Рита Ора выложила фото в крошечном бикини, от которого растает даже снеговик

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Фото © Instagram/ritaora

29-летняя артистка продолжает наслаждаться морским отдыхом, где о зиме и холоде ей напоминает лишь игрушечный снеговик.

Рита Ора вместе с родственниками всё еще находится на яхте в Карибском море. Дружная семья уже успела отметить там Рождество, а певица — сменить не один купальник. На этот раз она показала поклонникам весёлый снимок в насыщенно-синем бикини, которое ей, похоже, пришлось не по размеру. Полоски ткани не полностью прикрывали бюст артистки.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/ritaora/" target="_blank">ritaora</a></p>

Рита предстала задорно улыбающейся, но снова спрятала глаза за очками. Праздничный образ дополнял своеобразный игрушечный снеговик, которого певица разместила на шее, где уже висел крест на цепочке. А в руке она держала кокос с трубочкой, напоминая, что Рождество у неё особое. Ора, похоже, и поклонников заразила своим хорошим настроением. Они назвали её самой милой и пожелали хороших праздников.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/ritaora/" target="_blank">ritaora</a></p>

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<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/thereal_donora/" target="_blank">thereal_donora</a></p>

Также девушка выложила совместный снимок с родителями, старшей сестрой Еленой и младшим братом Доном. Именно последний стал автором снимка, где певица позировала в оранжевом платье на фоне заката. А на ещё одной групповой фотографии, которую разместил у себя Дон, Рита предстала совсем непохожей на себя. Девушка сидела за столом с бокалом, сделав забавное выражение лица, а на голове у неё торчал смешной растрёпанный хвост.

Рита Ора показала свою версию костюма снежинки, надев прозрачное бельё

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