больше всего на свете мечтает о семье и ребёнке. По её словам, благодаря этим отношениям она научилась правильно распределять время между работой и личной жизнью.

Рианна с трудом поверила, что такое возможно, увидев фото своей маленькой копии