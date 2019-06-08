Родители устроили весёлые съёмки, узнав, что последний ребёнок съезжает из дома

Дети всегда доставляют много хлопот. Но как же грустят родители, когда их малыши вырастают и покидают семейное гнёздышко. Однако эти мама и папа решили сломать систему.

У Эми и Рэнди Инглиш из Миссисипи, США, было трое детей. Старшие сыновья уже давно разъехались кто куда. Но теперь настал момент, когда и младшая дочка решила шагнуть во взрослую жизнь.

22-летняя Хейли Джонс работает фотографом и сейчас наконец подыскала себе отдельную квартиру. Она предложила родителям сделать в её новом жилище несколько фото на память. Но у мамы девушки появилась идея получше. Вместе с мужем они решили устроить фотосессию в честь отъезда последнего ребёнка, но не грустную, а смешную.

Они устроили съёмки в стиле беременных мамочек, только на табличках красовались надписи: "Так грустно... Ха-ха, шутка", "Ждём ноль малышей в июне". А на фото с псами весёлые супруги держали надпись "Наши любимые дети", украшенную нарисованными отпечатками собачьих лап.

Дочка, назвав родителей лучшими, поделилась забавной фотосессией в "Фейсбуке", и она произвела фурор, набрав 219 тыс. репостов. Обсуждение растянулось на 89 тыс. комментариев, и пользователям пришлась по душе идея родителей, которые не стали напрасно проливать слёзы, а с юмором попытались пережить сложный период.

Большинство родителей немного грустят, когда наступает период "пустого гнезда". Однако мои, похоже, в восторге Хейли Джонс, дочь

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