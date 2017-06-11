"Инвестиции" на 700 млн. Топ-менеджер "Роснано" задержан за мошенничество

Директор по инвестиционной деятельности "Роснано" Андрей Горьков, по данным следствия, размещал деньги корпорации в банке, которые потом оказались на счетах брата топ-менеджера.

В ноябре прошлого года в офис "Роснано" пришли с обыском силовики, что сразу же вызвало множество версий — за кем из топ-менеджеров пришли следователи и может ли среди них оказаться сам Анатолий Чубайс. Сам предправления корпорации отшутился:

— Для всех, кто следит за сегодняшними событиями в "Роснано", — просьба отличать ситуацию, когда ВЫ украли шубу, от ситуации, когда её украли У ВАС! — написал Чубайс на своей странице в "Фейсбуке".

Но сейчас Анатолий Чубайс отмалчивается, ведь сегодня арест его топ-менеджера из серии, когда "ВЫ украли шубу", а "не у ВАС".

В субботу в Москве сотрудники МВД и ФСБ России задержали управляющего директора по инвестиционной деятельности АО "Роснано" Андрея Горькова.

Как заявили в Следственном комитете, в отношении управляющего директора по инвестиционной деятельности АО "Роснано" Андрея Горькова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями").

Горьков был задержан "в тесном взаимодействии с ГУЭБиПК МВД России и СЭБ ФСБ России" после того, как купил билет для вылета за рубеж".

По версии следствия, топ-менеджер в 2011–2013 годах размещал средства "Роснано" в "Смоленском банке" под видом расчётно-кассового обслуживания, "а фактически в целях финансирования деятельности банка". Речь идёт о сумме от 460 до 740 миллионов рублей.

13 декабря 2014 года лицензию у банка отозвали и "Роснано" лишилось более 738 миллионов рублей. При этом из банка прямо перед отзывом лицензии были выведены активы в пользу родного брата Горькова. Это было сделано в виде объектов недвижимости общей стоимостью 400 миллионов рублей. Следователи будут ходатайствовать о его аресте.

Глава пресс-службы "Роснано" Светлана Плотницкая заявила Лайфу, что там пока воздержатся от комментариев до выяснения всех обстоятельств.

Сбились со счёта

"Роснано", наверное, лидер среди корпораций по числу скандалов. Да и нынешнее уголовное дело не единственное в отношении нынешних и бывших сотрудников компании.

В середине 2016 года стало известно, что аудиторы Счётной палаты выявили (по результатам проверок за предыдущие годы), что данные, предоставленные "Роснано" в Минфин об использовании 7,4 млрд рублей, являются недостоверными. В поле зрения аудиторов Счётной палаты попали выпущенные "Роснано" в апреле 2012 года облигации на сумму 20 млрд рублей. Средства предназначались для развития наноиндустрии в стране, а сами облигации выпускались под госгарантии (то есть государство гарантировало инвесторам возврат вложенных средств). Об этом и рапортовала компания "Роснано" в своих отчётах в Минфин. В них госкомпания ежеквартально сообщала о целевом использовании денег.

Но анализ банковских счетов корпорации, проведённый аудиторами, показал, что в это же самое время 95% выделенных под госгарантии средств лежали на банковских депозитах, с которых капали проценты. Таким образом, лишь около одного млрд рублей было вложено в профильные проекты корпорации.

Аудиторы подсчитали, что доля недостоверных данных в общем объёме информации по этому отчёту составляет 88%. Счётная палата в своём отчёте также упомянула, что "процентный доход от размещённых государственных средств в коммерческих кредитных учреждениях в основном объёме направлялся на финансирование расходов аппарата управления". Говоря проще, топ-менеджеров госкорпорации.

Эта проверка так и не привела к посадкам, хотя депутаты Госдумы прошлого созыва не раз призывали "привлечь Чубайса к ответу", а в качестве аргумента приводили как раз данные аудиторов, которые при каждой проверке находили "подозрительные сделки".

Дело "правой руки" Чубайса

Если для Чубайса всё заканчивается хорошо, то некоторым из его коллег пришлось немного посидеть под арестом. Так, в июле 2015 года Главное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело в отношении бывших руководителей "Российской корпорации нанотехнологий" ("Роснано") — гендиректора корпорации Леонида Меламеда, его заместителя Андрея Малышева и финансового директора корпорации Святослава Понурова.

Они подозревались в растрате имущества государственной корпорации в особо крупном размере с использованием своего служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Меламеда задержали по подозрению в растрате. По версии следствия, в 2008 и 2009 годах Меламед, являясь совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации "Алемар" (ЗАО "ИФК "Алемар"), организовал заключение корпорацией с этой компанией договора об оказании консультационных услуг, под видом которых перешедшие в корпорацию бывшие сотрудники "Алемара" Малышев и Понуров в течение полугода незаконно перечислили более 220 млн рублей. Как считает следствие, тем самым, увольняясь из "Роснано", Меламед обеспечил себе так называемый золотой парашют.

Интересно, что корпорация "Роснано" выступила в защиту своего бывшего директора. Анатолий Чубайс поручился в суде за Меламеда, а юристы корпорации уверяли, что никакого ущерба от действий топ-менеджера не было. Дело идёт до сих пор, подозреваемые находятся под домашним арестом.

22 мая суд отказался вернуть дело по требованию адвокатов в прокуратуру и прекратить уголовное дело в отношении Меламеда и Понурова. Оба обвиняемых своей вины не признают.

В июле 2015 года столичный бизнесмен Дмитрий Лернер, потерявший после одной из афер в "Роснано" более 250 млн рублей, написал письмо в СК и Генпрокуратуру. Он сообщил, что глава компании Анатолий Чубайс и другие топ-менеджеры "Роснано" разработали и применили схему по хищению бюджетных средств. По его словам, в 2009 году по распоряжению Чубайса и Меламеда компания заключила инвестиционный договор с фирмой-однодневкой ООО "ГК "Новый каучук" на разработку наноасфальта на 1,3 млрд рублей. Большая часть этих денег пропала, а "Новый каучук" обанкротился. Дело закончилось тем, что брат Дмитрия — Михаил Лернер — оказался за решёткой. В 2014 оду он получил шесть лет заключения за мошенничество.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ