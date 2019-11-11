Рыба с человеческим лицом случайно попала на видео, напугав пользователей Сети

В Сети набирает популярность ролик, на котором, на первый взгляд, присутствует какое-то инопланетное существо. Ошарашенный автор видео заснял, как к нему подплывает рыба, но не простая, а "с человеческим лицом". У неё можно разглядеть темные пятна, напоминающие глазницы, и огромный рот.
Изначально запись появилась на китайской платформе Weibo, пишет Mirror, но быстро разлетелась по соцсетям и успела напугать пользователей по всему миру. В комментариях писали, что эта особь — предположительно карп кои — выглядит действительно ужасно. Однако не все поддались панике — многие сделали необычную рыбу объектом для шуток и мемов.
Это очень жутко
shoobiekook
Лицо из моих ночных кошмаров
damobius
Может, это человек с телом карпа
bchaffe10
Те, кто предпочёл не покидать океан
CriticalBlast
Рыбак не мог поверить своим глазам, когда выловил "пришельца" с глубины 800 м