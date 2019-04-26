Прапорщик Очарование. 10 фото самой красивой сотрудницы Росгвардии

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Прапорщик Очарование. 10 фото самой красивой сотрудницы Росгвардии

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Коллаж © L!FE. Фото: © instagram/khramtsovaaniya_ifbb © РИА Новости/Максим Блинов

Анна Храмцова из Екатеринбурга стала "красой Росгвардии", обойдя сотни участниц. Она и в правду чемпионка, спортсменка и просто красавица.

Знакомьтесь: это Анна. Она работает в Управлении Росгвардии по Свердловской области

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/khramtsovaaniya_ifbb/" target="_blank"><strong>khramtsovaaniya_ifbb</strong></a></p>

Эта красавица стала продолжателем полицейской династии, выбрав профессию в той же сфере, что и её родители

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/khramtsovaaniya_ifbb/" target="_blank"><strong>khramtsovaaniya_ifbb</strong></a></p>

Папа у меня военным был, более 21 года отдал МВД. Сейчас на заслуженном отдыхе. Мамочка у меня до сих пор служит в правоохранительных органах. Я продолжаю династию, служу

Анна Храмцова

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/khramtsovaaniya_ifbb/" target="_blank"><strong>khramtsovaaniya_ifbb</strong></a></p>

Сама Анна описывает себя как упорную максималистку, которая всегда старается одерживать победу

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/khramtsovaaniya_ifbb/" target="_blank"><strong>khramtsovaaniya_ifbb</strong></a></p>

Если разбирать/собирать ПМ, то руки в кровь! Если тренироваться в спортзале, то непременно быть лучшей из лучших! Девиз по жизни: Пришла, увидела, победила!

Анна Храмцова

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/khramtsovaaniya_ifbb/" target="_blank"><strong>khramtsovaaniya_ifbb</strong></a></p>

Помимо работы у девушки есть и ещё одно страстное увлечение — она занимается бодифитнесом и неоднократно одерживала победы в конкурсах

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/khramtsovaaniya_ifbb/" target="_blank"><strong>khramtsovaaniya_ifbb</strong></a></p>

"Сегодня на одну золотую медалистку стало больше. Я стала двукратной чемпионкой области в фитнес-бикини", — писала Анна после очередной победы

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/khramtsovaaniya_ifbb/" target="_blank"><strong>khramtsovaaniya_ifbb</strong></a></p>

Кроме того, екатеринбурженка ведёт успешный инстаграм, где за её достижениями наблюдают почти 17 тыс. фанатов

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/khramtsovaaniya_ifbb/" target="_blank"><strong>khramtsovaaniya_ifbb</strong></a></p>

Но девушка всегда остаётся девушкой, несмотря на профессию, поэтому на страничке у Анны можно встретить даже стихотворные цитаты и милые фото с дочкой

Названо имя самой красивой сотрудницы Росгвардии

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