Рита Ора показала свою версию костюма снежинки, надев прозрачное бельё

Недавно стало известно, что у 29-летней певицы новый роман. И, судя по всему, любовь делает артистку только краше.

Исполнительница хита Let Me Love You поделилась с 15,7 млн подписчиков в "Инстаграме" знойным снимком, где на ней было больше украшений, чем одежды. Девушка предстала в одном прозрачном белом белье, лёжа на диване среди подушек. В качестве локации британская артистка указала родной Лондон.

Певица приняла эффектную позу, показав плоский живот и пышную грудь. Образ дополнял яркий контрастный макияж, однако взгляд у Оры получился скорее задумчивый, чем хищный и сексуальный.

По словам поклонников, снимок артистки поднял температуру в этот зимний день. Красавицу засыпали комплиментами, которые достались не только её фигуре. Так, один из юзеров сравнил образ девушки со снежинкой, а многим понравилась её причёска.

Кроме прочего, мне очень нравятся твои волосы artiolafejza

Какая чудесная снежинка ziamimi25

Суперхудая grizzlyvoodoo

Рита Ора — британская певица, актриса и модель, родившаяся в Югославии. До недавнего времени ходило много слухов о личной жизни артистки, которая оставалась не замужем. Но теперь СМИ сообщили, что сердце красавицы опять несвободно. У Оры роман со старшим сыном Джуда Лоу — 23-летним Рафферти Лоу, который вспыхнул на съёмках нового фильма, пишет The Sun.

Рита Ора выложила горячие фото с яхты, смутив фанатов слишком маленьким бикини