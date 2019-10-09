Экс-солистка "Блестящих" показала жаркое фото с пляжа, радуясь мужскому вниманию

36-летняя экс-солистка группы "Блестящие" продолжает сиять, согреваемая любовью подписчиков, которых периодически балует знойными фотографиями.

Артистка выложила солнечный снимок с отдыха, на котором позировала в купальнике, прогуливаясь по пляжу. И снова доказала, что остаётся в отличной форме: стройную фигуру и завидный пресс сложно не оценить. От палящих лучей Юлия спасалась шляпой и очками.

Но на этот раз Ковальчук похвасталась красивым телом в "Инстаграме" не просто так. Таким образом она отметила увеличившееся количество парней среди подписчиков, которых у неё 1,1 млн. Певица отметила, что не просчитывает контент и не заботится о времени выхода публикаций или эффектности фото, однако ей очень приятен этот факт.

Совершенно случайно зашла в свою статистику, и выяснилось, что у меня прилично прибавилось подписчиков мужчин. <...> Девочки, я вас всех безмерно люблю и ценю, но мальчиков в нашей компании всегда недоставало!) Так что, мужчины, добро пожаловать))) Юлия Ковальчук

Подписчикам обоих полов снимок очень приглянулся. И если девушки делали комплименты артистке, отмечая её красоту и не забывая про творчество, то мужская часть зашла дальше. Некоторые написали, что теперь ждут ещё более откровенные фото певицы на радость всем российским мужчинам.

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Юлия Ковальчук — российская поп-исполнительница, которая семь лет входила в состав группы "Блестящие", в коллективе состояла в том числе Жанна Фриске. Наибольшую известность в тот период получили их песни "А я всё летала", "За четыре моря", "Восточные сказки". С 2008 года Юлия отправилась в сольное плавание, а также стала участницей многих телепроектов, пишет "24СМИ". В 2013 году вышла замуж за певца Алексея Чумакова, пара воспитывает маленькую дочку.

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