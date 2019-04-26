Прапорщик Очарование. 10 фото самой красивой сотрудницы Росгвардии

Анна Храмцова из Екатеринбурга стала "красой Росгвардии", обойдя сотни участниц. Она и в правду чемпионка, спортсменка и просто красавица.

Знакомьтесь: это Анна. Она работает в Управлении Росгвардии по Свердловской области

Эта красавица стала продолжателем полицейской династии, выбрав профессию в той же сфере, что и её родители

Папа у меня военным был, более 21 года отдал МВД. Сейчас на заслуженном отдыхе. Мамочка у меня до сих пор служит в правоохранительных органах. Я продолжаю династию, служу Анна Храмцова

Сама Анна описывает себя как упорную максималистку, которая всегда старается одерживать победу

Если разбирать/собирать ПМ, то руки в кровь! Если тренироваться в спортзале, то непременно быть лучшей из лучших! Девиз по жизни: Пришла, увидела, победила! Анна Храмцова

Помимо работы у девушки есть и ещё одно страстное увлечение — она занимается бодифитнесом и неоднократно одерживала победы в конкурсах

"Сегодня на одну золотую медалистку стало больше. Я стала двукратной чемпионкой области в фитнес-бикини", — писала Анна после очередной победы

Кроме того, екатеринбурженка ведёт успешный инстаграм, где за её достижениями наблюдают почти 17 тыс. фанатов

Но девушка всегда остаётся девушкой, несмотря на профессию, поэтому на страничке у Анны можно встретить даже стихотворные цитаты и милые фото с дочкой

Названо имя самой красивой сотрудницы Росгвардии