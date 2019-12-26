Рита Ора выложила фото в крошечном бикини, от которого растает даже снеговик

29-летняя артистка продолжает наслаждаться морским отдыхом, где о зиме и холоде ей напоминает лишь игрушечный снеговик.

Рита Ора вместе с родственниками всё еще находится на яхте в Карибском море. Дружная семья уже успела отметить там Рождество, а певица — сменить не один купальник. На этот раз она показала поклонникам весёлый снимок в насыщенно-синем бикини, которое ей, похоже, пришлось не по размеру. Полоски ткани не полностью прикрывали бюст артистки.

Рита предстала задорно улыбающейся, но снова спрятала глаза за очками. Праздничный образ дополнял своеобразный игрушечный снеговик, которого певица разместила на шее, где уже висел крест на цепочке. А в руке она держала кокос с трубочкой, напоминая, что Рождество у неё особое. Ора, похоже, и поклонников заразила своим хорошим настроением. Они назвали её самой милой и пожелали хороших праздников.

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Счастливых праздников, выглядишь просто потрясающе anders6234

Также девушка выложила совместный снимок с родителями, старшей сестрой Еленой и младшим братом Доном. Именно последний стал автором снимка, где певица позировала в оранжевом платье на фоне заката. А на ещё одной групповой фотографии, которую разместил у себя Дон, Рита предстала совсем непохожей на себя. Девушка сидела за столом с бокалом, сделав забавное выражение лица, а на голове у неё торчал смешной растрёпанный хвост.

Рита Ора показала свою версию костюма снежинки, надев прозрачное бельё