Рита Ора показала свою версию костюма снежинки, надев прозрачное бельё

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Фото © Instagram/ritaora

Недавно стало известно, что у 29-летней певицы новый роман. И, судя по всему, любовь делает артистку только краше.

Исполнительница хита Let Me Love You поделилась с 15,7 млн подписчиков в "Инстаграме" знойным снимком, где на ней было больше украшений, чем одежды. Девушка предстала в одном прозрачном белом белье, лёжа на диване среди подушек. В качестве локации британская артистка указала родной Лондон.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/ritaora/" target="_blank">ritaora</a></p>

Певица приняла эффектную позу, показав плоский живот и пышную грудь. Образ дополнял яркий контрастный макияж, однако взгляд у Оры получился скорее задумчивый, чем хищный и сексуальный.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/ritaora/" target="_blank">ritaora</a></p>

По словам поклонников, снимок артистки поднял температуру в этот зимний день. Красавицу засыпали комплиментами, которые достались не только её фигуре. Так, один из юзеров сравнил образ девушки со снежинкой, а многим понравилась её причёска.

Кроме прочего, мне очень нравятся твои волосы

artiolafejza

Какая чудесная снежинка

ziamimi25

<p>Справа — Рафферти Лоу. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/ritaora/" target="_blank">ritaora, </a><a href="https://www.instagram.com/rafflaw/" target="_blank"><strong>rafflaw</strong></a></p>

Суперхудая

grizzlyvoodoo

Рита Ора — британская певица, актриса и модель, родившаяся в Югославии. До недавнего времени ходило много слухов о личной жизни артистки, которая оставалась не замужем. Но теперь СМИ сообщили, что сердце красавицы опять несвободно. У Оры роман со старшим сыном Джуда Лоу — 23-летним Рафферти Лоу, который вспыхнул на съёмках нового фильма, пишет The Sun.

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