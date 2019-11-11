Рыба с человеческим лицом случайно попала на видео, напугав пользователей Сети

Автор ролика отправился в деревеньку близ города Куньмин, Китай. И, прогуливаясь по берегу озера, увидел больше, чем рассчитывал.

В Сети набирает популярность ролик, на котором, на первый взгляд, присутствует какое-то инопланетное существо. Ошарашенный автор видео заснял, как к нему подплывает рыба, но не простая, а "с человеческим лицом". У неё можно разглядеть темные пятна, напоминающие глазницы, и огромный рот.

Изначально запись появилась на китайской платформе Weibo, пишет Mirror, но быстро разлетелась по соцсетям и успела напугать пользователей по всему миру. В комментариях писали, что эта особь — предположительно карп кои — выглядит действительно ужасно. Однако не все поддались панике — многие сделали необычную рыбу объектом для шуток и мемов.

Это очень жутко shoobiekook

Лицо из моих ночных кошмаров damobius

Может, это человек с телом карпа bchaffe10

Те, кто предпочёл не покидать океан CriticalBlast

Рыбак не мог поверить своим глазам, когда выловил "пришельца" с глубины 800 м