Рита Дакота устроила охоту за лайками, надев для этого маленький купальник

29-летняя Дакота напомнила, что она не только артистка, но ещё и девушка с эффектной фигурой.

Исполнительница показала серию снимков, на которых позировала, погрузившись в воду огромного бассейна. Девушка принимала соблазнительные позы, а капли стекали по загорелой коже. Для съёмки Дакота выбрала массивные золотистые украшения и изящный маленький купальник.

Фотосессия вышла горячей и впечатляющей, что отметили многие подписчики. А кое-кто даже назвал съёмку эротической. Кроме того, некоторые фанаты не переставали удивляться, что даже после рождения дочки в октябре 2017-го они не замечали у звезды проблем с фигурой. Но Рита не стала кривить душой и честно призналась, что первое время "фотошопила либо не выкладывала снимки вовсе".

Вау) Рита, Вы за беременность вообще не поправлялись, что ли?))) Ещё ни одной фото Вас с лишним весом не видела)) yurievna_n

Красавица, просто нет слов masha_abramova7

Даааааа, вот это эротика zhuzhlikof

Рита Дакота — певица, родом из Минска, настоящее имя — Маргарита Герасимович. Девушка прославилась, приняв участие в "Фабрике звёзд" и став финалисткой этого конкурса. После Рита создала свою рок-группу Monroe и выступала на таких фестивалях, как Kubana и "Нашествие". А из-за дерзкого имиджа исполнительницу даже называли русской Аврил Лавинь, пишет "24СМИ". На "Фабрике" Дакота познакомилась с певцом Владом Соколовским, с которым потом вступила в брак. Но в 2018 году поклонников потрясла новость о разрыве пары из-за измен Соколовского.

Экс-солистка "Блестящих" показала жаркое фото с пляжа, радуясь мужскому вниманию