Родители устроили весёлые съёмки, узнав, что последний ребёнок съезжает из дома

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Фото © Facebook / Haley Marie Photography

Дети всегда доставляют много хлопот. Но как же грустят родители, когда их малыши вырастают и покидают семейное гнёздышко. Однако эти мама и папа решили сломать систему.

У Эми и Рэнди Инглиш из Миссисипи, США, было трое детей. Старшие сыновья уже давно разъехались кто куда. Но теперь настал момент, когда и младшая дочка решила шагнуть во взрослую жизнь.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/haleymariephotog/?hc_ref=ARTg8pKsQg7BPeI0Gde80OiRtTC2FOR8IfzUUJRklPAYS6mQed2dwNiI3oJ0UOzeZa0&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARA_EnNJHeQSDc5nZGBd6b16_-dQIcnIu9d2dA_8a615VBc0WHpYAuuBoaVzSqQ_COotysTonF6I6ocjAGfOcUj8avx5Rz7Jjamdn-_WuyMNtmtzptvW3rbgJtLN0PJQzVfKhdNSkBYjDc1Ntabnm7FlMJna6lN6udngS0K-hqEaZRHaVbLsglbMpaGZplUTLOGnWM6QDmjwiD-tQAdkY4kTjIuj1WrR3-I9_MwvKHbFXzzC6YuDJJ50nbdyKUk7Bf5CUzG9JiBXknDIXD4VEWbZC9fDZJbF6BQsRZldsJjjCAtYijno1Zb4ZEgZkWrwEWEJJ0wRZIc2Mc2Rko4DO1w&__tn__=kC-R" target="_blank"><strong>Haley Marie Photography</strong></a></p>

22-летняя Хейли Джонс работает фотографом и сейчас наконец подыскала себе отдельную квартиру. Она предложила родителям сделать в её новом жилище несколько фото на память. Но у мамы девушки появилась идея получше. Вместе с мужем они решили устроить фотосессию в честь отъезда последнего ребёнка, но не грустную, а смешную.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/haleymariephotog/?hc_ref=ARTg8pKsQg7BPeI0Gde80OiRtTC2FOR8IfzUUJRklPAYS6mQed2dwNiI3oJ0UOzeZa0&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARA_EnNJHeQSDc5nZGBd6b16_-dQIcnIu9d2dA_8a615VBc0WHpYAuuBoaVzSqQ_COotysTonF6I6ocjAGfOcUj8avx5Rz7Jjamdn-_WuyMNtmtzptvW3rbgJtLN0PJQzVfKhdNSkBYjDc1Ntabnm7FlMJna6lN6udngS0K-hqEaZRHaVbLsglbMpaGZplUTLOGnWM6QDmjwiD-tQAdkY4kTjIuj1WrR3-I9_MwvKHbFXzzC6YuDJJ50nbdyKUk7Bf5CUzG9JiBXknDIXD4VEWbZC9fDZJbF6BQsRZldsJjjCAtYijno1Zb4ZEgZkWrwEWEJJ0wRZIc2Mc2Rko4DO1w&__tn__=kC-R" target="_blank"><strong>Haley Marie Photography</strong></a></p>

Они устроили съёмки в стиле беременных мамочек, только на табличках красовались надписи: "Так грустно... Ха-ха, шутка", "Ждём ноль малышей в июне". А на фото с псами весёлые супруги держали надпись "Наши любимые дети", украшенную нарисованными отпечатками собачьих лап.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/haleymariephotog/?hc_ref=ARTg8pKsQg7BPeI0Gde80OiRtTC2FOR8IfzUUJRklPAYS6mQed2dwNiI3oJ0UOzeZa0&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARA_EnNJHeQSDc5nZGBd6b16_-dQIcnIu9d2dA_8a615VBc0WHpYAuuBoaVzSqQ_COotysTonF6I6ocjAGfOcUj8avx5Rz7Jjamdn-_WuyMNtmtzptvW3rbgJtLN0PJQzVfKhdNSkBYjDc1Ntabnm7FlMJna6lN6udngS0K-hqEaZRHaVbLsglbMpaGZplUTLOGnWM6QDmjwiD-tQAdkY4kTjIuj1WrR3-I9_MwvKHbFXzzC6YuDJJ50nbdyKUk7Bf5CUzG9JiBXknDIXD4VEWbZC9fDZJbF6BQsRZldsJjjCAtYijno1Zb4ZEgZkWrwEWEJJ0wRZIc2Mc2Rko4DO1w&__tn__=kC-R" target="_blank"><strong>Haley Marie Photography</strong></a></p>

Дочка, назвав родителей лучшими, поделилась забавной фотосессией в "Фейсбуке", и она произвела фурор, набрав 219 тыс. репостов. Обсуждение растянулось на 89 тыс. комментариев, и пользователям пришлась по душе идея родителей, которые не стали напрасно проливать слёзы, а с юмором попытались пережить сложный период.

Большинство родителей немного грустят, когда наступает период "пустого гнезда". Однако мои, похоже, в восторге

Хейли Джонс, дочь

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