На свадьбе гость приучил младенца к запаху пороха, напугав этим видео весь мир

Свадебная церемония в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, закончилась стрельбой и обвинением в угрозе жизни ребёнка.

В Саудовской Аравии арестовали мужчину, открывшего стрельбу на свадьбе. И хоть это само по себе уже незаконно, но это стало не самым важным, что напугало общественность. После нескольких выстрелов нарушитель засунул пистолет в рот младенцу. Происходящее засняли на видео.

Молодой человек оказался братом новорождённого, сообщает Daily Мail. Сначала он выпустил в воздух три пули, после чего другой мужчина попросил стрелка "заставить ребёнка почувствовать запах пороха". Тогда парень достал патроны из оружия и выполнил просьбу, за что ему теперь придётся отвечать перед полицией.

Он был арестован, и оружие, использованное в этом инциденте, было изъято Полиция Саудовской Аравии

С 2012 года в Саудовской Аравии действует запрет на стрельбу во время торжеств. Из-за этого арестованному предъявлено обвинение в том, что он подверг ребёнка риску и нарушил систему вооружения страны, сообщает Gulf News.

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